Giai đoạn khó khăn của xe điện Mỹ đã bắt đầu

Doanh số suy giảm, ưu đãi thuế bị loại bỏ, nhiều cái tên mới khai tử, thị trường xe điện Mỹ đang bắt đầu bước vào giai đoạn đen tối.

Đúng như dự đoán của CEO Ford Jim Farley vào giữa tháng 10, thị phần xe điện tại Mỹ đã sụt giảm mạnh ngay sau khi khoản ưu đãi thuế 7.500 USD dành cho xe sạch chính thức hết hiệu lực vào ngày 30/9.

Theo ước tính của J.D. Power và S&P Global Mobility, trong tháng 10, thị phần xe điện chỉ còn khoảng 5%, giảm hơn một nửa so với mức kỷ lục hơn 12% hồi tháng 9. So với cùng kỳ năm 2024, mức giảm này cũng rất sâu khi năm ngoái xe điện chiếm hơn 8% tổng doanh số tại Mỹ. Lần gần nhất tỷ lệ này về lại mốc 5% là đầu năm 2022.

S&P Global Mobility cho biết chỉ khoảng 64.000 xe điện mới được bán ra trong tháng 10, giảm mạnh so với gần 150.000 xe hồi tháng 9 khi người tiêu dùng Mỹ tranh thủ mua xe trước khi ưu đãi hết hạn. Xe plug-in hybrid cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, thị phần giảm từ 2,2% xuống còn 1%, theo J.D. Power.

Ông Tyson Jominy, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách dữ liệu và phân tích của J.D. Power, nhận định: “Ngành ôtô đang trải qua giai đoạn tái cân bằng đáng kể trong phân khúc xe điện, ngay sau khi các ưu đãi thuế liên bang chấm dứt.”

Giới phân tích cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn thực tế hơn, khi xe điện không còn được trợ giá, giá bán cao hơn và buộc phải cạnh tranh bằng giá trị thật. Tuy vậy, S&P Global Mobility lưu ý doanh số sụt giảm tháng 10 còn là “hệ quả treo” từ làn sóng mua xe ồ ạt suốt tháng 7 đến tháng 9.

Dù vậy, mọi chuyện có thể đã tệ hơn nếu các hãng không hành động kịp thời.

“Việc nhiều hãng xe chủ động giảm giá và tăng ưu đãi để bù lại khoản hỗ trợ liên bang đã giúp duy trì khả năng chi trả, tránh cho doanh số xe điện lao dốc sâu hơn", Ông Thomas King, Chủ tịch bộ phận dữ liệu và phân tích của J.D. Power, cho biết.

Hyundai Ioniq 5 được giảm giá ngay khi ưu đãi thuế biến mất. Ảnh: K Design.

Ngay sau khi ưu đãi hết hạn, Hyundai giảm giá dòng Ioniq 5 2026 tới 9.800 USD , BMW hỗ trợ 7.500 USD cho khách thuê xe điện đến hết tháng 10.

Tuy nhiên, thách thức với ngành xe điện Mỹ chưa dừng lại ở đó. Chính quyền Trump cùng Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã nới lỏng quy định về tiêu chuẩn tiêu hao nhiên liệu và hủy bỏ lộ trình buộc California phải đạt tỷ lệ xe điện, khiến các hãng không còn chịu phạt nếu chậm điện hóa.

Hệ quả là nhiều thương hiệu đang tạm dừng hoặc thu hẹp kế hoạch phát triển xe điện.

Acura đã khai tử mẫu ZDX SUV chỉ sau một năm, Ford tạm ngừng sản xuất F-150 Lightning đến hết năm do vấn đề nguồn cung, General Motors cắt giảm nhân sự và giảm ca sản xuất mẫu Bolt 2027, còn Kia hoãn vô thời hạn kế hoạch ra mắt sedan điện EV4.

Trước hàng loạt biến động, S&P Global Mobility dự báo doanh số xe điện sẽ tiếp tục biến động mạnh hàng tháng và có thể “giảm đáng kể trong quý IV/2025”.

Dù vậy, phần lớn chuyên gia vẫn tin rằng doanh số xe điện tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn, dù tốc độ có thể chậm hơn thời kỳ chính sách thân thiện của chính quyền Biden. Nhưng ít nhất trong ngắn hạn, giai đoạn “đen tối” của thị trường xe điện dường như mới chỉ bắt đầu.