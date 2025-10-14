Resort thuê trọn đảo đầu tiên tại Việt Nam

Một khu nghỉ dưỡng tại vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) trở thành resort biệt lập trên đảo riêng đầu tiên ở Việt Nam, hướng tới khách hạng sang, cần riêng tư tuyệt đối.

Khu nghỉ dưỡng ôm trọn view nhìn ra vịnh Vân Phong.

Nằm giữa vịnh Vân Phong, Khánh Hòa, Vias Resort Vân Phong Peninsula là khu nghỉ dưỡng biệt lập trên đảo riêng đầu tiên của Việt Nam.

Resort đánh dấu bước tiến của phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang, đồng thời mang đến trải nghiệm độc bản cho giới thượng lưu và những ai tìm kiếm riêng tư tuyệt đối cho nghỉ dưỡng, hội họp.

Khu nghỉ dưỡng áp dụng mô hình “Exclusive Buyout” được vận hành bởi Công ty Cổ phần Vias Vân Phong Resort, cho phép du khách thuê trọn toàn bộ không gian trên đảo, từ hệ thống phòng nghỉ giới hạn, khu tiện ích, đến cảnh quan thiên nhiên bao quanh.

Với mô hình này, du khách hoàn toàn làm chủ không gian dành riêng cho mình, thoát khỏi sự ồn ào thường nhật để tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên cùng các dịch vụ quốc tế sang trọng.

Không gian bên ngoài và nội thất của khu nghỉ dưỡng.

Khu nghỉ dưỡng được ví như một “ốc đảo” dành cho những trải nghiệm chọn lọc. Mỗi chi tiết kiến trúc, cảnh quan và dịch vụ đều được chăm chút, mang đến cảm giác kín đáo nhưng không gò bó. Nội thất sử dụng chất liệu cao cấp với gam màu trung tính, thiết kế mở hướng biển giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và làn gió đại dương.

Bên cạnh đó, điểm lưu trú này còn sở hữu hệ thống tiện ích như hồ bơi nước biển, khu thể thao pickleball, sân tập golf hay nhà hàng hải sản cao cấp, tất cả được thiết kế để mang lại trải nghiệm trọn vẹn, xứng tầm đẳng cấp.

Ẩm thực địa phương được phục vụ tại resort.

Sự ra mắt của Vias Resort Vân Phong Peninsula không chỉ bổ sung thêm lựa chọn mới mẻ cho du khách cao cấp mà còn góp phần đưa vịnh Vân Phong trở thành điểm đến nổi bật của du lịch nghỉ dưỡng trong khu vực. Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm cá nhân hóa ngày càng tăng, khu nghỉ dưỡng được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu mới, định hình xu hướng du lịch sang trọng và riêng tư tại Việt Nam trong tương lai.

“Chúng tôi mong muốn kiến tạo một không gian nghỉ dưỡng độc bản, nơi mỗi vị khách có thể đắm mình trong sự tĩnh lặng trọn vẹn, đồng thời tự hào lưu giữ những khoảnh khắc gắn kết cùng gia đình, bạn bè hay đối tác - nơi mang lại niềm tự hào và hãnh diện cho bạn và công ty bạn", đại diện đơn vị vận hành chia sẻ.