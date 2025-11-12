Giới trẻ Trung Quốc kết hôn ở núi tuyết, ga tàu và hộp đêm

Trào lưu "du lịch để kết hôn" lan rộng tại Trung Quốc sau khi chính phủ cho phép kết hôn ở mọi nơi. Tuy nhiên, hiệu quả cải thiện tỷ lệ hôn nhân và sinh con dài lâu vẫn chưa rõ ràng.

Trào lưu du lịch kết hợp đăng ký kết hôn lan rộng ở Trung Quốc, thu hút giới trẻ vừa trải nghiệm vừa hoàn tất thủ tục cưới. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Trong chuyến đi tham khảo cho tuần trăng mật tại Tân Cương, Ren Yingxiao (30 tuổi), một nhân viên ngân hàng, cùng chồng sắp cưới tình cờ phát hiện ở gần hồ Sayram, hồ nước lớn và cao nhất khu vực, có cả văn phòng đăng ký kết hôn. Ngay lập tức, họ nảy ra ý tưởng vừa du lịch, vừa hoàn tất thủ tục kết hôn trong khung cảnh lãng mạn, hiếm có.

Theo đó, chính quyền địa phương cũng đang tích cực quảng bá hồ sayram trở thành “thiên đường cưới” mới cho các cặp đôi tại Trung Quốc, nhằm kết hợp dịch vụ du lịch và cưới tại chỗ để thu hút nhiều người trẻ. Sáng kiến này cũng nằm trong chiến dịch lớn của chính phủ Trung Quốc nhằm thúc đẩy hôn nhân và sinh con, khi tỷ lệ kết hôn tại nước này đang chạm mức thấp kỷ lục trong nhiều thập kỷ.

Kết hôn ở mọi nơi

Từ tháng 5, Trung Quốc đã cho phép các cặp đôi đăng ký kết hôn ở bất kỳ địa điểm nào trong nước thay vì phải quay về nơi cư trú, giúp việc cưới hỏi trở nên linh hoạt và đặc biệt hơn.

Kể từ đó, chính quyền nhiều địa phương đã bắt đầu nỗ lực thu hút khách du lịch kết hôn bằng cách thành lập các văn phòng đăng ký xung quanh các danh lam thắng cảnh, tại các lễ hội âm nhạc và thậm chí tại các ga tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm và công viên.

Những nỗ lực này đã bước đầu mang lại kết quả tích cực. Theo đó, có khoảng 1,61 triệu cặp đôi đã kết hôn trong quý III/2025, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trước đó, tỷ lệ kết hôn trong năm ngoái đã giảm 20,5%, xuống còn 6,1 triệu, là mức giảm lớn nhất từng ghi nhận. Do đó, số liệu tích cực này cho thấy Trung Quốc đang có cơ hội đảo ngược xu hướng giảm liên tục của tỷ lệ kết hôn suốt hơn một thập kỷ qua.

Tại thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, các cặp đôi có thể kết hôn tại Đền Khổng Tử và tổ chức một buổi lễ cưới theo chủ đề triều đại nhà Minh. Đến Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền đã thành lập một văn phòng đăng ký kết hôn trên ngọn núi tuyết Tây Lăng hùng vĩ, với độ cao trên 3.000 mét (9.840 feet). Ở phía đông Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, một gian hàng kết hôn được mở tại ga tàu điện ngầm, đặt tên là Hưng Phúc Ba, nghĩa là “nơi hạnh phúc”.

Tại Thượng Hải, nhờ vào sự hợp tác giữa INS Park, một khu phức hợp giải trí về đêm có 6 tầng và sở dân sự quận Hoàng Phố (nội thành Thương Hải), các cặp đôi có thể nhận giấy chứng nhận kết hôn tại hộp đêm sau khi hoàn tất thủ tục kết hôn tại văn phòng.

Ở Bắc Kinh, luật sư Vương Kiệt Nghĩa (31 tuổi) và vợ Triển Vĩnh Cường (33 tuổi), là nhân viên ngân hàng, đã đăng ký kết hôn tại đền Huguo Guanyin.

“Đền Huguo Guanyin ban đầu được xây dựng nhằm bảo vệ cho sự hòa bình của đất nước. Trong văn hóa tôn giáo truyền thống, ngôi đền này cũng gắn liền với những sự kiện may mắn như hôn nhân và sinh nở, tượng trưng cho hạnh phúc và an khang”, anh Vương bày tỏ.

Cả hai cho biết chính sách mới dù không ảnh hưởng đến kế hoạch kết hôn của họ, nhưng đã đưa quá trình này thuận tiện hơn vì cả hai đều làm việc ở Bắc Kinh và không cần phải trở về quê hương Sơn Đông, vùng duyên hải phía Đông Trung Quốc.

Một cặp đôi tạo dáng cùng giấy chứng nhận kết hôn tại Đền Huguo Guanyin, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, hồ Sayram ở Tân Cương, nơi Ren tổ chức lễ kết hôn, cũng thu hút đông đảo khách du lịch nhờ địa thế nằm giữa những dãy núi hùng vĩ và thảo nguyên tĩnh lặng. Nhưng lý do khiến nơi này trở nên đặc biệt với các cặp đôi lại nằm ở chính những con số gắn liền với nó.

Hồ Sayram nằm ở độ cao 2.073 mét so với mực nước biển, con số này trong tiếng Trung được phát âm gần giống cụm “yêu em sâu đậm”. Diện tích bề mặt của hồ là 1.314 km2, nghe tương tự như “một đời người”, còn thủ phủ Urumqi cách đó 520 km, đồng âm với cụm “Anh yêu em”.

“Tất cả những con số ấy đều mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu”, Ren chia sẻ.

Nhà nhân khẩu học Yi Fuxian, Đại học Wisconsin - Madison (Mỹ), cho rằng việc nới lỏng quy định về địa điểm đăng ký kết hôn giúp các cặp đôi ở Trung Quốc dễ dàng tổ chức lễ cưới hơn, song tác động tích cực này có thể chỉ mang tính tạm thời.

Theo ông Yi, dân số Trung Quốc đang sụt giảm nhanh, và số phụ nữ trong độ tuổi 20-34 dự kiến sẽ giảm gần một nửa, xuống còn khoảng 58 triệu người vào năm 2050. Bên cạnh đó, thế hệ phụ nữ trẻ, cùng với những cặp cha mẹ có con gái, ngày càng ưu tiên giáo dục và độc lập kinh tế hơn là kết hôn, phản ánh một xu hướng chung đang lớn mạnh trên toàn cầu.

Ren cũng đồng tình với nhận định này, cho rằng quyết định kết hôn của cô không xuất phát từ trào lưu “du lịch để kết hôn”. Theo cô, những cặp đôi vốn không có ý định cưới sẽ khó lòng thay đổi chỉ sau một chuyến đi. Ren tin rằng tỷ lệ kết hôn và sinh con ở Trung Quốc chỉ có thể cải thiện khi thu nhập của người dân tăng lên và họ cảm thấy yên tâm hơn về mặt tài chính.