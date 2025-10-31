Chàng trai Canada sang TP.HCM dạy học, bất ngờ văn hóa ngủ trưa

Gần 2 năm sống ở TP.HCM, Peter khám phá cách người Việt tận hưởng nhịp sống giữa đô thị sôi động, từ văn hóa ngủ trưa đến kết nối cộng đồng.

Peter Truong sinh ra và lớn lên ở Vancouver (Canada) trong một gia đình gốc Việt. Dù ba mẹ là những người Việt truyền thống, anh lớn lên "rất Canada": mê khúc côn cầu, ăn pancake với siro cây phong và "chẳng mấy gắn bó với văn hóa gốc của mình".

Thời thơ ấu, khi Internet chưa phổ biến, hình ảnh người châu Á trên tivi chỉ xoay quanh Jackie Chan hay Lý Tiểu Long. Ở trường, Peter từng xấu hổ vì mang bánh mì làm bữa trưa. Anh chỉ muốn mẹ mua hotdog để trông giống những đứa trẻ khác.

Năm 2017, Peter lần đầu trở về Việt Nam khi đã trưởng thành. Đến năm 2022, anh mất việc tại một công ty công nghệ ở Vancouver.

Độc thân và ở tuổi 30, anh quyết định thực hiện một chuyến "gap year" để đi dạy tiếng Anh ở châu Á. Anh tự hỏi: "Tại sao không?".

Bị sa thải ở tuổi 30, Peter sang Việt Nam khám phá bản thân.

Đầu năm 2024, Peter xách vali sang TP.HCM. Ban đầu, anh khá tự tin vì nghĩ mình có thể nói tiếng Việt đủ tốt. Nhưng thực tế không như tưởng.

"Mỗi lần nghe điện thoại, người ta nói nhanh quá. Khi tôi lúng túng đáp lại, họ cúp máy. Có lúc chỉ nhận đồ giao hàng cũng thấy mệt", anh kể trên Business Insider.

Những khó khăn nhỏ khiến anh nhớ đến bố mẹ, những người từng sang Canada khi không biết một chữ tiếng Anh mà vẫn gây dựng được cuộc sống. Anh chợt hiểu họ đã mạnh mẽ đến nhường nào.

Peter thích thú "văn hóa ngủ trưa" ở TP.HCM.

Sau một năm dạy học, Peter chuyển sang làm sáng tạo nội dung về cuộc sống của người Việt trẻ. Anh nói môi trường làm việc ở Việt Nam và ở nhiều nước châu Á khác thường cường độ cao hơn Canada, nhưng có điểm thú vị là "văn hóa ngủ trưa".

"Tôi thích điều đó. Ở Canada, mọi người làm việc đến 17h rồi về. Còn ở Việt Nam, giữa buổi trưa, ai cũng chợp mắt 15 phút. Nghe đơn giản thôi, nhưng rất dễ chịu", anh chia sẻ.

Peter cũng thấy dễ kết bạn hơn nhờ tinh thần cộng đồng. Nếu anh đi cà phê nhiều lần ở cùng một quán, người lạ sẽ bắt chuyện, rồi dần trở thành bạn.

Peter uống nước ép tại một quán vỉa hè ở TP.HCM.

Nhìn lại hành trình, chàng trai nhận ra bản thân mạnh mẽ hơn tưởng tượng. Anh không cần rời Canada để trở thành người khác, nhưng trải nghiệm ở Việt Nam giúp anh khám phá chính mình.

Peter thấm thía câu nói mà anh luôn nhắc lại: "Dù bạn đi đến đâu, chính bạn vẫn là người đồng hành cùng mình".

"Nếu bạn có những bất an, chúng sẽ theo bạn đến bất cứ nơi nào. Quan trọng là bạn phải học cách an yên với chính mình, chứ không phải tìm nó ở một quốc gia khác", anh nói.

Cuộc sống ở Việt Nam mang đến cho Peter nhiều trải nghiệm mới. Ở TP.HCM, anh nhớ cái lạnh của Canada, nhưng khi trở về Vancouver, anh lại nhớ nhịp sống sôi động và năng lượng tràn đầy của thành phố miền Nam.

Với Peter, Canada là nơi quen thuộc, có gia đình, bạn bè và những con phố gắn bó từ nhỏ. Còn Việt Nam là hành trình khám phá, nơi mỗi ngày đều mới mẻ và bất ngờ. Anh học cách mở tài khoản ngân hàng, tìm đường đi chợ, kết nối bạn bè… nhưng chính điều đó khiến anh thấy mình "đang sống thật".

Sau gần 2 năm, chàng trai nhận ra mình không còn "lạc giữa 2 nền văn hóa" như trước.

"Tôi là cả hai: 100% người Canada và 100% người Việt. Đó chính là điều làm nên tôi, người được sống với cả hai thế giới", Peter mỉm cười.