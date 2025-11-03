Đại lý du lịch Thái Lan: 'Đây là đáy rồi, không thể thấp hơn nữa'

ATTA lo ngại du lịch Thái Lan tụt dốc chưa từng có khi khách Trung Quốc giảm mạnh còn khoảng 10.000 lượt/ngày, kéo tổng khách 2025 có thể chỉ ở mức 32 triệu lượt.

Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 4,6 triệu lượt khách, nhưng con số này cho thấy sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ các năm trước. Ảnh: The Nation.

Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA) cảnh báo sự sụt giảm lượng khách du lịch Trung Quốc có thể kéo tổng lượng khách nước ngoài đến Thái Lan trong năm nay xuống còn 32 triệu lượt, thấp hơn mục tiêu 35 triệu lượt của chính phủ.

Chủ tịch ATTA Thanapol Cheewarattanaporn cho biết khách Trung Quốc hiện chỉ khoảng 10.000 lượt/ngày, có lúc thấp hơn, khiến nhiều doanh nghiệp “sống dở chết dở”, theo The Nation.

Ông mô tả tình hình một cách thực tế: "Đây là đáy rồi, không thể xuống thấp hơn nữa". Tuy nhiên, ông vẫn kỳ vọng tình hình có thể cải thiện, vì chính phủ đang nghiêm túc giải quyết vấn đề.

Một yếu tố ngoài biên đang làm xấu đi cảm nhận của du khách là chiến dịch trấn áp các nhóm lừa đảo ở Campuchia vô tình “vạ lây” hình ảnh Thái Lan, vì nhiều khách quốc tế xem hai điểm đến liền kề như một quần thể chung.

Du khách tham quan Wat Rong Khun còn được gọi là Chùa Trắng, ngôi chùa Phật giáo dễ nhận biết nhất ở Pa O Don Chai, huyện Mueang, Chiang Rai, Thái Lan. Ảnh: The Nation.

ATTA đề nghị Bangkok phối hợp chặt với các nước láng giềng để xóa bỏ tội phạm xuyên biên giới. Mục tiêu là khôi phục niềm tin sau khi nhiều đối tác bán tour nước ngoài báo tình trạng đặt phòng trầm lắng.

Về kích cầu, ATTA dự kiến tổ chức một sự kiện B2B quốc tế vào tháng 1/2026 với khoảng 1.500 người tham dự, nhằm tạo các gói tour liên vùng và dàn đều dòng khách thay vì dồn vào vài “điểm nóng”.

ATTA cũng sẽ làm việc với TAT về chương trình vé máy bay khuyến mãi cho thị trường nội địa và quốc tế. Quy mô và thời điểm triển khai phụ thuộc ngân sách. Trong ngắn hạn, tâm lý thị trường có thể chùng xuống, nhất là ở Trung Quốc, do thời gian tang lễ và các nghi lễ hoàng gia cuối năm 2025.

Thông thường, mỗi ngày có khoảng 30.000 du khách Trung Quốc đến Thái Lan, nhưng hiện tại con số này chỉ còn 10.000, thậm chí đôi khi còn ít hơn. Ảnh: The Nation.

Dù vậy, lãnh đạo ngành du lịch Thái Lan đã làm việc trực tiếp với Đại sứ Trung Quốc để gây dựng lại niềm tin và vận động ít nhất 2 triệu lượt khách Trung Quốc trong mùa cao điểm.

Ở phía lưu trú, THA (Hiệp hội khách sạn Thái Lan) cho rằng thuế đất và xây dựng hiện hành đang trở thành gánh nặng với các khách sạn vừa và nhỏ. Nhóm này phụ thuộc nhiều vào tour đoàn Trung Quốc nên dễ tổn thương khi thị trường chậm lại.

Chủ tịch THA Thienprasit Chaiyapatranun đề xuất mô hình thuế hỗn hợp có tính đến thu nhập và điều kiện hoạt động thực tế. Cách tính chỉ dựa vào giá trị đất định danh liên tục tăng không còn phù hợp.

Nhiều khách sạn tại Bangkok và Phuket báo cáo công suất giảm tới 50% trong khi chi phí cố định như lương, điện nước không giảm. Khách đường dài từ châu Âu và Mỹ đã vượt mức trước dịch, nhưng phân khúc Trung Quốc vẫn ì ạch.