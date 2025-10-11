Việt Nam góp mặt trong loạt giải thưởng của báo Mỹ

Việt Nam lọt top quốc gia thân thiện nhất thế giới và nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn Việt xuất hiện trong các hạng mục danh giá của Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025.

Trải nghiệm khám phá chợ Việt Nam từng được tạp chí Lonely Planet gợi ý. Ảnh: Linh Huỳnh.

Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút của mình trên bản đồ du lịch quốc tế khi góp mặt và đạt thứ hạng cao trong nhiều hạng mục tại Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025 - giải thưởng thường niên do độc giả tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller bình chọn. Năm nay, hơn 757.000 lượt bình chọn đã được ghi nhận, phản ánh sự quan tâm đặc biệt của du khách toàn cầu đối với các điểm đến và cơ sở lưu trú hàng đầu thế giới.

Trong bảng xếp hạng Top 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới năm 2025, Việt Nam xếp thứ 6 với 97,27 điểm, vượt qua Thái Lan (hạng 8 - 96,36 điểm). Condé Nast Traveller miêu tả: "Những cánh đồng lúa trải dài, những thị trấn cổ kính và vịnh biển xanh ngọc lục bảo - không nơi nào trên Trái Đất giống như Việt Nam. Người dân nơi đây háo hức chia sẻ tất cả với du khách, từ văn hóa vỉa hè đến những homestay ấm cúng ở vùng sâu, sự thân thiện và kết nối cộng đồng chính là điều khiến du khách không thể quên".

Ngoài ra, cung đường Hà Giang Loop huyền thoại được nhắc đến như trải nghiệm không thể bỏ qua, nơi du khách không chỉ bị chinh phục bởi cảnh quan núi rừng mà còn bởi sự chân tình, hiếu khách của người Việt.

Phú Quốc vượt Maldives, Maui và Bali, xếp thứ 3 trong Top những hòn đảo đẹp nhất thế giới. Ảnh: Vivu Việt Nam.

Một trong những điểm sáng nổi bật là Phú Quốc khi vươn lên dẫn đầu châu Á và xếp thứ 3 thế giới trong Top những hòn đảo đẹp nhất thế giới với 95,51 điểm, vượt qua Maldives, Maui và Bali - những điểm đến vốn được xem là thiên đường nghỉ dưỡng của thế giới.

Trong hạng mục Top 20 Khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á, Topas Ecolodge (Sa Pa) xếp thứ 3, JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay đứng thứ 5, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay hạng 8 và Six Senses Ninh Vân Bay ở vị trí 11. Những cái tên quen thuộc này tiếp tục chứng minh sức cạnh tranh của các khu nghỉ dưỡng Việt Nam, với sự hòa quyện giữa kiến trúc độc đáo, cảnh quan thiên nhiên và dịch vụ chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, Việt Nam còn tạo dấu ấn ở hạng mục Top 20 Khu nghỉ dưỡng Spa tốt nhất thế giới, khi TIA Wellness Resort (Đà Nẵng) được vinh danh ở vị trí thứ 6. Xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) đang ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, thu hút nhóm du khách tìm kiếm sự cân bằng và tái tạo năng lượng.

Trong danh sách 15 khách sạn tốt nhất Đông Nam Á, Hôtel des Arts Saigon - MGallery (TP.HCM) đạt vị trí thứ 5 với 97,68 điểm, trong khi De La Coupole Sapa - MGallery đứng thứ 2 với 98,59 điểm, và An Lâm Retreats Saigon River (TP.HCM) xếp thứ 6.

Khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge lọt Top 20 Khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á. Ảnh: FBĐV.

Condé Nast Traveller cũng công bố danh sách Các khách sạn tốt nhất Việt Nam gồm những cái tên tiêu biểu như Sofitel Legend Metropole Hà Nội, The Reverie Saigon (TP.HCM), Four Seasons The Nam Hai (Đà Nẵng), Regent Phú Quốc (An Giang), InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula, Anantara Hội An (Đà Nẵng), Park Hyatt Saigon (TP.HCM), và TIA Wellness Resort.

Không chỉ các khu nghỉ dưỡng, chuyến tàu Di sản miền Trung - do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vận hành - cũng góp mặt trong Top 20 chuyến tàu đẹp nhất thế giới, xếp thứ 16. Hành trình nối Huế - Đà Nẵng này được Condé Nast Traveller ca ngợi là "trải nghiệm đường sắt ngoạn mục với khung cảnh đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân hùng vĩ".

"Đừng giới hạn chuyến đi của bạn ở Vịnh Hạ Long - chuyến tàu này là cách tuyệt vời để khám phá nội địa Việt Nam với chỉ 11 USD một chiều", tạp chí bình luận.

Ở hạng mục Top 10 sân bay tốt nhất thế giới, Sân bay Istanbul (IST) dẫn đầu với 95,19 điểm, theo sau là Sân bay Changi Singapore (SIN) với 94,82 điểm và Sân bay quốc tế Hamad (DOH, Qatar) với 93,29 điểm.

Tại hạng mục Các hãng hàng không tốt nhất thế giới do độc giả bình chọn, đứng đầu là Singapore Airline, xếp sau là Qatar Airline. Cathay Pacific cũng ghi dấu ở vị trí thứ 8. Hãng hàng không này vừa tổ chức sự kiện Cathay Travel Fair - Khám phá Hong Kong cùng Cathay Pacific tại TP.HCM từ 10-12/10, với ưu đãi giá vé máy bay khứ hồi chỉ 198 USD . Trong tháng 10, Lễ hội Rượu vang và Ẩm thực Hong Kong (Trung Quốc) sẽ diễn ra tại bến cảng trung tâm từ 23-26/10, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.