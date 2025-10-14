Du khách túm cổ rùa quý hiếm ở Malaysia

Nhóm du khách đu bám, đứng lên mai rùa biển quý hiếm ở đảo Redang (Malaysia) gây phẫn nộ dư luận. Sự việc dấy lên lo ngại về tình trạng du lịch vô ý thức đe dọa sinh thái biển.

Đoạn video dài 20 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục túm cổ và mai rùa biển khi lặn ngắm san hô ở đảo Redang, bang Terengganu (Malaysia). Trong khi đó, vài người khác bao quanh khiến con vật không thể ngoi lên mặt nước, thậm chí có lúc người đàn ông còn đứng lên mai rùa khi nó vùng vẫy tìm cách thoát thân.

Tổ chức Bảo tồn và Nghiên cứu Nhiệt đới Borneo (Tropical Research and Conservation Centre Borneo) lên án mạnh mẽ hành vi này, gọi đây là "hành động gây sốc và đáng lo ngại". Đơn vị cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của du khách, các tour du lịch thiếu trách nhiệm chạy theo những trải nghiệm độc lạ.

"Rùa biển có thể nín thở trong thời gian dài, nhưng chúng vẫn cần lên mặt nước để hít thở vì có phổi chứ không có mang. Nếu bị mắc kẹt dưới nước, rùa có thể chết ngạt như bất kỳ loài động vật nào khác", tổ chức nhấn mạnh trong thông cáo.

Nhóm du khách lặn quấy rối rùa biển quý hiếm tại Malaysia. Ảnh: Facebook/tracc.borneo.

Sự việc xảy ra tại vùng biển thuộc Công viên Biển Redang, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, nổi tiếng với làn nước trong xanh và các rạn san hô rực rỡ. Đây cũng là khu vực sinh sản của rùa xanh và rùa Hawksbill - 2 loài nằm trong danh sách nguy cấp được bảo vệ theo luật Malaysia.

Theo Đạo luật Thủy sản của Malaysia, việc bắt, chạm hoặc quấy nhiễu sinh vật biển trong phạm vi công viên hải dương đều bị nghiêm cấm. Người vi phạm có thể bị phạt tới 100.000 ringgit (khoảng 24.000 USD ) hoặc ngồi tù 2 năm.

Giới chức Malaysia hiện chưa xác nhận việc có mở cuộc điều tra hay không, đồng thời quốc tịch của những người xuất hiện trong video cũng chưa được làm rõ.

Tuy nhiên, đoạn video đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, kêu gọi xử lý nghiêm và cấm hoạt động đối với các đơn vị lặn biển dung túng hành vi này.

"Đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Các chủ tàu luôn nhắc du khách không được chạm vào rùa. Chỉ vì vài người vô ý thức, chúng ta có thể sẽ bị cấm tới khu vực Turtle Point", người dùng mạng xã hội Tina Shamsudin viết.

Rùa biển quý hiếm bị du khách túm cổ, đứng lên mai. Ảnh: Facebook/tracc.borneo.

Hồi tháng 3, một nhóm gồm 5 thợ lặn và một đơn vị điều hành tour đã bị xử phạt sau đoạn video họ kéo và đu lên một con rùa ở đảo Manukan, bang Sabah.

Nằm cách bờ biển phía Đông bán đảo Malaysia khoảng 45 km, đảo Redang là điểm đến nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước, thu hút gần 320.000 lượt khách từ tháng 1 đến tháng 8 năm ngoái.

Tuy nhiên, các nhà bảo tồn cảnh báo hệ sinh thái mong manh nơi đây đang chịu sức ép ngày càng lớn từ du lịch quá tải, ô nhiễm và phát triển ven biển thiếu kiểm soát.