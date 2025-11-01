Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Du khách chen chân check-in tại Hội chợ Mùa thu 2025

  • Thứ bảy, 1/11/2025 09:23 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Hội chợ Mùa thu 2025 lần đầu tổ chức đã trở thành tâm điểm giao thương lớn nhất Hà Nội với kết hợp giữa thương mại, văn hóa đa sắc màu và trải nghiệm công nghệ độc đáo.

Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất 2025 diễn ra tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), quy mô ấn tượng với tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m2, được chia thành 5 phân khu chủ đề và khoảng 3.000 gian hàng.
Sự kiện có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành trung ương cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và các tập đoàn lớn của Việt Nam. Hội chợ cũng trở thành điểm hẹn giao thương quốc tế, thu hút đông đảo các đối tác, doanh nghiệp quốc tế.
Các gian hàng trưng bày đạ dạng loại mặt hàng đặc sản đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam. Thay vì chỉ bày bán sản phẩm, các địa phương như Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu đã tái hiện không gian văn hóa đặc trưng, trong đó mô hình Thác Bản Giốc, nhà sàn lớn của Sơn La thu hút nhiều khách tham quan đến chụp ảnh.

Trần Thị Hoa (20 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Tôi đến hội chợ cùng gia đình và thấy tại đây có rất nhiều gian hàng trang trí đẹp, phù hợp để giới trẻ và gia đình check-in vui chơi và mua sắm".
Một số gian hàng ứng dụng công nghệ vào quảng bá du lịch như trải nghiệm trò chuyện cùng hướng dẫn viên du lịch ảo, công nghệ này được ứng dụng nhằm cung cấp thông tin và tương tác với du khách.

Khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng những cây hồng giòn, táo mèo, Sơn La tươi rói, mà còn có cơ hội thưởng thức các đặc sản khác. Bún Cẩm Cao Bằng, với màu sắc bắt mắt và hương vị đặc trưng, thu hút sự chú ý của nhiều người. Khu vực trưng bày còn có nhiều loại cà phê hạt tươi và khô từ các vùng núi, mang đến trải nghiệm khám phá ẩm thực đậm đà bản sắc núi rừng ngay giữa lòng Thủ đô.

Mô hình cửa khẩu quốc tế, cột mốc biên giới được bài trí tại gian hàng tỉnh Lạng Sơn,

việc bài trí này không chỉ thu hút khách tham quan mà còn quảng bá hiệu quả hình ảnh du lịch địa phương.

Để đảm bảo thuận tiện cho người dân và du khách tham quan, TP Hà Nội đã bố trí, tăng cường kết nối 6 tuyến xe buýt từ trung tâm, các hướng đông, tây, nam thành phố đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam, thời gian hoạt động từ 7h00 đến 22h00. Hội chợ Mùa thu 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).

Trần Hiền, Thu Hiền

Siêu hội chợ Lai Châu Hội chợ Mùa thu VEC

