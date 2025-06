Động thái của Starbucks làm cuộc chiến cà phê 'nóng hơn' ở Trung Quốc

Starbucks sẽ giảm trung bình 5 nhân dân tệ (khoảng 0,70 USD ) cho một số đồ uống đá tại Trung Quốc, theo thông báo của hãng ngày 9/6.

Chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội Weixin, chuỗi cà phê Mỹ cho biết từ ngày 10/6, nhiều loại đồ uống, bao gồm Frappuccino và các sản phẩm không chứa cà phê, sẽ có mức giá “dễ tiếp cận” hơn. Một số món có giá chỉ từ 23 nhân dân tệ (khoảng 83.000 đồng).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và người tiêu dùng Trung Quốc, thị trường lớn thứ hai của Starbucks sau Mỹ, trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu, Independent UK đưa tin.

Các đối thủ nội địa, như Luckin Coffee và Cotti, đang bán đồ uống với giá chỉ 9,9 hoặc thậm chí 8,8 nhân dân tệ. Cùng lúc, các nền tảng thương mại điện tử như JD.com và Alibaba tham gia thị trường giao đồ ăn, góp phần đẩy cao áp lực cạnh tranh.

Với các chương trình ưu đãi và mã giảm giá, người tiêu dùng tại xứ tỷ dân thậm chí có thể mua cà phê với giá chỉ 2,9 nhân dân tệ/cốc (khoảng 10.000 đồng).

Một nguồn tin thân cận với Starbucks cho biết công ty không giảm giá để chạy đua về giá, mà nhằm thu hút khách vào buổi chiều. Người này yêu cầu ẩn danh vì không có quyền phát ngôn với truyền thông.

“Starbucks có thể đang theo đuổi chiến lược dài hạn, tập trung vào nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm không chứa cà phê vào buổi chiều”, người này nhận định.

Trước đó, Starbucks từng khẳng định sẽ không tham gia cuộc chiến giá. Tuy nhiên, hãng đã tung ra cỡ ly nhỏ hơn và phiếu giảm giá để giúp người tiêu dùng mua sản phẩm với mức giá thấp hơn. Chuỗi cà phê Mỹ cũng đang tìm cách phục hồi hoạt động tại Trung Quốc thông qua việc bán bớt cổ phần kinh doanh tại thị trường này.

