Diện mạo bất ngờ của cậu bé từng bị khâu 90 mũi vì cứu em khỏi chó dữ

5 năm sau hành động dũng cảm, truyền cảm hứng trên khắp thế giới, Bridger Walker (Mỹ) đã hồi phục sức khỏe và nuôi dưỡng niềm yêu thích dành cho võ thuật.

Không phải tất cả bạn bè học chung lớp 6 với Bridger Walker (sống tại Wyoming, Mỹ) biết về sự việc 5 năm trước, sự kiện giúp cậu bé có cơ hội xuất hiện cùng diễn viên Tom Holland (vai Người Nhện) trên phim trường và gần như mỗi năm đều được ôm hôn, bắt tay cùng những huyền thoại quyền Anh tại Hội đồng Quyền Anh Thế giới.

Mùa thu năm nay, Bridger dự kiến xuất hiện cùng bố trên sân khấu một hội nghị ngành an ninh ở Dallas (Mỹ) và cũng có thể có cơ hội phát biểu tại các trường học ở Wyoming. Một mô hình đồ chơi lấy cảm hứng từ Bridger có thể sẽ ra mắt trong tương lai.

Nhưng Bridger vẫn cảm thấy vui vẻ khi đi học, chơi với chú chó của mình và luyện tập võ thuật. “Cháu chỉ là một cậu bé bình thường thôi", Bridger nói với Cowboy State Daily.

Cậu bé 11 tuổi, thích môn lịch sử và thể dục, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống như bất kỳ học sinh lớp 6 nào khác. Song đôi lúc, những bài viết về câu chuyện của cậu bé vào năm 2020 vẫn được chia sẻ lại trên mạng. Câu chuyện khi em dũng cảm chiến đấu với một con chó dữ để bảo vệ em gái Brielle, bị con chó cắn nhiều nhát ở vùng mặt, đầu, phải khâu 90 mũi.

"Nếu có ai phải chết, cháu nghĩ đó nên là mình", Bridger, khi đó mới 6 tuổi, nói sau sự việc.

Bridger, hiện 11 tuổi, và em gái được cậu bé cứu khỏi chó dữ năm 2020.

Cuộc đời thay đổi

Bridger đồng ý rằng cuộc đời mình đã “thay đổi khá nhiều” sau cuộc chạm trán với con chó dữ trong sân nhà bạn.

"Nếu không có sự việc ấy, cháu đã không có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị, ví dụ như những chuyến đi chơi hay chú chó mà cháu đang nuôi, cũng nhưng nhiều trải nghiệm tuyệt vời khác", cậu bé nói.

Những chuyến đi thú vị Bridger nhắc tới bao gồm 3 tuần ở Thái Lan theo lời mời của Hội đồng Quyền Anh Thế giới và Tổng cục Du lịch Thái Lan, đến thăm trại huấn luyện Muay Thái vào tháng 7/2024.

Bridger tự hào khi cứu được em gái khỏi chó dữ 5 năm trước.

Tháng 12/2024, gia đình Bridger còn được mời tham dự một hội nghị quyền Anh tại Đức, nơi cậu bé đã có khoảng thời gian vui vẻ khi gặp gỡ các võ sĩ cũng như những bạn trẻ người Đức.

Một công ty cũng đã liên hệ với gia đình và cho biết họ muốn tạo ra một món đồ chơi nhân vật hành động dựa trên hình ảnh Bridger khi trưởng thành.

Năm 2024, gia đình Bridger đã viết và xuất bản một cuốn sách có tựa đề "Bạn có thể là một anh hùng", kể lại sự kiện năm 2020 từ góc nhìn của Brielle - em gái Bridger. Mục tiêu của cuốn sách là truyền đạt cho trẻ em những điều về giáo dục công dân, phẩm chất đạo đức và “siêu năng lực” mà mỗi đứa trẻ đều có.

"Bridger đã làm một việc lớn lao, nhưng vòng quay tin tức của thế giới rồi cũng sẽ qua đi. Đúng, con dũng cảm, nhưng phải luôn dũng cảm, và dũng cảm thì có ý nghĩa gì nếu con không tốt bụng? Và sự tốt bụng có ích gì nếu con không chủ động và nỗ lực hết mình? Đó là động lực thật sự của chúng tôi khi viết cuốn sách, như một cách để chia sẻ thông điệp tích cực lớn hơn", Robert Walker, bố Bridger, nói.

Hồi phục

Về vết thương trên mặt, sau khi biết về câu chuyện của Bridger, một bác sĩ da diễu đã điều trị miễn phí cho em bằng công nghệ laser. Hiện, qua các bức ảnh gia đình cập nhật trên mạng xã hội, các vết sẹo trên gương mặt em đã mờ đáng kể.

Trong các bức hình ghi lại khoảnh khắc thường ngày, cậu bé luôn xuất hiện tươi tắn, năng động và tình cảm bên em gái.

"Năm 2020, khi thằng bé đang trong phòng phẫu thuật, tôi đã liên tục cầu nguyện, mong rằng các bác sĩ sẽ cứu được nụ cười của con trai tôi. Khi đó, tôi nguyện đánh đổi tất cả vì con trai. Theo thời gian, thật biết ơn vì gương mặt xinh xắn của thằng bé dần hồi phục", bố cậu bé chia sẻ.

Vết sẹo trên mặt Bridger năm 2020 và hiện tại.

Bridger và em gái vẫn rất thân thiết, dù đôi khi cũng có những lần chí chóe thường thấy giữa các cặp anh chị em.

Nhớ lại vụ việc, cậu bé 11 tuổi cho rằng việc tập võ jiujitsu đã góp phần giúp cậu bảo vệ em gái.

“Cháu nghĩ một trong những lý do cháu dám đứng chắn trước con chó là giống như phản xạ cơ bắp, và cháu chỉ muốn giữ cho em gái được an toàn”, Bridger nói, bày tỏ mong muốn tiếp tục theo đuổi võ thuật và có thể thi đấu trong tương lai.