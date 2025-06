Hội An liên tục gây 'sốt' trên truyền thông Ấn Độ

Từ top điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Á đến gợi ý cho kỳ nghỉ hè tiết kiệm, Hội An liên tục được truyền thông Ấn Độ ưu ái nhắc tên.

Du khách đạp xe ngắm phố cổ Hội An yên bình vào sáng sớm. Ảnh: Phạm Toàn.

Trong tháng 6, Hội An liên tục được nhắc đến trong 2 bài viết thuộc chuyên mục du lịch của Times of India - tờ báo có lượng độc giả hàng đầu Ấn Độ. Một bài xếp Hội An vào top 5 điểm đến du lịch wellness (chăm sóc sức khỏe) hàng đầu châu Á năm nay, bài còn lại gợi ý phố cổ Hội An là một trong 10 điểm đến hấp dẫn với chi phí phải chăng cho mùa hè.

Từ sau đại dịch, du lịch chăm sóc sức khỏe tiếp tục là xu hướng được nhiều du khách lựa chọn. Đặc biệt, châu Á - vốn được xem là cái nôi của các phương pháp trị liệu cổ truyền từ xa xưa - đã định nghĩa lại ý nghĩa của du lịch chăm sóc sức khỏe bằng một loạt những trải nghiệm phong phú.

Từ tắm rừng ở Nhật Bản, liệu pháp Ayurved ở Ấn Độ đến thiền chánh niệm ở Thái Lan, những chuyến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp phục hồi thể chất và tinh thần đang ngày càng hút khách.

Trong danh sách các điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Á, Hội An được đánh giá cao nhờ không gian yên bình, tĩnh lặng, gần gũi với thiên nhiên. Những con đường lát đá rợp bóng cây, dòng sông Hoài lững lờ trôi giữa lòng phố cổ, nhịp sống chậm rãi và yên bình - tất cả tạo nên bầu không khí lý tưởng để du khách tái tạo năng lượng, rời xa căng thẳng thường nhật.

Du khách có thể nghỉ dưỡng kết hợp tham gia các khóa học yoga, chăm sóc sức khỏe khi đến Hội An. Ảnh: Namia River Retreat.

Times of India nhận xét: "Không chỉ là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, Hội An (Việt Nam) còn là một viên ngọc quý cho những du khách muốn kết hợp du lịch trị liệu với chi phí phải chăng".

Đến đây, du khách sẽ có cơ hội tham gia các khóa thực hành yoga, trải nghiệm các liệu pháp spa cùng các gói detox theo phong cách truyền thống của Việt Nam với chi phí hợp lý.

Khác với những điểm wellness hiện đại, Hội An hấp dẫn ở sự mộc mạc, nguyên bản - một vẻ đẹp không cần tô vẽ mà vẫn cuốn hút.

Một số đại diện khác cũng xuất hiện trong top 5 điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Á do Times of India bình chọn như Bali (Indonesia), Kerala (Ấn Độ), Chiang Mai (Thái Lan), Minakami (Nhật Bản).

Trong bài viết giới thiệu 10 chuyến đi hấp dẫn với chi phí phải chăng cho mùa hè, Hội An tiếp tục được đánh giá cao. Theo Times of India, đây là lựa chọn phù hợp với các gia đình trẻ hoặc nhóm bạn tìm kiếm trải nghiệm giàu bản sắc mà không quá tốn kém.

Với cảnh quan yên bình, trải nghiệm hấp dẫn, chi phí phải chăng, Hội An ngày càng thu hút khách trong và ngoài nước. Ảnh: Phạm Toàn, Linh Huỳnh.

"Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch hè phổ biến nhất trên thế giới. Trong đó, Hội An là thành phố lý tưởng cho những ai yêu thích lịch sử, văn hóa và cảnh quan, từ những tòa nhà Pháp cổ đầy màu sắc đến kênh đào xưa. Chi phí cho một chuyến bay khứ hồi từ Ấn Độ đến Hội An ước tính khoảng 664 - 1.956 USD , tùy thời điểm và hãng hàng không", Times of India viết.

Không còn là điểm đến "ẩn mình", Hội An đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu với du khách quốc tế - những người ngày càng chú trọng đến trải nghiệm tinh thần và giá trị văn hóa trong mỗi chuyến đi.