Đoàn Di Băng bị đồn 'ở ẩn' để sinh con

Cụm từ "Đoàn Di Băng sinh con", "Đoàn Di Băng sinh con thứ 4" bất ngờ lọt top tìm kiếm mạng xã hội những ngày qua.

Đoàn Di Băng lọt top tìm kiếm mạng xã hội trong những ngày qua. Ảnh: Đoàn Di Băng/Facebook.

Sau khi DJ Ngân 98 bị khởi tố và tạm giam hôm 13/10 vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý vào các "boss mỹ phẩm", "trùm giảm cân" vướng lùm xùm khác, trong đó có Đoàn Di Băng.

Nhiều người cho rằng "phú bà" này gần như biến mất khỏi mạng xã hội trong suốt thời gian qua, khiến dân mạng thắc mắc, thậm chí đồn đoán về việc gia đình "nữ đại gia quận 7" đã đón thành viên mới.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trên các nền tảng, hàng loạt từ khóa như "Đoàn Di Băng sinh con", "Đoàn Di Băng sinh con thứ 4" lọt top tìm kiếm phổ biến.

Thậm chí, một số tài khoản còn chia sẻ thông tin "chắc nịch" như Đoàn Di Băng sinh ở bệnh viện nào, đã tổ chức đầy tháng cho em bé...

Các từ khóa tìm kiếm phổ biến liên quan đến Đoàn Di Băng.

Tuy nhiên, đây là thông tin chưa xác thực khi cho đến nay, vợ chồng Đoàn Di Băng vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Vào tháng 5, Đoàn Di Băng từng gây chú ý khi xuất hiện trong chiếc váy suông để lộ vòng hai có phần khác lạ. Nhiều người khi đó đoán rằng cô đang mang thai.

Trước loạt đồn đoán, Đoàn Di Băng lên tiếng phủ nhận, cho biết bản thân chỉ tăng cân chứ không có bầu.

Nữ doanh nhân từng tiết lộ từng mang thai lần thứ 4 trong năm 2024 nhưng không giữ được con. Sau biến cố, sức khỏe cô suy giảm, tinh thần cũng chịu ảnh hưởng. Đoàn Di Băng chia sẻ sẽ không tiếp tục làm IVF, mà chọn “thuận theo duyên trời” để bảo vệ sức khỏe.

Hôm 27/8, Đoàn Di Băng từng xuất hiện trở lại trên trang Facebook cá nhân sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng. Trong bài đăng, cô khẳng định thời gian qua có nhiều tài khoản và trang giả mạo cô cũng như thương hiệu Hanayuki để buôn bán sản phẩm.

"Công ty TNHH TMDV VB Group hiện vẫn đang tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược. Trong thời gian này, chúng tôi không bán hay phân phối bất kỳ sản phẩm nào qua fanpage hoặc TikTok mang tên Đoàn Di Băng hay Hanayuki. Mọi sản phẩm được quảng cáo bởi các tài khoản này đều không liên quan đến công ty VB Group", cô thông báo.

Gần đây, Đoàn Di Băng chỉ để lại một bình luận ngắn trên trang cá nhân của em gái.

Trên TikTok, nơi Đoàn Di Băng có hơn 1,7 triệu người theo dõi, bài đăng gần nhất là từ 16/5, quảng cáo kem đánh răng Hanayuki, thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Khi lùm xùm nổ ra, nữ TikToker tắt chế độ bình luận trên toàn bộ trang cá nhân.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (EBC Đồng Nai) - đơn vị có sản phẩm từng được Đoàn Di Băng quảng cáo.

Trước đó, trong các ngày 17/5, 20/5 và 28/5, cô đã liên tục đăng thông báo thu hồi sản phẩm trên trang cá nhân. Dù vậy, Đoàn Di Băng không thừa nhận hành vi quảng cáo sai sự thật.

Đoàn Di Băng, tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy (sinh năm 1990, TP.HCM), từng là ca sĩ nhưng không để lại nhiều dấu ấn trong nghệ thuật. Cô chuyển hướng sang kinh doanh mỹ phẩm và nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật trên mạng xã hội nhờ hình ảnh "phú bà" với cuộc sống xa hoa, hàng hiệu và con cái học trường quốc tế đắt đỏ.