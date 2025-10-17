Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn biến căng thẳng vụ nữ du khách tố bị quấy rối ở Hồ Gươm

  • Thứ sáu, 17/10/2025 13:23 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau khi bị nữ du khách tố quấy rối ở Hồ Gươm, người bán hàng rong phản ứng gay gắt, lời qua tiếng lại rồi nhổ nước bọt về phía nạn nhân.

Người bán hàng rong bị tố quấy rối du khách ở hồ Gươm. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 18/10, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã triệu tập người bán hàng rong đến trụ sở để nhắc nhở, răn đe sau khi bị tố có hành vi quấy rối du khách quanh khu vực Hồ Gươm.

Theo xác minh ban đầu, người đàn ông tên L.T.A., 29 tuổi, quê Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Khoảng 18h ngày 10/10, T.A. đến khu vực Hồ Gươm bán kẹp tóc hình con gà.

Trong lúc chào mời, người này dùng tay chạm vào đầu một nữ du khách đang ngồi gần đó. Khi vị khách từ chối mua hàng, bạn của cô lên tiếng "thôi đi, biến đi", khiến T.A. bức xúc, lời qua tiếng lại.

Hai nữ du khách sau đó gọi điện báo công an, cho rằng T.A. có hành vi sàm sỡ. Người bán hàng tiếp tục có lời lẽ thô tục và nhổ nước bọt về phía họ nhưng không trúng. Một số người dân xung quanh đã can ngăn, tránh sự việc đi xa.

quay roi ho Guom anh 1

Vũ Kiều Anh đăng tải loạt ảnh du lịch Hà Nội, ngày 17/10. Ảnh: FBNV.

Một trong hai du khách trong sự việc trên là Yuna Vũ (tên thật Vũ Kiều Anh, 27 tuổi), từng tham gia chương trình hẹn hò Đảo Thiên Đường năm 2024. Cô sau đó đăng video lên mạng xã hội phản ánh vụ việc và cảnh báo du khách.

Dưới bài đăng của Kiều Anh, nhiều người để lại bình luận cho biết họ cũng từng bị người đàn ông này quấy rối tại khu vực Hồ Gươm.

Đây không phải lần đầu khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm xảy ra vụ việc ảnh hưởng hình ảnh du lịch Hà Nội.

Ngày 23/9, Công an phường từng yêu cầu một người chạy xích lô xin lỗi và hoàn trả 1,2 triệu đồng cho du khách Australia vì thu phí gấp nhiều lần giá quy định.

Năm 2023, một người đánh giày cũng bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng vì cố tình đeo bám, gắn keo vào giày của du khách để ép sử dụng dịch vụ.

Nữ du khách tố bị quấy rối ở Hồ Gươm Hai cô gái tố cáo bị một người bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm có hành vi đụng chạm và chửi bới.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Yuna Vũ 'Đảo thiên đường' tố bị quấy rối khi du lịch Hồ Gươm

Yuna Vũ đăng bài cảnh báo trên mạng xã hội, cho biết cô và bạn bị một người bán hàng rong ở Hồ Gươm buông lời thô tục và có hành vi quấy rối khi đang dạo chơi.

24:1442 hôm qua

Cô gái tố tài xế taxi sàm sỡ trên xe ở Ninh Bình

Trái với lời tố đụng chạm vùng nhạy cảm của nữ du khách, người lái taxi khẳng định không có hành vi, cử chỉ quấy rối cô trên xe.

13:20 22/9/2025

Tài xế trả lại 1,5 triệu đồng sau vụ 'chặt chém' khách Philippines

Sau phản ánh của nhóm du khách Philippines về giá taxi bất thường tại khu vực hồ Gươm, tài xế đã bị triệu tập và hoàn trả số tiền 1,5 triệu đồng.

14:02 3/7/2025

Châu Sa

