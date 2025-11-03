Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tự gia hạn giấy phép lái xe từ xa bằng cách nào?

  • Thứ hai, 3/11/2025 14:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hiện nay, ngoài trang dịch vụ công, người dân có thể tự gia hạn bằng lái bằng cách nào để tiết kiệm thời gian và tránh quên?

Nhiều người vẫn còn hoang mang khi thời hạn của giấy phép lái xe (GPLX) đã sắp hết nhưng chưa thể sắp xếp thời gian để đến cơ quan công an để kiểm tra và xin gia hạn. Với việc gia hạn trực tuyến, người dùng vẫn đang thực hiện thông qua cổng dịch vụ công với nhiều bước thủ tục phức tạp.

Tuy nhiên từ nay, việc gia hạn GPLX đã được tự động hoàn toàn thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Cụ thể khoảng một tháng trước khi GPLX hết hạn, ứng dụng VNeTraffic sẽ gửi các thông báo đến người dùng về việc bổ sung giấy khám sức khỏe để gia hạn trực tuyến. Khi đã đăng tải đầy đủ giấy khám sức khoẻ bản điện tử lên ứng dụng, hệ thống sẽ tiến hành tự động gia hạng GPLX.

gia han bang lai anh 1

Người dân có thể chủ động kiểm tra, bổ sung giấy khám sức khỏe điện tử để tự động gia hạn bằng lái qua VNeTraffic. Ảnh: Đan Thanh.

Ngoài ra trong tương lai, Cục CSGT sẽ tham mưu với Bộ Công an báo cáo Chính phủ để thoả thuận các điều ước quốc tế, cho phép người dân sử dụng giấy phép lái xe quốc tế bản điện tử để di chuyển tại các quốc gia ngoài Việt Nam. Điều này giúp người dùng có thể tự chuyển đổi, sử dụng giấy phép điện tử thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Hiện tại, người dân có thể xuất trình GPLX bản điện tử, làm thủ tục đăng ký, bấm biển số xe thông qua ứng dụng VNeTraffic khi có đầy đủ chứng nhận hải quan, chứng nhận thuế.

Đan Thanh

