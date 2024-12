Đôi giày 28 triệu USD thành kỷ vật đắt nhất thế giới

Đôi giày ruby mà Dorothy (Judy Garland thủ vai) trong bộ phim "The Wizard of Oz" (1939) được bán với mức giá kỷ lục 28 triệu USD, trở thành kỷ vật điện ảnh đắt giá nhất.

Phiên đấu giá được tổ chức bởi Heritage Auction (trụ sở tại Texas, Mỹ), đại diện cho nhà sưu tập Michael Shaw, chủ sở hữu của đôi giày.

Đây là 1 trong 4 đôi giày ruby được biết đến còn tồn tại cho đến ngày nay mà Judy Garland đã sử dụng trong quá trình quay phim The Wizard of Oz. Danh tính của người mua hiện vẫn chưa được tiết lộ, theo The New York Times.

Với mức giá cuối cùng là 28 triệu USD , đôi giày đã phá vỡ kỷ lục trước đó của chiếc váy huyền thoại mà Marilyn Monroe đã mặc trong bộ phim The Seven Year Itch (1955). Chiếc váy này đã được bán với giá 5,52 triệu USD vào năm 2011.

Tổng giá trị của đôi giày ruby, bao gồm thuế và phí, lên tới 32,5 triệu USD .

"Với mức giá này, đôi giày ruby trở thành bảo vật điện ảnh đắt giá nhất thế giới, góp phần tạo nên phiên đấu giá kỷ vật giải trí thành công nhất từ trước đến nay", Robert Wilonsky, Phó Chủ tịch Quan hệ Công chúng tại Heritage Auctions cho biết.

Giày được làm bằng ruby ​​thủy tinh và được sản xuất nhiều bản sao để dự phòng trong quá trình quay phim

Không khí phiên đấu giá đã diễn ra sôi động với những màn đấu giá kịch tính cùng những câu nói đùa liên quan đến The Wizard of Oz và vở nhạc kịch Wicked.

Người đấu giá thậm chí còn tái hiện lại tư thế của Phù thủy Phía Tây độc ác trong phim khi chỉ tay về phía những người tham gia để đưa ra mức giá mới, với các bước nhảy 100.000 USD .

Theo thông tin từ trang web của Heritage Auctions, có tới 25 người tham gia đấu giá. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người đấu giá và đôi giày đã thuộc về một người tham gia qua điện thoại.

Bên cạnh việc xuất hiện trong một trong những bộ phim nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh, đôi giày ruby còn sở hữu một câu chuyện ly kỳ, góp phần làm nên huyền thoại của món đồ này.

Trước đây, Michael Shaw đã cho Bảo tàng Judy Garland ở Minnesota (Mỹ) mượn đôi giày. Vào ngày 27/8/2005, đôi giày đã bị đánh cắp. FBI đã phải mở một cuộc điều tra quy mô lớn và cuối cùng đã tìm lại được chúng ở Minneapolis (Mỹ) vào tháng 7/2018. Một người đàn ông ở Minnesota tên Terry Martin sau đó đã bị truy tố và nhận tội trộm cắp.

Đôi giày xuất hiện trong nhiều cảnh quay nổi tiếng của bộ phim kinh điển này.

Theo cơ quan chức năng, Terry Martin tin rằng đôi giày được làm bằng ruby ​​thật và hắn ta định bán chúng. Tuy nhiên, trên thực tế, những viên ruby ​​đó chỉ được làm bằng thủy tinh.

Trong quá trình sản xuất bộ phim, đội ngũ phục trang đã làm ít nhất 4 đôi giày ruby ​​cho Garland để đề phòng trường hợp một đôi bị hỏng, theo Rhys Thomas, tác giả cuốn sách The Ruby Slippers of Oz viết về lịch sử của đôi giày.

Những đôi giày trông gần như giống hệt nhau, nhưng một chuyên gia tư vấn của Viện Smithsonian đã phân tích những điểm khác biệt nhỏ và xác định rằng đôi giày được bán vào ngày 7/12 chính là đôi đã xuất hiện trong nhiều cảnh quay nổi tiếng nhất của bộ phim.