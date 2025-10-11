Hà Nội: Phòng chống dịch bệnh do ngập úng tại một số xã

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc về việc tăng cường đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch, bệnh do ngập úng tại xã Trung Giã và Đa Phúc.

Phun hóa chất diệt khuẩn sau mưa, bão. Ảnh: Công Tường/TTXVN.

Sự cố sạt lở đê kè, ngập úng nghiêm trọng tại một số khu vực thuộc địa bàn thành phố Hà Nội những ngày qua đã gây ra những nguy cơ về dịch, bệnh. Trước tình hình đó, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc về việc tăng cường đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch, bệnh do ngập úng tại xã Trung Giã và Đa Phúc.

Cụ thể, văn bản số 513/SYT-NVY của Sở Y tế Hà Nội gửi Ủy ban Nhân dân 2 xã Đa Phúc, Trung Giã và các đơn vị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc ứng phó sự cố sạt lở đê kè, ngập úng tại xã Trung Giã, Đa Phúc của thành phố Hà Nội, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở và Ủy ban Nhân dân các xã Trung Giã, Đa Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch, bệnh do ngập úng tại xã Trung Giã và Đa Phúc, đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Các đơn vị trên tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Y tế Hà Nội trong công tác đảm bảo nước sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, quản lý chất thải và đáp ứng y tế trong mùa mưa bão năm 2025.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân trong vùng bị mưa lũ ngập lụt về nguy cơ dịch, bệnh và các biện phòng chống dịch, bệnh thường gặp trong mưa lũ và ngập lụt; các biện pháp xử lý môi trường và xử lý nước trong tình trạng khẩn cấp theo hướng dẫn của cơ quan y tế; hướng dẫn người dân trong việc lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm; khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như: Lương khô, mỳ gói, nước uống đóng chai.

Đối với công tác đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch, bệnh, các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, thực hiện vệ sinh môi trường sau mưa lũ và ngập lụt theo phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó; tổ chức thu gom, xử lý rác thải, rác thải y tế, xác động vật phát sinh các bệnh truyền nhiễm; phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các khu vực có nguy cơ; cấp phát và hướng dẫn cho người dân cloramin B, vôi bột… để xử lý nguồn nước, xử lý môi trường; chủ động phương án ứng phó khi có dịch, bệnh xảy ra.

Người dân thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc (Hà Nội) di chuyển tài sản khỏi vùng bị ngập. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Các lực lượng tổ chức giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trong và sau mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đảm bảo cơ số dự trữ và cung cấp đầy đủ thuốc điều trị các bệnh thường gặp sau mưa lũ để cấp phát cho người dân như (nấm kẽ chân, tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, sốt xuất huyết…; các hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn có giấy phép lưu hành còn hiệu lực (cloraminB, vôi bột…) để xử lý nguồn nước, xử lý môi trường trên địa bàn.

Trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường công tác giám sát ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm tại cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp rối loạn tiêu hoá, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phải kịp thời xử lý ngay, hạn chế ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân.

Kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm các loại lương thực, thực phẩm, nước uống do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân vùng lũ lụt nhằm đảm bảo không để các sản phẩm không an toàn, bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng… đến tay người dân.

Đối với công tác khám, chữa bệnh, cần đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân; chủ động rà soát, thống kê các đối tượng người già, trẻ em, người mắc bệnh nặng, người có bệnh mạn tính, người khuyết tật, phụ nữ có thai… trên địa bàn để triển khai phương án đáp ứng y tế trong trường hợp bị ngập cô lập hoàn toàn, phương án khám, cấp thuốc cho người có bệnh mạn tính và người mắc bệnh nặng, phụ nữ có thai đến ngày sinh nở… Dự trù đầy đủ cơ số thuốc điều trị các bệnh mạn tính, các bệnh thường gặp trong mưa lũ, ngập lụt để phục vụ cho người dân.

Nước sông lên cao, làm ngập nhiều tuyến đường giao thông ở xã Trung Giã khiến việc đi lại khó khăn. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN.

Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố là đầu mối thường trực thực hiện công tác hướng dẫn, hỗ trợ Trạm Y tế xã Trung Giã và Đa Phúc triển khai các hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, nước sạch và quản lý chất thải y tế mùa bão lũ.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, bệnh, chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt, công tác thu gom, xử lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế hoặc trong các khu vực ngập úng, nguy cơ trước, trong bão lũ và sau khi nước rút tại 2 xã trên.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội là đơn vị thường trực, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ thực phẩm tại xã Trung Giã và Đa Phúc, không để xảy ra tình trạng thực phẩm không đảm bảo chất lượng lưu thông, không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng… đến tay người dân.

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn chủ động phối hợp, hướng dẫn Trạm Y tế xã Trung Giã, Đa Phúc trong công tác khám, chữa bệnh, trong và sau mưa lũ; chủ động, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các nạn nhân (nếu có); thường trực các đội cấp cứu cơ động, đội phẫu thuật cơ động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công tác ứng trực, đáp ứng y tế và thống kê, báo cáo theo quy định.