Đương kim số 1 tennis đeo Rolex 40.000 USD

Hầu hết tay vợt hàng đầu đều là đại sứ của một thương hiệu đồng hồ xa xỉ. Với Rolex, danh sách gương mặt hợp tác trải dài từ nam đến nữ, nhưng mỗi tay vợt lại gắn bó với những cỗ máy mang dấu ấn cá nhân và phong cách riêng. Jannik Sinner, đương kim số 1 thế giới và đại diện Rolex, thường xuyên xuất hiện cùng Daytona, mẫu đồng hồ gắn liền với tên tuổi thương hiệu. Tháng 7, anh đeo chiếc Daytona gần 40.000 USD khi lên ngôi tại Wimbledon. Ảnh: AELTC/Felix Diemer.