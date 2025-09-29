10 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam 2025

Các khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 đều nổi bật với dịch vụ đẳng cấp, kiến trúc ấn tượng và vị trí đắc địa.

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 được tổ chức ngày 27/9 tại Đông Anh, Hà Nội nhân Ngày Du lịch Thế giới và kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam. Sự kiện quy tụ hơn 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu cùng đại diện các địa phương và doanh nghiệp hàng đầu ngành du lịch.

Trong 11 hạng mục trao giải, danh hiệu “Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam” do Cục Du lịch Quốc gia bình chọn nhận được sự quan tâm lớn. Đây là những cơ sở lưu trú tiêu biểu, hội tụ chất lượng dịch vụ vượt trội, kiến trúc ấn tượng, vị trí đắc địa và trải nghiệm khách hàng xuất sắc.

Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Địa chỉ: Số 5 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sofitel Legend Metropole là một trong những khách sạn lâu đời ở Hà Nội, gắn với lịch sử hơn 120 năm. Công trình mang kiến trúc Pháp cổ điển, được giữ gìn khá nguyên vẹn và bổ sung nhiều tiện nghi hiện đại. Khách sạn từng là nơi lưu trú của nhiều nguyên thủ và nghệ sĩ quốc tế.

Điểm nhấn khác biệt là tour “Path of History”, cho phép du khách tham quan hầm trú ẩn thời chiến ngay trong khuôn viên. Vị trí gần Hồ Gươm và Nhà hát Lớn cũng thuận tiện cho việc di chuyển.

Tuy vậy, mức giá lưu trú ở đây thường cao so với mặt bằng chung, và một số khu vực công cộng dễ trở nên đông đúc vào mùa cao điểm, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm riêng tư.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Địa chỉ: Bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Nằm trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), khu nghỉ dưỡng do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế gây ấn tượng với cách bố trí bốn tầng gắn liền triết lý “Thiên - Địa - Nhân - Hòa”. Không gian kết hợp cảnh quan thiên nhiên với nhiều chi tiết nghệ thuật, cùng bãi biển riêng, villa hướng biển và dịch vụ spa.

La Maison 1888, nhà hàng từng được Michelin trao một sao năm 2024, là điểm nhấn về ẩm thực. Tuy nhiên, địa thế nằm khá xa trung tâm thành phố khiến việc di chuyển không thuận tiện.

Caravelle Saigon

Địa chỉ: 19-23 đường Công Trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Caravelle Saigon là một trong những khách sạn lâu đời tại TP.HCM, hoạt động từ năm 1959 và gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử của thành phố. Công trình kết hợp yếu tố kiến trúc cổ điển và hiện đại. Điểm hẹn được biết đến nhiều nhất là Saigon Saigon Rooftop Bar ở tầng 10, nơi có tầm nhìn rộng bao quát trung tâm thành phố về đêm.

Bên cạnh đó, khách sạn sở hữu nhà hàng Reflections với thực đơn quốc tế, hệ thống phòng hội nghị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, không gian sảnh và khu vực công cộng đôi khi khá đông, mức giá dịch vụ ở nhóm cao cấp và cơ sở vật chất dù được nâng cấp thường xuyên vẫn khó tránh khỏi dấu vết thời gian so với những khách sạn mới xây.

Dalat Palace Heritage Hotel

Địa chỉ: Số 2 đường Trần Phú, phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Khách sạn nằm bên hồ Xuân Hương, được xây dựng theo phong cách Pháp cổ và có quy mô nhỏ với 43 phòng nghỉ. Mỗi phòng được thiết kế theo lối cổ điển, mang lại cảm giác riêng tư và yên tĩnh. Không gian nơi đây thường được lựa chọn cho các kỳ nghỉ lãng mạn hoặc những sự kiện cưới mang màu sắc châu Âu.

Tuy vậy, số lượng phòng ít khiến tình trạng hết chỗ thường xảy ra vào mùa cao điểm.

Six Senses Ninh Vân Bay

Địa chỉ: Vịnh Ninh Vân, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Six Senses Ninh Van Bay tọa lạc biệt lập trên một vịnh thuộc Ninh Hòa (Khánh Hòa), chỉ có thể tiếp cận bằng tàu từ đất liền. Các villa được xây dựng chủ yếu từ gỗ và đá, thiết kế mở hướng ra biển hoặc núi, hầu hết đều có hồ bơi riêng. Khu nghỉ dưỡng gợi cảm giác gần gũi thiên nhiên, đồng thời cung cấp nhiều hoạt động như yoga, chèo kayak, lặn biển hay liệu pháp wellness tại spa trên núi.

