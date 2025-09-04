Đương kim số 1 tennis đeo Rolex 40.000 USD

|
Rolex đã trở thành Đối tác đồng hồ chính thức (Official Timekeeper) của US Open kể từ năm 2018. Đây là một phần trong chiến lược của hãng nhằm mở rộng sự hiện diện ở các giải Grand Slam, sau khi đã gắn bó nhiều thập kỷ với Wimbledon, Australian Open và Roland Garros. Hệ thống đồng hồ mang thương hiệu Thụy Sĩ xuất hiện khắp khuôn viên USTA Billie Jean King National Tennis Center. Ảnh minh họa: US Open.
Hầu hết tay vợt hàng đầu đều là đại sứ của một thương hiệu đồng hồ xa xỉ. Với Rolex, danh sách gương mặt hợp tác trải dài từ nam đến nữ, nhưng mỗi tay vợt lại gắn bó với những cỗ máy mang dấu ấn cá nhân và phong cách riêng. Jannik Sinner, đương kim số 1 thế giới và đại diện Rolex, thường xuyên xuất hiện cùng Daytona, mẫu đồng hồ gắn liền với tên tuổi thương hiệu. Tháng 7, anh đeo chiếc Daytona gần 40.000 USD khi lên ngôi tại Wimbledon. Ảnh: AELTC/Felix Diemer.
Tại US Open năm nay, Sinner mang trên tay Cosmograph Daytona mặt số “Sundust” trị giá 40.000 USD trong buổi họp báo sau trận thắng ngày 1/9. Trước đó, ở vòng đầu giải đấu, Sinner cũng chọn GMT Master II “Root Beer”, mẫu đồng hồ từng đồng hành cùng anh trong chiến thắng US Open năm ngoái, có giá khoảng 18.000 USD. Ảnh: US Open, Rolex.
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của anh, Carlos Alcaraz, xếp hạng 2 thế giới, cũng không kém phần nổi bật. Sau trận đấu hôm 31/8, tay vợt người Tây Ban Nha diện chiếc Cosmograph Daytona bằng vàng 18K, mặt số xanh ngọc lam xen đen, dây Oysterflex, với mức giá khoảng 38.000 USD. Rolex chào đón Alcaraz vào đội hình đại sứ từ năm 2022. Ảnh: US Open.
Về phía vận động viên nữ, Iga Świątek, tay vợt số 2 thế giới và đại sứ lâu năm của Rolex, đã hai lần gây ấn tượng tại giải. Sau chiến thắng vòng 16, cô đeo Rolex Datejust Oyster bằng vàng Everose, có giá 37.600 USD. Trước đó ít ngày, Świątek chọn chiếc Rolex 1908 39 mm vàng, giá khoảng 25.250 USD. Cô là tay vợt nữ Ba Lan đầu tiên gia nhập gia đình Rolex vào năm 2021. Ảnh: US Open, Rolex.
Tay vợt Mỹ Taylor Fritz, hiện giữ vị trí số 4 thế giới, tiếp tục trung thành với Rolex Daytona hai tông màu, có giá khoảng 22.250 USD, trong buổi họp báo sau trận đấu hôm 31/8. Thương hiệu đã chào đón anh tham gia vào gia đình Rolex từ năm 2016. Ảnh: US Open, Rolex.
Trong khi đó, Coco Gauff, số 3 thế giới nữ, lựa chọn tinh tế hơn nhưng vẫn nổi bật, chiếc Rolex Oyster Perpetual màu Red Grape, hiện đã ngừng sản xuất, có giá bán lại từ 6.000-11.000 USD. Cô còn kết hợp cùng đôi khuyên tai “tennis hoop” bằng bạc nạm zirconia trị giá chỉ 167 USD từ thương hiệu Missoma, tạo sự đối lập thú vị giữa xa xỉ và bình dân. Cô ký hợp đồng với Rolex từ năm 2019, khi mới 15 tuổi. Đây là một trong những bản hợp đồng sớm nhất của tay vợt với thương hiệu xa xỉ. Ảnh: US Open, Rolex.
Không chỉ các tay vợt, những ngôi sao thể thao và giải trí góp mặt tại US Open cũng khiến khán giả “choáng ngợp” khi khoe loạt đồng hồ xa xỉ trên khán đài. Huyền thoại bóng chày CC Sabathia được bắt gặp với chiếc Rolex Daytona “Giraffe” trị giá 360.000 USD. Ngôi sao NBA của Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, chọn chiếc Patek Philippe Nautilus có giá khoảng 380.000 USD. Ảnh: Michael Mooney/USTA.
Giới nghệ sĩ Hollywood cũng góp phần biến US Open thành “thánh địa” của đồng hồ cao cấp. Diễn viên Steve Carell diện Rolex Cosmograph Daytona bằng bạch kim Oyster trị giá 130.000 USD. Cầu thủ bóng bầu dục Russell Wilson chọn Audemars Piguet Royal Oak Self-Winding Chronograph, giá 64.000 USD. Trong khi đó, ngôi sao phim Abbott Elementary Tyler James Williams tinh tế với Cartier Tank Louis trị giá 22.000 USD. Ảnh: Jennifer Pottheiser/USTA, S.Song Watches.
