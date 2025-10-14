Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ

Lê Tiến (trái, phường Phú Mỹ, TP.HCM) chia sẻ: "Trước đây, tôi từng nhiều lần đến khu di tích Rừng Sác, nhưng chủ yếu là đi bộ trên các con đường mòn. Lần này, trải nghiệm bằng SUP lại mang đến cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác. Được len lỏi qua những 'cổng trời' tự nhiên, tận hưởng làn gió mát giữa cánh rừng xanh um khiến tôi thấy thật sảng khoái, như được nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc vất vả".