Khu nghỉ dưỡng cũng nhấn mạnh yếu tố phát triển bền vững với thực phẩm hữu cơ và chương trình bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vị trí cách trở có thể gây bất tiện cho những du khách muốn kết hợp tham quan thành phố.

Four Seasons Resort The Nam Hai

Địa chỉ: Block Ha My Dong B, phường‍ Điện‍ Bàn‍ Đông, TP Đà Nẵng.

Khu nghỉ dưỡng nằm bên bãi biển Hà My, được thiết kế lấy cảm hứng từ làng quê Việt với mái ngói truyền thống kết hợp tiện nghi hiện đại. Nổi bật là hệ thống biệt thự ven biển và hồ bơi vô cực ba tầng - một trong những điểm nhấn được nhiều du khách nhắc đến.

Spa Heart of the Earth tại đây phát triển liệu pháp dựa trên triết lý của thiền sư Thích Nhất Hạnh, hướng đến sự tĩnh lặng và cân bằng. Vị trí gần các di sản Hội An, Mỹ Sơn và Huế cũng thuận tiện cho việc tham quan.

Tuy nhiên, mức giá dịch vụ cao, khuôn viên rộng dễ gây cảm giác “xa cách” với những du khách thích sự ấm cúng.

Laguna Lăng Cô

Địa chỉ: Thôn Cù Dù, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế.

Laguna Lăng Cô là tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Huế, kết hợp hai thương hiệu Banyan Tree và Angsana. Kiến trúc tại đây pha trộn yếu tố hiện đại và truyền thống, với hệ thống biệt thự hồ bơi riêng và phòng suite hướng đến nhóm khách cao cấp.

Điểm nhấn đáng chú ý là sân golf 18 hố do Nick Faldo thiết kế, nằm giữa cảnh quan rừng và biển. Ngoài nghỉ dưỡng, du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm như lớp học nấu món Huế hay thăm làng chài địa phương.

Tuy nhiên, khu nghỉ dưỡng nằm cách xa trung tâm Huế, việc di chuyển có thể mất thời gian; giá dịch vụ ở phân khúc cao cấp.

Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center

Địa chỉ: 35 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, TP Đà Nẵng.

Khách sạn nằm bên bãi biển Non Nước, nổi bật với hồ bơi vô cực dài 250 m - được xem là một trong những hồ bơi dài nhất miền Trung - cùng trung tâm hội nghị có quy mô lớn, phù hợp với các sự kiện MICE.

Các phòng nghỉ rộng rãi và hệ thống nhà hàng phục vụ nhiều phong cách ẩm thực, hướng đến cả khách du lịch nghỉ dưỡng lẫn khách quốc tế đi công tác.

Tuy nhiên, không gian rộng khiến việc di chuyển trong khuôn viên đôi khi bất tiện, khu vực hồ bơi đông đúc vào mùa cao điểm.

Vinpearl Resort & Spa Hạ Long

Địa chỉ: Đảo Rều, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Khu nghỉ dưỡng trên đảo Rều, giữa vịnh Hạ Long, mang đến không gian tách biệt với tầm nhìn 360 độ ra cảnh quan vịnh. Công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu, có 384 phòng nghỉ và bãi biển nhân tạo, phù hợp cho kỳ nghỉ gia đình hoặc tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Tuy vậy, việc di chuyển ra đảo phụ thuộc vào tàu đưa đón, đôi khi gây bất tiện cho du khách.

Angsana & Dhawa Hồ Tràm

Địa chỉ: Đường ven biển, ấp Ông Tố, xã Hồ Tràm, TP.HCM.

Cách TP.HCM khoảng 2 tiếng di chuyển, Angsana & Dhawa Hồ Tràm hướng đến nhóm khách nghỉ ngắn ngày với thiết kế mở, nhiều mảng xanh và tầm nhìn ra biển dài hơn 280 m.

Khu nghỉ dưỡng có hồ bơi trung tâm rộng, spa chăm sóc sức khỏe và các hoạt động thể thao biển như chèo SUP, bóng chuyền bãi biển. Không gian phù hợp cho gia đình lẫn nhóm bạn.

Tuy nhiên, vào cuối tuần nơi đây thường đông khách từ TP.HCM, dễ gây quá tải ở các khu vực chung; bãi biển Hồ Tràm chưa phải điểm đến quá nổi bật so với nhiều vùng biển khác và dịch vụ ẩm thực được đánh giá ở mức ổn nhưng chưa thật sự đa dạng.