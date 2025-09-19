Dutch Lady không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau do kém dinh dưỡng

Chia sẻ về sứ mệnh của FrieslandCampina tại Việt Nam, lãnh đạo tập đoàn khẳng định cam kết chung: Nuôi dưỡng thế hệ tương lai Việt Nam.



Năm 2024, trong bối cảnh lạm phát, chuỗi cung ứng bất ổn và biến động sức mua, nhiều doanh nghiệp toàn cầu đã thu hẹp quy mô. Trái ngược với xu hướng đó, FrieslandCampina tái cấu trúc kinh doanh và mở rộng tại các thị trường trọng điểm.

Nhân dịp nhãn hàng Dutch Lady ra mắt sản phẩm mới, ông Jan Derck van Karnebeek - Tổng giám đốc Toàn cầu Tập đoàn FrieslandCampina - và bà Corine Tap - Tổng giám đốc khu vực châu Á Tập đoàn FrieslandCampina - chia sẻ về chiến lược toàn cầu và sứ mệnh nuôi dưỡng thế hệ tương lai Việt Nam của doanh nghiệp.

- Thưa ông Jan Derck van Karnebeek, 2024 là một năm đầy thử thách đối với doanh nghiệp toàn thế giới. Đâu là động lực giúp FrieslandCampina có thể lội ngược dòng thành công?

- Ông Jan Derck van Karnebeek: 2024 là năm thành công vượt bậc của chúng tôi nhờ 2 yếu tố: Con người và chiến lược. Các nông hộ thành viên, nhân viên toàn thế giới và các đối tác đã cùng nhau tạo nên sức mạnh vượt trội. Chúng tôi thực hiện tái cơ cấu trên toàn cầu, tái cấu trúc công ty thành 7 khối kinh doanh chuyên biệt, mỗi nhóm được trao quyền để tập trung khai thác cơ hội tại thị trường địa phương, đồng thời tiếp tục được hậu thuẫn bởi việc cải tiến chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp tối ưu hóa sản xuất, phân phối và dự báo nhu cầu, đảm bảo hoạt động hiệu quả và linh hoạt hơn trước những biến động thị trường.

Việc tái cấu trúc này không chỉ là tối ưu hóa hoạt động thời điểm hiện tại, mà còn đặt ra tầm nhìn để thích nghi với xu hướng bền vững, cá nhân hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.

- Thưa bà Corine Tap, khu vực châu Á do bà phụ trách đã đóng góp những thành quả nổi bật như thế nào cho FrieslandCampina trên toàn cầu?

- Bà Corine Tap: Thành công của chúng tôi dựa trên 3 yếu tố cốt lõi.

Trước hết, sứ mệnh rõ ràng là mang dinh dưỡng từ sữa đến với càng nhiều người càng tốt, đặc biệt tại những khu vực nhu cầu còn lớn. Thực tế, suy dinh dưỡng, béo phì và thiếu vi chất vẫn là thách thức tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam. Điều này đã thôi thúc chúng tôi hành động.

Thứ hai là thương hiệu mạnh, phù hợp với từng thị trường. Dutch Lady và YoMost không chỉ là sản phẩm sữa mà đã trở thành một phần quan trọng trong thói quen dinh dưỡng hàng ngày của các gia đình. Chúng tôi liên tục điều chỉnh công thức, bao bì và chiến lược tiếp cận để đáp ứng tốt nhất nhu cầu địa phương.

Thứ ba là đồng hành cùng chiến lược quốc gia về dinh dưỡng. Việt Nam hướng đến một thế hệ tương lai khỏe mạnh gắn liền với tăng trưởng kinh tế và FrieslandCampina có thể đóng góp tích cực vào mục tiêu này thông qua các sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý.

- Nhắc đến Việt Nam, đây đã là chuyến thăm thứ 3 của ông kể từ khi đảm nhận vị trí lãnh đạo. Điều gì khiến ông quay trở lại lần này?

- Ông Jan Derck van Karnebeek: Trước hết, tôi muốn trực tiếp gặp gỡ đội ngũ tại Việt Nam và lắng nghe phản hồi từ thị trường. FrieslandCampina luôn đề cao sự thấu hiểu người tiêu dùng và tôi tin rằng không gì thay thế được trải nghiệm thực tế, chứng kiến cách thương hiệu của chúng tôi hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của các gia đình, cảm nhận nhịp độ phát triển của thị trường.

Quan trọng hơn, lần này tôi trở lại để đánh dấu cột mốc quan trọng trong 28 năm hoạt động tại Việt Nam: Lễ ra mắt sản phẩm mới của Dutch Lady. Đây là bước tiến thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi với thị trường và đất nước Việt Nam.

- Trước khi nói về cột mốc này, ông bà có thể làm rõ những thách thức dinh dưỡng cấp bách nhất của Việt Nam không?

