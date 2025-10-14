DM-i Super Hybrid của BYD - khi điện năng mở lối tương lai di chuyển

BYD Sealion 6 là mẫu xe đầu tiên ứng dụng công nghệ DM-i Super Hybrid tại Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu cho kỷ nguyên xe hybrid mới.

Là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực xe năng lượng mới, BYD không ngừng phát triển giải pháp thân thiện môi trường, từ xe điện thuần (EV) đến xe hybrid sạc ngoài (PHEV). Trong hành trình đó, DM-i Super Hybrid trở thành “trái tim công nghệ” giúp BYD trở nên khác biệt với hệ truyền động lấy điện làm gốc, tái định nghĩa hiệu quả vận hành của dòng xe lai.

Công nghệ DM-i Super Hybrid mang đến 3 chế độ vận hành EV, HEV nối tiếp và HEV song song.

Thay vì xem động cơ xăng là trung tâm như hệ thống hybrid truyền thống, BYD thiết kế DM-i Super Hybrid theo hướng điện hóa hoàn toàn. Hệ thống này gồm pin Blade Battery dung lượng cao, mô-tơ điện EHS và động cơ 1.5L hoạt động theo cơ chế tối ưu hóa năng lượng. Động cơ xăng chỉ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, vận hành khi cần tăng công suất hoặc sạc cho pin ở tốc độ cao.

Triết lý “điện trước - xăng sau” giúp DM-i đạt được 3 mục tiêu là tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và phản ứng mạnh mẽ. Người lái có cảm giác như điều khiển chiếc xe điện thuần túy, nhưng không phải lo lắng về quãng đường hay trạm sạc.

Điểm mạnh của công nghệ này nằm ở khả năng thích ứng thông minh. Xe có thể tự chuyển đổi giữa 3 chế độ gồm EV, HEV nối tiếp và HEV song song. Ở điều kiện pin đầy, xe có thể di chuyển hoàn toàn bằng điện với quãng đường lên đến hơn 120 km, tiết kiệm chi phí nhiên liệu gần như bằng 0. Khi pin xuống thấp hoặc ở mức được chọn, hệ thống tự động chuyển sang chế độ hybrid, giúp xe tiếp tục hành trình dài mà không cần dừng sạc.

Công nghệ hybrid của BYD cho trải nghiệm vận hành như xe thuần điện.

DM-i Super Hybrid không chỉ giúp xe vận hành hiệu quả mà còn mở rộng tiện ích cho người dùng. Hệ thống sạc nhanh DC có thể nạp 30-80% pin chỉ trong 35 phút, cùng tính năng sạc AC linh hoạt tại gia. Công nghệ V2L biến xe thành trạm phát điện di động, dễ dàng cung cấp năng lượng cho thiết bị điện ngoài trời hoặc trong tình huống khẩn cấp.

Những công nghệ này không chỉ tăng tính thực dụng, mà còn phản ánh triết lý phát triển bền vững của BYD: Hướng đến cuộc sống xanh, tiện nghi và tự do hơn cho con người.

BYD Việt Nam mở rộng danh mục sản phẩm từ xe thuần điện đến xe hybrid.

Tại Việt Nam, BYD Sealion 6 là mẫu xe đầu tiên đưa công nghệ DM-i Super Hybrid đến với người dùng. Đây là chiếc SUV kết hợp hài hòa giữa không gian rộng rãi, tiện nghi hiện đại và khả năng vận hành bền bỉ. Trong hành trình xuyên Việt tháng 6, Sealion 6 đã đạt quãng đường ấn tượng 1.795,1 km chỉ với một bình xăng và bộ pin đầy - vượt xa con số công bố ban đầu.

BYD SEAL 5 - mẫu sedan đầu tiên trong phân khúc tại Việt Nam có công nghệ PHEV.

Thành công của Sealion 6 mở đường cho sự xuất hiện của BYD Seal 5 - mẫu sedan thể thao ứng dụng cùng công nghệ DM-i, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách hiện đại, tiết kiệm và giàu cảm xúc.

Với chiến lược phát triển song song xe điện thuần và xe hybrid, BYD từng bước hoàn thiện danh mục sản phẩm đa dạng cho thị trường Việt Nam - từ dòng xe gia đình, doanh nhân đến khách hàng dịch vụ.

DM-i Super Hybrid không chỉ là hệ truyền động, mà còn là tuyên ngôn của BYD về tương lai giao thông: Hiệu quả, thân thiện và truyền cảm hứng. Khi điện năng trở thành trung tâm, mỗi hành trình không chỉ là di chuyển, mà còn là bước tiến hướng đến tương lai xanh, bền vững.