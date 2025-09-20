Gắn nhãn 'khiêu dâm' cho dịch vụ cõng phụ nữ leo núi ở Trung Quốc

Dịch vụ "bạn đồng hành leo núi" mới nổi tại núi Nga Mi (Tứ Xuyên, Trung Quốc) gây tranh cãi vì cảnh nam thanh niên bế, cõng hay massage cho khách nữ ngay trên đường mòn.

Một người bạn đồng hành leo núi cho biết chỉ có một tỷ lệ nhỏ khách hàng yêu cầu được bế trên tay, chủ yếu là để chụp ảnh. Ảnh: Douyin.

Người dùng Internet Trung Quốc gán nhãn "vàng" cho những video "bạn đồng hành leo núi". Đây là thuật ngữ ám chỉ những nội dung khiêu dâm.

Vào đầu tháng 8, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền video các chàng trai trẻ, cơ bắp lực lưỡng được thuê làm bạn đồng hành leo núi Nga Mi cùng các khách hàng nữ. Một số người bế khách hàng trên tay, số khác vác trên vai hoặc cõng trên lưng. Ngoài ra, một số video cho thấy họ còn xoa bóp chân cho khách hàng trong khi những cô gái này đang mặc váy ngắn, SCMP đưa tin.

Theo báo cáo từ hãng tin The Cover, trong 2 năm qua, dịch vụ này nở rộ ở nhiều điểm leo núi trên khắp Trung Quốc. Những người làm nghề này hầu hết là nam giới ngoài 20 tuổi, làm việc tự do, không trực thuộc công ty du lịch. Khách hàng của họ khá đa dạng, từ phụ nữ, trẻ nhỏ đến những người cao tuổi.

Những người đàn ông trẻ, lực lưỡng được thuê làm bạn đồng hành leo núi trên núi Nga Mi ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Douyin.

Nhiều người cho rằng dịch vụ này rất cần thiết vì bạn đồng hành không chỉ giúp mang vác hành lý mà còn giúp động viên tinh thần, khích lệ du khách khi mệt mỏi. Núi Nga Mi cao 3.079 m, được xem là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc với đường leo dài đến 27 km.

Yang, một người làm nghề, cho biết nhóm của anh đã hỗ trợ hơn 1.000 du khách trong năm qua. "Chúng tôi không chủ động tiếp xúc thân thể khách hàng, chỉ khi nào khách yêu cầu mới giúp đỡ. Phần lớn thời gian chúng tôi giữ khoảng cách, tôn trọng khách hàng", anh nói.

Trước ý kiến cho rằng dịch vụ này mang nhãn "vàng" - ám chỉ nội dung khiêu dâm - anh Yang khẳng định: "Dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn lành mạnh. Chúng tôi làm việc nghiêm túc, không có bất cứ hành vi gợi dục nào. Chỉ một tỷ lệ nhỏ, khoảng 1/10 khách yêu cầu chúng tôi bế lên để chụp ảnh và việc này thường diễn ra trong thời gian ngắn".

Một số người chỉ trích dịch vụ này là "khiêu dâm" vì hình ảnh hướng dẫn viên nam ngồi massage chân cho khách hàng nữ trong khi cô mang váy ngắn. Ảnh: Douyin.

Theo Yang, dịch vụ bạn đồng hành leo núi có giá dao động 500-1.200 nhân dân tệ (70- 170 USD ) tùy thuộc vào thời gian và độ phức tạp của chuyến đi.

Ngoài việc hỗ trợ leo núi, nhóm của anh Yang còn cung cấp nhiều vật dụng thiết yếu như gậy trekking, áo mưa, nón, dụng cụ bảo vệ đầu gối, thuốc men, đạo cụ chụp hình, quay video bằng flycam và trao huy chương cho khách khi thành công chinh phục đỉnh núi. Hiện có khoảng 50 người làm nghề hoạt động thường xuyên trên đường mòn lên núi Nga Mi.

Đại diện Ban quản lý núi Nga Mi cho biết dịch vụ này không nằm trong hệ thống chính thức và họ sẽ báo cáo cấp trên để tìm hướng quản lý.

Luật sư Fan Zhiwei (Văn phòng luật sư Xianshan, Tứ Xuyên) nhấn mạnh: "Người làm dịch vụ cần xác định rõ phạm vi công việc trong giấy phép kinh doanh, hạn chế tiếp xúc thân thể không cần thiết với khách nữ và bảo vệ sự riêng tư của họ".