- Bà Corine Tap: Việt Nam đang phát triển nhanh, nhưng sức khỏe của thế hệ trẻ vẫn là vấn đề lớn cần quan tâm. Theo khảo sát SEANUTS II, tỷ lệ trẻ có khẩu phần không đáp ứng nhu cầu khuyến nghị hàng ngày về canxi là 81%, về vitamin D là 95% và vitamin C là 69%. Những con số này không dễ nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng hậu quả thì rất thật: Trẻ em thiếu hụt năng lượng và vi khoáng chất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất, trí não và tư duy, tác động tiêu cực đến tiềm năng tương lai.

Chưa kể, tình trạng suy dinh dưỡng ở đây không đơn giản - nó tồn tại dưới 3 dạng cùng lúc: Thấp còi vì thiếu chất, thừa cân do ăn uống mất cân đối và thiếu vi chất như kẽm hay sắt, đôi khi xảy ra ngay trong một gia đình. Đó là lý do FrieslandCampina phải hành động, không chỉ ở thành phố mà cả những nơi xa xôi, để mang giải pháp đến từng nhà.

- Ông Jan Derck van Karnebeek: Corine nói đúng, đây không chỉ là chuyện hôm nay mà còn ảnh hưởng cả tương lai. Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu lớn thông qua Chiến lược Dinh dưỡng Quốc gia 2020-2030 và Tầm nhìn 2045 để cải thiện sức khỏe toàn dân. Mặc dù đã có tiến bộ, “kém dinh dưỡng” vẫn đang có nguy cơ kìm hãm thế hệ sau. Chúng tôi không chỉ bán sữa, mà còn hợp tác với Chính phủ và các tổ chức y tế, giáo dục để mọi người hiểu rằng ăn no chưa đủ, mà còn phải đủ chất.

- Trước thách thức này, FrieslandCampina, đặc biệt sản phẩm Dutch Lady mới, sẽ làm gì để đóng góp cho sự phát triển của các thế hệ tương lai Việt Nam?

- Ông Jan Derck van Karnebeek: Dutch Lady từ đầu đã nhắm đến việc khắc phục những thiếu hụt mà Corine nhắc tới. Dòng sản phẩm sữa mới và cải tiến của Dutch Lady được phát triển dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đã được khoa học chứng minh, dành riêng cho trẻ em Việt Nam. Với công thức tối ưu, sữa Dutch Lady mới bổ dưỡng hơn, cung cấp cho trẻ các vi chất dinh dưỡng cần thiết, bao gồm protein, canxi và vitamin D hỗ trợ xây dựng cơ thể khỏe mạnh, vitamin C để tăng cường khả năng miễn dịch.

Nhưng sản phẩm tốt chưa đủ. Nhiều bậc phụ huynh chưa nhận ra con mình thiếu gì trong bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, chúng tôi đã thiết kế bao bì mới: Đơn giản, minh bạch, ghi rõ lợi ích thay vì sử dụng quảng cáo hoa mỹ. Mục tiêu là giúp họ hiểu và chọn đúng.

- Bà Corine Tap: Tôi đồng ý, nhưng quan trọng hơn là niềm tin. Dutch Lady mới không chỉ bổ dưỡng mà còn phải ngon - nếu trẻ không thích, mọi thứ đều vô nghĩa. Chúng tôi đã điều chỉnh mùi vị để mỗi ly sữa dành cho con trẻ trở thành khoảnh khắc bố mẹ yên tâm, khi biết rằng con mình được chăm sóc tốt nhất.

Hơn nữa, chúng tôi không hành động một mình mà hợp tác với Chính phủ và các tổ chức khác để lan tỏa kiến thức khoa học về sức khỏe từ thành thị đến nông thôn. Thời đại số giúp thông tin được lan tỏa đi nhanh chóng, nhưng sự chung tay của các tổ chức mới tạo ra tác động lâu dài.

- Ông dự đoán gì về mức tiêu thụ sữa tại Việt Nam trong vài năm tới?

- Ông Jan Derck van Karnebeek: Kinh tế Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, GDP tăng trưởng kéo theo mức thu nhập cao hơn, đặc biệt ở khu vực nông thôn - nơi nhu cầu dinh dưỡng vẫn còn nhiều khoảng trống. Chính phủ đã và đang thúc đẩy chiến lược dinh dưỡng quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thực phẩm thiết yếu. Phần còn lại là trách nhiệm của chúng tôi, đảm bảo không chỉ nguồn cung sữa mà còn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và khả năng chi trả.

Chúng tôi tin rằng mức tiêu thụ sữa sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững, bởi mỗi ly sữa không chỉ là một sản phẩm mà còn là giải pháp cho tương lai.