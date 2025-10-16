Gần cuối năm, người Việt dễ mắc bệnh gì?

Cục Phòng bệnh cho biết thời tiết giao mùa cùng biến đổi khí hậu, du lịch và năm học mới tạo điều kiện cho nhiều dịch bệnh lan rộng, đặc biệt là cúm, Covid-19, tiêu chảy và sốt xuất huyết.

Trẻ mắc bệnh do virus RSV điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Việt Linh.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã gửi công văn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước, yêu cầu tăng cường giám sát, phòng chống các bệnh truyền nhiễm trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa Thu - Đông - thời điểm dễ phát sinh và lây lan nhiều loại virus, vi khuẩn gây bệnh.

Theo Cục Phòng bệnh, thời tiết thay đổi cùng với tác động của biến đổi khí hậu, sự gia tăng giao lưu, du lịch và khởi đầu năm học mới khiến nhiều bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lan rộng. Các bệnh dễ xuất hiện trong thời điểm này gồm cúm mùa, Covid-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp (RSV), cùng các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy do virus Rota, E.coli…

Bên cạnh đó, một số bệnh lưu hành như sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn tiếp tục ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại nhiều địa phương.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh, đặc biệt tại cửa khẩu, cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp và khu dân cư đông đúc. Ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, cần khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lan rộng hoặc kéo dài.

Các cơ sở khám chữa bệnh phải phân luồng, thu dung, điều trị hợp lý, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó khi số ca nhập viện tăng cao. Cục nhấn mạnh cần hạn chế ca chuyển nặng và không qua khỏi, nhất là ở người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và bệnh nhân mắc bệnh mạn tính. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện cũng phải được thực hiện nghiêm ngặt.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường Chương trình Tiêm chủng mở rộng, rà soát, tiêm bù và tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ các mũi vaccine.

Cục Phòng bệnh cũng đề nghị phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, mạng xã hội để cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh và khuyến cáo phòng ngừa. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào việc đưa trẻ đi tiêm đúng lịch, khuyến khích người dân chủ động tiêm vaccine phòng bệnh, đồng thời thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, bọ gậy và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Các địa phương cần phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm thương mại, trường học và ngành nông nghiệp để triển khai hoạt động phòng dịch, theo dõi sức khỏe người lao động, học sinh, trẻ em. Đồng thời, cần giám sát chặt chẽ dịch cúm gia cầm, bệnh lây từ động vật sang người, xử lý sớm các ổ dịch mới phát hiện.

Bên cạnh đó, đơn vị này khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp sau để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch:

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc tiếp xúc với vật nuôi.

Đeo khẩu trang nơi công cộng, che miệng khi ho, hắt hơi; hạn chế tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh.

Giữ ấm cơ thể, ăn chín, uống sôi, dùng nước sạch.

Giữ vệ sinh nhà cửa, trường học, khu dân cư sạch sẽ, xử lý rác thải, phân đúng quy định.

Diệt muỗi, bọ gậy, lăng quăng bằng cách đậy kín các dụng cụ chứa nước, thả cá vào bể nước, ngủ màn, dùng kem hoặc thuốc xịt chống muỗi.

Không giết mổ, sử dụng gia cầm, động vật ốm chết, không ăn tiết canh hay thịt chưa nấu chín.

Tiêm vaccine đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế; tiêm phòng dại cho vật nuôi và tiêm ngay sau khi bị phơi nhiễm.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở, tiêu chảy, phát ban, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc.