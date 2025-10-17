Diễn biến căng thẳng vụ nữ du khách tố bị quấy rối ở Hồ Gươm

Sau khi bị nữ du khách tố quấy rối ở Hồ Gươm, người bán hàng rong phản ứng gay gắt, lời qua tiếng lại rồi nhổ nước bọt về phía nạn nhân.

Người bán hàng rong bị tố quấy rối du khách ở hồ Gươm. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 18/10, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã triệu tập người bán hàng rong đến trụ sở để nhắc nhở, răn đe sau khi bị tố có hành vi quấy rối du khách quanh khu vực Hồ Gươm.

Theo xác minh ban đầu, người đàn ông tên L.T.A., 29 tuổi, quê Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Khoảng 18h ngày 10/10, T.A. đến khu vực Hồ Gươm bán kẹp tóc hình con gà.

Trong lúc chào mời, người này dùng tay chạm vào đầu một nữ du khách đang ngồi gần đó. Khi vị khách từ chối mua hàng, bạn của cô lên tiếng "thôi đi, biến đi", khiến T.A. bức xúc, lời qua tiếng lại.

Hai nữ du khách sau đó gọi điện báo công an, cho rằng T.A. có hành vi sàm sỡ. Người bán hàng tiếp tục có lời lẽ thô tục và nhổ nước bọt về phía họ nhưng không trúng. Một số người dân xung quanh đã can ngăn, tránh sự việc đi xa.

Vũ Kiều Anh đăng tải loạt ảnh du lịch Hà Nội, ngày 17/10. Ảnh: FBNV.

Một trong hai du khách trong sự việc trên là Yuna Vũ (tên thật Vũ Kiều Anh, 27 tuổi), từng tham gia chương trình hẹn hò Đảo Thiên Đường năm 2024. Cô sau đó đăng video lên mạng xã hội phản ánh vụ việc và cảnh báo du khách.

Dưới bài đăng của Kiều Anh, nhiều người để lại bình luận cho biết họ cũng từng bị người đàn ông này quấy rối tại khu vực Hồ Gươm.

Đây không phải lần đầu khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm xảy ra vụ việc ảnh hưởng hình ảnh du lịch Hà Nội.

Ngày 23/9, Công an phường từng yêu cầu một người chạy xích lô xin lỗi và hoàn trả 1,2 triệu đồng cho du khách Australia vì thu phí gấp nhiều lần giá quy định.

Năm 2023, một người đánh giày cũng bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng vì cố tình đeo bám, gắn keo vào giày của du khách để ép sử dụng dịch vụ.

Nữ du khách tố bị quấy rối ở Hồ Gươm Hai cô gái tố cáo bị một người bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm có hành vi đụng chạm và chửi bới.