Du thuyền tiền tỷ 'núp' bão ở Đà Nẵng

Đây là những du thuyền phục vụ khách tham quan trên sông Hàn. Mỗi chiếc có giá trị từ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng, nên mỗi khi có bão, các chủ tàu đều đưa phương tiện về khu vực này để neo đậu an toàn.

Các du thuyền đậu sát cạnh nhau thành hàng 3, hàng 5, được neo chặt bằng nhiều sợi dây thừng lớn, chắc chắn. Toàn bộ bàn ghế, vật dụng trên thuyền đã được chằng néo, phủ bạt kín để tránh mưa gió.

Từ trưa 21/10, các tàu du lịch bắt đầu rời cảng, di chuyển ngược sông Hàn đến khu vực neo đậu an toàn. Trong ảnh, dây neo được quấn phao để giảm ma sát, tránh đứt khi gió giật mạnh lúc bão đổ bộ.

Mực nước sông Hàn bắt đầu dâng cao, sóng lớn xuất hiện ở khu vực cửa biển. Các tàu du lịch cắt cử nhân viên túc trực trông coi, bảo vệ tài sản. Khi có thông tin nâng cầu Nguyễn Văn Trỗi, hàng loạt tàu đã nhanh chóng di chuyển đi "núp" bão để đảm bảo an toàn.

Không chỉ các tàu du lịch, nhiều tàu cá cũng núp bão ở bến thủy nội địa K20, các khu vực khuất gió trên sông Hàn để đảm bảo an toàn.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Cảng vụ Đường thủy nội địa, các doanh nghiệp kinh doanh và đơn vị quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa, yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn và ảnh hưởng của bão số 12.

Theo đó, tất cả tàu du lịch đang neo đậu tại Cảng sông Hàn và Bến thủy nội địa CT15, phải di dời về nơi tránh trú an toàn trước 15h ngày 21/10.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý xây dựng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt và gió bão phù hợp điều kiện thực tế; đảm bảo hạn chế thiệt hại về người và phương tiện tại khu vực cảng, bến. Đồng thời, chuẩn bị hệ thống thông tin liên lạc, cảnh báo hoạt động thông suốt và thực hiện nghiêm chế độ trực bão.

