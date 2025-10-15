Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Du lịch TP.HCM thắng lớn 4 giải thưởng thế giới 2025

  • Thứ tư, 15/10/2025 16:35 (GMT+7)
  • 57 phút trước

TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu khu vực khi giành 4 giải thưởng quan trọng tại World Travel Awards 2025 (WTA) - giải thưởng được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch thế giới”.

Những giải thưởng du lịch thế giới không chỉ là sự ghi nhận mà còn mở ra cơ hội hợp tác và quảng bá cho du lịch Việt Nam trên quy mô toàn cầu. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo công bố từ World Travel Awards 2025, TP.HCM được vinh danh ở các hạng mục:

  • Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á 2025 (năm thứ 4 liên tiếp)
  • Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á 2025 (năm thứ 4 liên tiếp)
  • Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á 2025 (thuộc Sở Du lịch TP.HCM, năm thứ 3 liên tiếp)
  • Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á 2025 (lần đầu tiên được trao cho Vũng Tàu, nay thuộc TP.HCM sau sáp nhập hành chính).

Việc liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng được mệnh danh "Oscar của ngành du lịch thế giới" là minh chứng cho sức hút, uy tín và hướng phát triển bền vững của ngành du lịch TP.HCM. Được biết đến như một đô thị năng động, hiện đại, TP.HCM vẫn giữ được bản sắc văn hóa đậm đà, mang lại trải nghiệm đa dạng từ du lịch hội nghị, sự kiện đến nghỉ dưỡng và ẩm thực.

Đáng chú ý, danh hiệu dành cho Vũng Tàu đánh dấu lần đầu tiên khu vực ven biển của TP.HCM được ghi nhận ở tầm khu vực. Điều này không chỉ mở rộng hình ảnh du lịch của thành phố ra biển đảo mà còn góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam mạnh mẽ hơn trên bản đồ châu Á.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm, thành phố đón gần 5,3 triệu lượt khách quốc tế và 32 triệu lượt khách nội địa, mang về doanh thu hơn 162.000 tỷ đồng. Kết quả này giúp TP.HCM tiến gần mục tiêu cả năm là 7 triệu khách quốc tế và 40 triệu khách nội địa. Sự tăng trưởng này cho thấy vai trò đầu tàu của TP.HCM như một “siêu đô thị du lịch", gắn với ba trụ cột: văn hóa - sông nước - hiện đại.

TP.HCM giai thuong du lich anh 1

Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á 2025 lần đầu được trao cho Vũng Tàu, nay thuộc TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Không chỉ riêng TP.HCM, Việt Nam cũng đạt thành tích nổi bật tại World Travel Awards 2025, khi giành hai danh hiệu quan trọng: Điểm đến hàng đầu châu Á 2025 (lần thứ 7 đạt giải), Điểm đến di sản hàng đầu châu Á 2025 (lần thứ 3 đạt giải).

Ngoài ra, nhiều địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cũng được xướng tên ở các hạng mục khác: Hà Nội (Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á), Hội An (Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á), Ninh Bình (Điểm đến mới nổi tại châu Á), Phong Nha - Kẻ Bàng (Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á), Mộc Châu (Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á), Vân Đồn (Sân bay khu vực hàng đầu châu Á), cùng các hãng hàng không Vietnam Airlines (Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á), VietJet Air (Hãng hàng không có trải nghiệm khách hàng hàng đầu châu Á), Bamboo Airways (Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á)...

TP.HCM giai thuong du lich anh 2TP.HCM giai thuong du lich anh 3

Khung cảnh ngoạn mục trong hang Sơn Đoòng thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị). Ảnh: Linh Huỳnh.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết: “Việc tiếp tục được vinh danh tại World Travel Awards là niềm tự hào lớn, đồng thời là động lực để ngành du lịch TP.HCM đổi mới, sáng tạo và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Những giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận mà còn mở ra cơ hội hợp tác và quảng bá cho du lịch Việt Nam trên quy mô toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc giữ vững bản sắc, nâng chuẩn chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững được xem là yếu tố then chốt giúp TP.HCM và Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ du lịch quốc tế.

World Travel Awards (WTA) ra đời năm 1993, là hệ thống giải thưởng uy tín bậc nhất trong ngành du lịch - lữ hành trên toàn cầu, được ví như "Giải Oscar của ngành du lịch thế giới". Giải thưởng nhằm tôn vinh những thương hiệu, tổ chức, điểm đến và doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Hệ thống WTA được chia thành nhiều khu vực gồm châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông, với hàng trăm hạng mục vinh danh đa dạng. Kết quả các hạng mục được bình chọn công khai trên phạm vi toàn cầu, thu hút hàng triệu lượt bầu chọn từ chuyên gia du lịch quốc tế, doanh nghiệp trong ngành và du khách khắp thế giới.

Linh Huỳnh

