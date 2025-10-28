Những con hổ cuối cùng ở Malaysia

Từng có hơn 3.000 cá thể vào thập niên 1950, nay chỉ còn chưa tới 150 con hổ Mã Lai ngoài tự nhiên. Biểu tượng quốc gia Malaysia đang biến mất vì nạn săn trộm và mất rừng sống.

Hai con hổ Mã Lai Wira (trái) và Hebat nghỉ ngơi trong chuồng tại vườn thú Negara gần Kuala Lumpur, Malaysia, năm 2022. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Suốt 2 năm, các nhà bảo tồn ở Malaysia theo dõi một con hổ cái tên Bulan khi nó nuôi 4 con non giữa rừng sâu. Nhưng hành trình của Bulan kết thúc bi thảm khi nó bị ôtô tông chết trên tuyến cao tốc Đông Tây, nơi nổi tiếng với nhiều vụ tai nạn liên quan đến động vật hoang dã, theo AFP.

"Chúng tôi thực sự suy sụp khi mất Bulan. Điều đau lòng hơn là xác nó bị mổ xẻ, người ta lấy răng nanh và móng vuốt. Với tôi, đó là hành động xúc phạm đến sinh linh đã chết", bà Lara Ariffin, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Hổ Malaysia (RIMAU), nói.

Theo ước tính chính thức, số lượng hổ Mã Lai, loài vật biểu tượng trên quốc huy Malaysia, đã giảm từ khoảng 3.000 con vào những năm 1950 xuống còn chưa đầy 150 cá thể trong tự nhiên hiện nay.

Trước tình hình nghiêm trọng này, chính phủ Malaysia tuyên bố tăng cường chống tội phạm động vật hoang dã, lắp đặt bẫy ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ phát hiện buôn lậu tại sân bay.

Tuy nhiên, các chuyên gia thừa nhận lực lượng và nguồn lực hiện có "vẫn quá mỏng" để bảo vệ loài mèo lớn đang bị liệt vào danh sách cực kỳ nguy cấp.

Xác một con hổ Mã Lai được phát hiện trong cốp xe hơi ở bang Johor, hồi tháng 9. Ảnh: Pasukan Simpanan Persekutuan.

Gần đây, dư luận Malaysia thêm phẫn nộ khi cảnh sát phát hiện xác một con hổ trong cốp xe hơi ở bang Johor, dẫn đến việc 3 kẻ săn trộm bị kết án 7 năm tù và phạt 59.000 USD . Dù vậy, giới chuyên môn cảnh báo lợi nhuận khổng lồ khiến nạn buôn bán vẫn khó kiểm soát.

Theo Cục Động vật hoang dã và Vườn quốc gia Malaysia, một xác hổ có thể được bán với giá khoảng 60.000 USD trên chợ đen. Riêng da hổ có thể đạt 100.000 ringgit ( 24.000 USD ), trong khi dương vật hổ được định giá tới 20.000 ringgit ( 5.000 USD ). Xương hổ được rao bán 1.186 USD /kg, còn răng, móng và thậm chí cả ria dùng trong châm cứu có giá khoảng 118 USD mỗi chiếc.

Ngay cả những con thoát khỏi tay thợ săn cũng không an toàn. Nhiều cá thể bị thương hoặc mất chi do vướng bẫy dây kim loại, dây thừng hay nhựa rẻ tiền.

Nghiên cứu cho thấy Malaysia vừa là nơi cung cấp vừa là điểm trung chuyển sản phẩm từ hổ sang các quốc gia khác. Đường dây săn trộm xuyên biên giới tận dụng tuyến buôn ma túy, vũ khí và người để vận chuyển.

Trong 6 tháng đầu năm, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 201 nghi phạm buôn lậu động vật hoang dã, thu giữ tài sản trị giá 30,5 triệu USD .

"Những con số đó cho thấy săn trộm không còn là tội phạm nhỏ lẻ mà là hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia và được chống lưng bởi nguồn tiền lớn", tướng Azmi Abu Kassim, phụ trách an ninh nội địa, cho biết.

Du khách tham quan chuồng hổ Mã Lai tại vườn thú Negara gần Kuala Lumpur, Malaysia, năm 2022. Ảnh: Tân Hoa Xã.

"Malaysia đã có tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống săn trộm. Chúng tôi đi đúng hướng, nhưng sẽ không thể thành công trong ngày một ngày hai", bà Ariffin, người sản xuất bộ phim tài liệu Những con hổ cuối cùng của Malaysia, nói.

Theo Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã (WCS), để bảo vệ đầy đủ các khu sinh cảnh hổ trên khắp Malaysia, cần ít nhất 5.000 kiểm lâm viên, gấp nhiều lần con số hiện có.