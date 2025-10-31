Lộ trình tàu du lịch 2 tầng ra sao khi cầu Long Biên cấm xe?

Trong thời gian cầu Long Biên sửa chữa, cấm phương tiện một chiều, tàu du lịch 2 tầng Hà Nội 5 cửa ô vẫn hoạt động bình thường.

Toa VIP Ô Chợ Dừa trên đoàn tàu du lịch 2 tầng. Ảnh: The Hanoi Train.

Từ ngày 1/11 đến 31/12, cầu Long Biên sẽ tạm dừng toàn bộ phương tiện thô sơ lưu thông theo hướng từ phường Bồ Đề sang Hoàn Kiếm để phục vụ công tác sửa chữa định kỳ tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Trong thời gian thi công, các phương tiện di chuyển qua sông Hồng theo hướng Long Biên - Xuân Quan sẽ phải đi vòng qua cầu Chương Dương. Cơ quan chức năng sẽ rào chắn một phần đường Trần Nhật Duật để đảm bảo an toàn và phục vụ thi công.

Đại diện đơn vị khai thác tàu du lịch 2 tầng Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train cho biết, lịch trình của tàu không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch sửa chữa cầu Long Biên.

Cầu Long Biên tổ chức cấm chiều từ phường Bồ Đề hướng sang Hoàn Kiếm. Ảnh: Đan Châu.

Theo lịch trình, đoàn tàu 2 tầng khởi hành từ ga Hà Nội lúc 8h và 13h30 hàng ngày. Trên hành trình, tàu dừng khoảng 20 phút tại ga Long Biên để du khách chụp ảnh, ngắm tàu.

Điểm đến chính là ga Từ Sơn, nơi du khách được xe đưa đến Đền Đô - nơi thờ 8 vị vua triều Lý, tìm hiểu không gian văn hóa Kinh Bắc với những làn điệu quan họ và làng nghề truyền thống. Kết thúc hành trình, tàu trở lại ga Hà Nội.

Đoàn tàu du lịch 2 tầng gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa. Mỗi toa đều có diện tích 55 m2, gồm hai tầng chính và một tầng xép, mang một phong cách riêng tái hiện ký ức, văn hóa và vẻ đẹp của Hà Nội qua từng thời kỳ.

Tàu chính thức khai thác thương mại từ ngày 6/9, bắt đầu đón khách trên tuyến Hà Nội - Từ Sơn (Bắc Ninh). Mức giá vé 550.000-750.000 đồng/người, tùy thuộc vào toa tàu và dịch vụ đi kèm.