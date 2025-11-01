Du khách chen chân check-in tại Hội chợ Mùa thu 2025

Khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng những cây hồng giòn, táo mèo, Sơn La tươi rói, mà còn có cơ hội thưởng thức các đặc sản khác. Bún Cẩm Cao Bằng, với màu sắc bắt mắt và hương vị đặc trưng, thu hút sự chú ý của nhiều người. Khu vực trưng bày còn có nhiều loại cà phê hạt tươi và khô từ các vùng núi, mang đến trải nghiệm khám phá ẩm thực đậm đà bản sắc núi rừng ngay giữa lòng Thủ đô.