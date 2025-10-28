Quà du lịch 'quốc dân' Thái Lan vi phạm tiêu chuẩn an toàn

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) phát hiện lọ hít mũi thảo dược, quà du lịch nổi tiếng, nhiễm vi sinh vật vượt chuẩn, khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi sử dụng.

Du khách Việt Nam mua lọ hít mũi thảo dược về làm quà sau chuyến du lịch Thái Lan. Ảnh: Đan Châu.

Ngày 28/10, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) thông báo kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm lọ hít thảo dược Hong Thai công thức số 2 không đạt tiêu chuẩn do nhiễm vi sinh vật vượt mức cho phép. Đơn vị này cảnh báo người dân thận trọng khi mua hoặc sử dụng sản phẩm này.

Theo báo Khaosod, FDA Thái Lan cho biết đã lấy mẫu sản phẩm lọ hít thảo dược mã đăng ký G 308/62 từ cơ sở sản xuất Hong Thai Commercial để kiểm nghiệm tại Cục Khoa học Y tế (Bộ Y tế Thái Lan).

Kết quả phân tích cho thấy mẫu sản phẩm không đạt chuẩn về giới hạn vi sinh, vi phạm các chỉ số Total Aerobic Microbial Count (tổng số vi sinh vật hiếu khí) và Total Combined Yeasts and Mould Count (tổng số nấm men và nấm mốc kết hợp).

Ngoài ra, mẫu còn phát hiện sự xuất hiện của vi khuẩn Clostridium spp., trái với quy định trong thông tư của Bộ Y tế Thái Lan về tiêu chuẩn độ tinh khiết và các đặc tính bắt buộc của sản phẩm thảo dược (ban hành năm 2021).

Trước kết quả này, FDA Thái Lan đã công bố rộng rãi nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời viện dẫn Điều 65 của Luật Sản phẩm thảo dược năm 2019 để tiến hành xử lý theo quy định.

Cơ quan này khẳng định sản phẩm nói trên bị xếp vào nhóm "thảo dược không đạt tiêu chuẩn" theo Điều 60 (2). Người sản xuất sản phẩm vi phạm có thể bị phạt tù tối đa 2 năm và phạt tiền đến 200.000 baht (hơn 130 triệu đồng).

Lisa (BlackPink) từng giới thiệu lọ hít mũi Thái Lan trong một cuộc phỏng vấn với W Magazine năm 2024. Ảnh: W Magazine.



Người bán sản phẩm thảo dược kém chất lượng cũng có thể bị phạt tù tối đa 6 tháng, phạt tiền đến 50.000 baht, hoặc cả hai hình phạt, theo quy định tại Điều 108 của đạo luật trên.

FDA Thái Lan kêu gọi người dân cảnh giác khi mua và sử dụng các sản phẩm thảo dược Hồng Thái công thức số 2, đồng thời cho biết cơ quan đang xem xét các biện pháp xử lý pháp lý đối với đơn vị sản xuất.

Hong Thai là một loại thảo mộc, giúp thông mũi khi hít vào, đem đến sự tỉnh táo, tập trung, từng được Lisa (Black Pink) lăng xê năm 2024. Cô giới thiệu rằng đây là món đồ không thể thiếu trong mùa hè ở Thái Lan.

Sau khi được các nghệ sĩ, vận động viên Thái Lan lăng xê, loại thảo mộc thông mũi này dần du nhập vào Việt Nam. Nhiều người trẻ nhanh chóng coi đây là vật bất ly thân, thậm chí còn trang trí cho ống hít Hong Thai khi mang ra đường. Đây cũng được cho là món quà du lịch "quốc dân" với những du khách đến Thái Lan.