Hạn chế nhạc remix, hát Gangnam Style tại rừng dừa Hội An

Chính quyền địa phương sẽ có giải pháp tinh chỉnh các thuyền thúng hát karaoke tại rừng dừa Bảy Mẫu trong thời gian tới để hướng đến du lịch bền vững.

Rừng dừa Bảy Mẫu là điểm du lịch, đồng thời là một di tích lịch sử nổi tiếng ở TP Hội An (cũ). Ảnh: Duy Hậu.

Thời gian qua, nhiều du khách khi đến rừng dừa Bảy Mẫu (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng), hay còn gọi là rừng dừa Cẩm Thanh, ngán ngẩm với cảnh thuyền thúng đưa khách tham quan mở nhạc huyên náo. Thời điểm đó, chính quyền TP Hội An (cũ) đã tổ chức các đoàn kiểm tra, cắt cử lực lượng xử lý vấn đề này.

Trước đó, vào tháng 11/2023, xã Cẩm Thanh (cũ) cũng từng ra quân kiểm tra công tác thực hiện quy định cấm hát karaoke tại rừng dừa. Việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, không gây ô nhiễm tiếng ồn, góp phần xây dựng điểm du lịch xanh, bền vững.

Tuy nhiên, gần đây, một số thuyền thúng vẫn đưa hoạt động hát karaoke vào tour tham quan. Khi đưa du khách rời bến, họ đặt thêm trên thuyền thúng một loa di động, sau đó chèo đến vị trí thích hợp và mở nhạc để nhảy múa, hát hò, mời du khách cùng giao lưu.

Hình ảnh thuyền thúng đang tổ chức karaoke. Ảnh: Đ. Nhung.

Trên MXH, một số du khách nói rằng họ không thoải mái khi nghe nhạc xập xình ở rừng dừa. Đỉnh điểm là du khách Đ. Nhung (đến từ TP.HCM) đến đây vào cuối tháng 9. Cô bày tỏ sự thất vọng trên kênh cá nhân khi phải nghe loạt bài remix, trong khi Nhung đến để tận hưởng không khí thanh bình của vùng quê.

"Khu du lịch phải phân loại hoạt động và hạn chế tiếng ồn để không làm mất một bộ phận du khách", cô viết.

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng), cho biết đã nhận thông tin phản ánh. Song, đặc thù hút khách của rừng dừa là sự sôi động. Bên cạnh du khách muốn yên tĩnh, phần lớn lại thích không khí vui vẻ với các bài nhạc như Gangnam Style, đặc biệt là du khách Hàn Quốc. Trong một phạm vi không quá lớn, vấn đề này là một bài toán về cân bằng, cần thời gian để xử lý.

"Các vị trí được sử dụng loa karaoke trên rừng dừa đã được bố trí. Để giảm tiếng ồn, trong thời gian tới, các loa này sẽ di chuyển ra xa hơn. Lạch nước cũng được mở rộng, trồng nhiều dừa nước để du lịch ở rừng dừa bền vững", ông chia sẻ.

Ngày 3/10, bến thủy nội địa Thanh Tam đầu tiên ở khu rừng dừa Bảy Mẫu cũng chính thức đi vào hoạt động, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách khi tham quan rừng dừa.

Các hoạt động tham quan tại rừng dừa Bảy Mẫu kéo dài từ sáng đến chiều tối, lượng khách Hàn Quốc khá đông đúc. Ảnh: @woozoo.zip, @duien.

Rừng dừa Bảy Mẫu cách trung tâm phố cổ Hội An (cũ) khoảng 3 km. Nơi đây được ví như "Nam Bộ trong lòng Hội An" với vùng đầm lầy ven sông, nhiều con lạch trồng dừa nước. Ban đầu, rừng dừa chỉ có diện tích khoảng 7 mẫu nên được gọi là rừng dừa Bảy Mẫu. Sau nhiều năm phát triển, rừng dừa có hơn 100 ha để phục vụ du khách.

Tháng 9/2009, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) công nhận rừng dừa Bảy Mẫu là điểm du lịch. Mỗi ngày, rừng dừa đón hàng nghìn lượt khách, chỉ đứng sau phố cổ Hội An về lượng khách và doanh thu. Giá vé vào cổng là 30.000 đồng/người, dịch vụ thuyền thúng khoảng 120.000-150.000 đồng/chiếc. Du khách đến đây có thể tham gia vào các tour, khách lẻ mua vé tại chỗ.