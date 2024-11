Giàn giáo 'xa xỉ' nhất thế giới

Khi các cửa hàng đua nhau trang hoàng những ô cửa sổ lộng lẫy nhất, một "gã khổng lồ" không cửa sổ lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý tại Manhattan (New York, Mỹ). Tòa tháp 15 tầng được tạo hình từ 6 chiếc rương Louis Vuitton đồ sộ, tọa lạc tại góc đường East 57th và Fifth Avenue, đã làm lu mờ những biểu tượng lân cận như cây thông Noel cao 23 m của Rockefeller Center, tòa nhà 8 tầng Bergdorf Goodman, sảnh 5 tầng của Trump Tower và tòa nhà 10 tầng trăm năm tuổi của Saks Fifth Avenue. Ảnh: Icon Magazine.