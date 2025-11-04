Toyota Hilux lộ diện thiết kế mới, có thể về Việt Nam

Mẫu bán tải với thiết kế mới dự kiến được ra mắt tại Thái Lan vào cuối năm nay, nhiều khả năng mở bán ở Việt Nam từ năm sau.

Sau nhiều tháng xuất hiện dưới dạng ảnh rò rỉ và suy đoán, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cuối cùng đã xác nhận Toyota Hilux thế hệ mới sẽ được mở bán tại Thái Lan vào tháng 11 tới, kèm theo đoạn video hé lộ chính thức đầu tiên.

Đoạn video được chia sẻ bởi Toyota Thái Lan đã mang đến cái nhìn chính thức đầu tiên về thiết kế ngoại thất của mẫu bán tải mới. Mẫu xe này sẽ thay thế thế hệ tiền nhiệm đã được bán ra từ năm 2015, từng trải qua các đợt nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2017, 2020 và 2024.

Phần đầu xe của chiếc bán tải mới nổi bật với cụm đèn pha LED mỏng và sắc nét hơn, kết hợp cùng nắp ca-pô được điêu khắc tinh tế và hốc hút gió trên cản trước cao hơn.

Cặp đèn mới trên Toyota Hilux 2026. Ảnh: Toyota.

Nhìn từ bên hông, tổng thể vẫn khá quen thuộc. Thân xe cabin kép, thanh thể thao (sports bar) và vòm bánh xe cơ bắp đều được giữ lại. Ở phía sau, cụm đèn hậu góc cạnh hơn với đồ họa LED hiện đại bao quanh cửa thùng sau, nay được tích hợp thêm cánh lướt gió dạng nhỏ (lip spoiler).

Chiếc xe được trang bị bộ vành hợp kim màu đen với bảy chấu kép. Một logo TOYOTA cỡ lớn nổi bật xuất hiện trên lưới tản nhiệt, cùng với dòng chữ Hilux được dập nổi ở phía sau, khẳng định thương hiệu quen thuộc.

Dù đoạn teaser không tiết lộ hình ảnh nội thất, nhưng bảng táp-lô của xe đã bị rò rỉ trước đó. Khoang lái được dự đoán sẽ kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số với màn hình thông tin giải trí đặt nổi, tích hợp vào một bảng điều khiển có thiết kế góc cạnh hơn. Chất lượng vật liệu bên trong cũng được kỳ vọng sẽ nâng cấp, với các tùy chọn trang trí và bọc ghế mới, nhằm mang lại cảm giác gần gũi với SUV hơn.

Mặc dù được làm mới về mặt hình ảnh, Hilux mới sẽ không thay đổi quá nhiều về nền tảng cốt lõi. Xe dự kiến sẽ sử dụng phiên bản nâng cấp của khung gầm sát-xi rời (ladder-frame platform) IMV hiện tại, thay vì kiến trúc TNGA-F mới hơn đang được áp dụng trên Tacoma và Land Cruiser.

Đuôi xe với cặp đèn đặt dọc quen thuộc. Ảnh: Toyota.

Tuy nhiên, khung gầm được tinh chỉnh cùng với bộ hỗ trợ lái xe hiện đại và nhiều khả năng hơn, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm lái ít lỗi thời hơn so với thế hệ trước.

Về tùy chọn hệ truyền động, động cơ turbodiesel 2.8L mild-hybrid dự kiến vẫn được giữ lại. Khối động cơ này sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, tương tự như mẫu xe hiện hành. Sức mạnh sẽ được truyền tới cầu sau hoặc cả 4 bánh thông qua hộp số tự động.

Theo hồ sơ gần đây tại Australia, các tùy chọn động cơ diesel 2.4L và xăng 2.7L đang dần bị loại bỏ. Trong tương lai, Toyota được kỳ vọng sẽ mở rộng dòng sản phẩm với các phiên bản hybrid và thuần điện hoàn toàn.

Nhiều khả năng sau khi mở bán tại Thái Lan, phiên bản mới cũng sẽ được mang về Việt Nam. tiếp tục bước vào cuộc cạnh tranh quen thuộc với các đối thủ sừng sỏ như Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 hay Mitsubishi Triton.