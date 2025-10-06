Giám đốc Sản phẩm và Kỹ thuật Devialet: Việt Nam mang tới góc nhìn mới

Ông Jean-Loup Afresne cho biết chuyến đi tới Việt Nam giúp đội ngũ phát triển hiểu rõ hơn giá trị của giọng hát và nhạc cụ, từ đó định hướng cải tiến âm thanh phù hợp thị hiếu khu vực.

Giám đốc sản phẩm và kỹ thuật Jean-Loup Afresne tại sự kiện ra mắt sản phẩm tại Hà Nội. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông cho biết đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của mình.

Mười năm trước, khi Devialet lần đầu ra mắt dòng loa Phantom, thương hiệu âm thanh đến từ Paris đã gây tiếng vang lớn trong giới hi-fi với thiết kế táo bạo và công nghệ độc quyền. Sau một thập kỷ cải tiến, hãng tiếp tục giới thiệu Phantom Ultimate, thế hệ mới được kỳ vọng định hình chuẩn mực về trải nghiệm nghe nhạc chất lượng cao.

Trong buổi trò chuyện với Tri Thức - Znews tại Hà Nội đầu tháng 10, ông Jean-Loup Afresne, Giám đốc sản phẩm và kỹ thuật của Devialet, chia sẻ rằng ý tưởng về một sản phẩm như mẫu loa hiện tại đã xuất hiện ngay từ khi thế hệ đầu tiên ra đời.

“Mười năm trước, chúng tôi đã có giấc mơ về một sản phẩm như thế này, nhưng công nghệ khi ấy chưa cho phép đạt đến chất lượng như hiện nay. Năm nay, chúng tôi tự hào đã đến rất gần với giấc mơ ban đầu”, ông nói.

Theo ông Afresne, cải tiến kỹ thuật quan trọng nhất nằm ở khả năng tái tạo âm thanh ở dải tần số cao. Công nghệ khuếch đại ADH thế hệ mới giúp giữ sự trong trẻo, hạn chế nhiễu, trong khi hệ thống mid-tweeter đồng bộ hơn giữa dải trung và cao, đem đến âm thanh tự nhiên, đặc biệt khi nghe nhạc cụ mộc.

“So với phiên bản trước, sự khác biệt lớn nhất chính là việc dải tần số cao nay không còn bị nhiễu”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, vị giám đốc cho rằng mục tiêu cốt lõi của hãng không nằm ở việc theo đuổi công nghệ thuần túy. Mục tiêu cốt lõi của hãng là tạo ra trải nghiệm nghe nhạc giàu cảm xúc, và công nghệ chỉ là công cụ để đạt đến sự kết nối ấy. Vì vậy, sản phẩm được phát triển hướng đến sự gọn gàng, dễ sử dụng, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh ở mức cao.

Điểm đáng chú ý là thiết bị này không chỉ dành cho người sưu tập nhạc lossless. Afresne cho biết ngay cả khi nghe nhạc trực tuyến với chất lượng 128 kbps trên các nền tảng stream phổ biến như Spotify hay Apple Music, người dùng vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt. Dĩ nhiên, tín hiệu đầu vào càng tốt thì trải nghiệm càng trọn vẹn.

Ở phương diện thiết kế, mẫu loa gây ấn tượng với sự kết hợp giữa kỹ thuật và thẩm mỹ. Sản phẩm được phát triển dựa trên hơn 250 bằng sáng chế, kết hợp nghiên cứu âm học, điện tử và xử lý tín hiệu. Phiên bản 108 dB loại bỏ phần nắp lõi loa trầm từng có ở thế hệ trước, giúp đường nét liền lạc và tinh tế hơn. Hai gam màu mới - Deep Forest (xanh đại ngàn) và Light Pearl (trắng ngọc trai) - góp phần khẳng định tính biểu tượng của dòng sản phẩm.

Một điểm nhấn khác là sự hợp tác với Nhà hát Opera Paris, tạo nên phiên bản loa đặc biệt Opera de Paris được dát vàng thủ công bởi chính những nghệ nhân từng tu bổ nhà hát này.

Ông Afresne cho biết mối quan hệ này bắt nguồn từ việc cả hai đều đến từ nước Pháp, chung niềm đam mê âm nhạc, nghệ thuật và tính độc bản. Thương hiệu hiện cũng là bên duy nhất được phép mở boutique ngay bên trong công trình biểu tượng.

Chuyến thăm Việt Nam lần này mang đến cho đội ngũ kỹ sư những góc nhìn mới. Khi lắng nghe nhạc Việt đương đại, họ nhận thấy giọng hát và nhạc cụ giữ vai trò trung tâm - yếu tố củng cố hướng phát triển tập trung vào dải trung và cao. Ông Afresne cho biết điều đó giúp hãng hiểu rõ hơn về nhu cầu âm nhạc địa phương, nơi “âm thanh không chỉ cần minh họa mà phải chính xác và cụ thể”.

Về tương lai ngành âm thanh, Afresne tin rằng HiFi sẽ ngày càng gắn liền với phong cách sống. Thay vì những hệ thống phức tạp với nhiều thiết bị, xu hướng là đưa chất lượng cao vào những sản phẩm đơn giản, dễ dùng, nhưng vẫn giữ tính thẩm mỹ. Devialet kỳ vọng đứng ở vị trí tiên phong trong quá trình này.

“Chúng tôi cũng muốn hợp tác với nhà hát ở Việt Nam nếu có thể được giới thiệu”, giám đốc cười nói.