Ferrai ra mắt mẫu xe tri ân huyền thoại cuối cùng của Enzo Ferrari

Chiếc Ferrari SC40 được xem sản phẩm tri ân cho F40, huyền thoại cuối cùng được chấp bút bởi Enzo Ferrari trước khi ông qua đời.

Ferrari vừa trình làng mẫu siêu xe độc bản SC40, được tạo ra trong chương trình Special Projects Programme dành riêng cho một khách hàng “đặc biệt”. Xe được bán dựa trên nền tảng 296 GTB, chiếc xe được xem là lời tri ân hiện đại dành cho F40, huyền thoại cuối cùng được Enzo Ferrari phê duyệt trước khi qua đời. Tuy nhiên, bản tribute này lại thiếu một yếu tố cốt lõi là động cơ V8.

Ngoại hình SC40 được thiết kế bởi trung tâm Ferrari Styling Centre dưới sự chỉ đạo của Flavio Manzoni. Xe mang phong cách pha trộn giữa nét cổ điển của F40 và ngôn ngữ thiết kế mới từng thấy trên Testarossa 849 và F80. Cụm đèn pha dạng mảnh nối liền hốc gió trước thay thế kiểu bật lên cổ điển, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.

Thiết kế mới của SC40. Ảnh: Carscoops.

Hai bên thân là các khe hút gió NACA tái hiện theo phong cách hiện đại với chi tiết ốp sợi carbon, cùng đường gân ngang mạnh mẽ kéo dài đến phần đuôi.

Chiếc cánh gió cố định đặc trưng của F40 vẫn hiện diện, dù được tinh chỉnh nhỏ gọn hơn. Trên nắp khoang động cơ, Ferrari tái tạo chi tiết lưới Lexan đặc trưng giữa hai vòm bánh sau. Phần đuôi vay mượn cụm đèn từ 296 GTB, nhưng nhiều người cho rằng sẽ “chuẩn F40” hơn nếu dùng bốn đèn tròn cổ điển. Toàn thân xe sơn màu Bianco SC40 độc quyền, kết hợp bộ mâm hai tông màu và logo ngựa chồm nền vàng.

Khoang lái vẫn giữ bố cục của 296 GTB nhưng được bọc lại toàn bộ bằng vật liệu carbon-kevlar - lần đầu tiên xuất hiện trên một Ferrari hiện đại. Ghế ngồi dạng xô gắn logo SC40, bọc vải kỹ thuật Jacquard đỏ tương phản với Alcantara xám than.

Khác với F40 sử dụng động cơ V8 tăng áp kép và hộp số sàn, SC40 vẫn trung thành với hệ truyền động plug-in hybrid của 296 GTB gồm động cơ V6 2.9L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 819 mã lực. Dù thiếu chất cơ khí hoài cổ, Ferrari bù lại bằng cấu trúc carbon-kevlar ở khoang sau, nhấn mạnh tính khí động học và độ cứng vững.

Nội thất của Ferrari SC40 lấy cảm hứng từ F40. Ảnh: Carscooops.

F40 ra mắt năm 1987 là mẫu xe cuối cùng mang dấu ấn trực tiếp của Enzo Ferrari, nối tiếp 288 GTO và mở đường cho dòng hypercar gồm F50, Enzo, LaFerrari và F80. Tin đồn về một “F40 hồi sinh” từng rộ lên, và SC40 có lẽ chính là câu trả lời – một sự tưởng nhớ tinh tế nhưng hiện đại hóa hoàn toàn.

Ferrari không tiết lộ giá bán của SC40, nhưng chắc chắn con số thuộc hàng “không dành cho người yếu tim”. Trong khi chiếc xe đã được giao cho chủ nhân, bộ khung tạo dáng thân vỏ của nó đang được trưng bày tại bảo tàng Ferrari ở Maranello.