Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Lộ trình tàu du lịch 2 tầng ra sao khi cầu Long Biên cấm xe?

  • Thứ sáu, 31/10/2025 14:45 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Trong thời gian cầu Long Biên sửa chữa, cấm phương tiện một chiều, tàu du lịch 2 tầng Hà Nội 5 cửa ô vẫn hoạt động bình thường.

Toa VIP Ô Chợ Dừa trên đoàn tàu du lịch 2 tầng. Ảnh: The Hanoi Train.

Từ ngày 1/11 đến 31/12, cầu Long Biên sẽ tạm dừng toàn bộ phương tiện thô sơ lưu thông theo hướng từ phường Bồ Đề sang Hoàn Kiếm để phục vụ công tác sửa chữa định kỳ tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Trong thời gian thi công, các phương tiện di chuyển qua sông Hồng theo hướng Long Biên - Xuân Quan sẽ phải đi vòng qua cầu Chương Dương. Cơ quan chức năng sẽ rào chắn một phần đường Trần Nhật Duật để đảm bảo an toàn và phục vụ thi công.

Đại diện đơn vị khai thác tàu du lịch 2 tầng Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train cho biết, lịch trình của tàu không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch sửa chữa cầu Long Biên.

tau 2 tang anh 1

Cầu Long Biên tổ chức cấm chiều từ phường Bồ Đề hướng sang Hoàn Kiếm. Ảnh: Đan Châu.

Theo lịch trình, đoàn tàu 2 tầng khởi hành từ ga Hà Nội lúc 8h và 13h30 hàng ngày. Trên hành trình, tàu dừng khoảng 20 phút tại ga Long Biên để du khách chụp ảnh, ngắm tàu.

Điểm đến chính là ga Từ Sơn, nơi du khách được xe đưa đến Đền Đô - nơi thờ 8 vị vua triều Lý, tìm hiểu không gian văn hóa Kinh Bắc với những làn điệu quan họ và làng nghề truyền thống. Kết thúc hành trình, tàu trở lại ga Hà Nội.

Đoàn tàu du lịch 2 tầng gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa. Mỗi toa đều có diện tích 55 m2, gồm hai tầng chính và một tầng xép, mang một phong cách riêng tái hiện ký ức, văn hóa và vẻ đẹp của Hà Nội qua từng thời kỳ.

Tàu chính thức khai thác thương mại từ ngày 6/9, bắt đầu đón khách trên tuyến Hà Nội - Từ Sơn (Bắc Ninh). Mức giá vé 550.000-750.000 đồng/người, tùy thuộc vào toa tàu và dịch vụ đi kèm.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Lần đầu xem hết 5 toa trên tàu du lịch 2 tầng Hà Nội

Sau hơn một tháng vận hành, tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" thu hút du khách trong và ngoài nước nhờ trải nghiệm mới mẻ. Mỗi toa tàu được đặt tên, thiết kế riêng theo 5 cửa ô.

07:26 24/10/2025

Tàu du lịch 2 tầng Hà Nội mở rộng tuyến tham quan

Sau hơn một tháng vận hành, tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" dự kiến mở rộng hành trình, giúp du khách khám phá sâu hơn văn hóa và làng nghề truyền thống tại Bắc Ninh.

16:27 11/10/2025

Dừng tàu du lịch 2 tầng do Hà Nội ngập sâu

Đơn vị khai thác tiếp tục hủy chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" ngày 7/10, là ngày thứ 2 liên tiếp tuyến du lịch này phải dừng hoạt động do mưa lớn, ngập sâu.

12:37 7/10/2025

Châu Sa

tàu 2 tầng Cầu Long Biên cầu Long Biên tàu du lịch đoàn tàu 2 tầng tàu 2 tầng Hà Nội 5 cửa ô The Hanoi Train cấm cầu Long Biên Long Biên du lịch Hà Nội

  • Cầu Long Biên

    Cầu Long Biên

    Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng, đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Trong chiến tranh chống Mỹ, cầu bị đánh bom nhiều lần. Các nhịp bị đánh đổ đã được thay bằng các loại dầm bán vĩnh cửu có khẩu độ ngắn đặt trên các trụ mới (dùng móng cọc). Sau khi có cầu Chương Dương, cầu Long Biên chỉ dành cho đường sắt, đường xe thô sơ và đường bộ.

    Bạn có biết: Luồng giao thông của cầu theo hướng đi xuôi ở phía trái cầu chứ không phải ở bên phải như các cầu thông thường khác.

    • Khởi công: 12/09/1898
    • Khánh thành: 28/02/1902
    • Chiều dài: 1.681 m

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý