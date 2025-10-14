Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ

|
Với tổng diện tích hơn 75.700 ha, khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ nổi tiếng với mạng lưới sông ngòi chằng chịt và hệ động thực vật phong phú. Nơi đây được xem như "lá phổi xanh" của TP.HCM, góp phần điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường tự nhiên.
|
Từng bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, khu rừng nay đã hồi sinh nhờ nỗ lực trồng và phục hồi của người dân địa phương cùng lực lượng thanh niên xung phong. Hiện rừng Cần Giờ phát triển xanh tốt, là nơi cư ngụ của hơn 130 loài cá, 130 loài chim, 31 loài bò sát quý hiếm, 19 loài thú cùng hơn 150 loài thực vật và hàng trăm loài sinh vật thủy sinh không xương sống.
|
Lê Tiến (trái, phường Phú Mỹ, TP.HCM) chia sẻ: "Trước đây, tôi từng nhiều lần đến khu di tích Rừng Sác, nhưng chủ yếu là đi bộ trên các con đường mòn. Lần này, trải nghiệm bằng SUP lại mang đến cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác. Được len lỏi qua những 'cổng trời' tự nhiên, tận hưởng làn gió mát giữa cánh rừng xanh um khiến tôi thấy thật sảng khoái, như được nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc vất vả".
|
Cần Giờ là vùng nước lợ - nơi giao hòa giữa nước mặn từ biển Đông và nước ngọt từ hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, tạo nên hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng. Môi trường này đặc biệt thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản như hàu đá, sò huyết, nghêu, cua, cá kèo… Chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển bằng vỏ lãi từ bìa rừng, du khách đã có thể tiếp cận những bè nuôi hàu ẩn mình giữa không gian xanh mát.
|
Sau khi rải giống, người dân sẽ thu hoạch đợt đầu sau khoảng 2 năm, và cứ 8-10 tháng lại tiếp tục một đợt thu hoạch mới. Nhìn từ trên cao, những chiếc thùng nhựa cố định giá thể nuôi hàu xếp thành mảng lưới đều đặn, tạo nên bức tranh sinh động giữa vùng sông nước.
|
Từng nhiều lần ghé Cần Giờ tham quan các điểm gần biển, Kiều Oanh (quận 7, TP.HCM) cho biết cô thật sự bất ngờ khi lần đầu được khám phá sâu trong rừng ngập mặn. "Cảm giác đầu tiên là không gian mát rượi và tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng nước vỗ vào rễ cây đước. Không khí ở đây rất trong lành, có mùi mặn nhẹ của biển hòa cùng hương cây cối, mang lại cảm giác dễ chịu và gần gũi với thiên nhiên", Oanh chia sẻ.
|
Trải nghiệm chèo SUP giữa rừng đước để lại cho Oanh nhiều ấn tượng khó quên. Ban đầu cô khá lo lắng vì sợ mất thăng bằng, nhưng khi đã quen, cảm giác trôi nhẹ trên mặt nước mang lại sự thư thái, bình yên. Ấn tượng nhất với cô là khoảnh khắc đứng giữa dòng nước yên ả, ngắm tán đước soi bóng. Có lúc, cô dừng lại giữa rừng, lắng nghe tiếng chim và ngắm ánh nắng len qua kẽ lá - khoảnh khắc mà Oanh cho rằng khó nơi nào trong thành phố mang lại được cảm xúc ấy.
|
Kha Thiên Lộc, đại diện nhóm Địa Điểm Cần Giờ với hơn 68.000 thành viên, cho biết đến đây, du khách có thể chèo SUP len lỏi qua những cánh rừng đước, ngắm nhìn bần trắng, bần chua, mắm trắng, dừa nước... và thưởng thức các món hải sản tươi ngon như tôm tít, hàu, nghêu, cá. Vào những ngày nước ròng, khách còn có thể lội bùn bắt còng, tôm tít, hoặc tìm hiểu nghề nuôi trồng thủy sản đặc trưng của vùng nước lợ nơi đây.
|
Với nhiều du khách, Cần Giờ không chỉ là cửa biển của TP.HCM mà còn là vùng sinh thái phong phú, đáng để khám phá. "Tôi cảm nhận được một sự bình yên hiếm có, con người thân thiện và thiên nhiên vẫn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc. Chắc chắn tôi sẽ quay lại để xem người dân thu hoạch hàu, đánh bắt hải sản, hoặc chèo xuồng giữa rừng dừa nước", Oanh chia sẻ.
|
Rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2000. Bên cạnh hành trình khám phá những cánh rừng ngập mặn, du khách có thể ghé thăm đảo Thiềng Liềng - mô hình du lịch cộng đồng duy nhất của TP.HCM, tham quan khu du lịch Vàm Sát hoặc Đảo Khỉ, tìm hiểu Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ hay đơn giản là cắm trại, ngắm biển và tận hưởng không khí trong lành.
