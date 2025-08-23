Hãng đồng hồ tăng giá nhanh hơn BĐS ở nơi đông dân nhất Australia

Giá trung bình đồng hồ Rolex tăng tới 555% trong 15 năm qua, vượt xa mức tăng 170% của giá nhà ở thành phố Sydney (Australia).

Rolex không chỉ là “cơn sốt nhất thời” mà phản ánh nhu cầu thực tế từ người mua. Ảnh minh họa: Hodinkee.

Trong giới đồng hồ xa xỉ, Rolex không chỉ là cái tên gắn liền với sự khao khát của giới sưu tầm, mà còn là một “khoản đầu tư” khiến nhiều người phải cân nhắc.

Bất chấp quan điểm phổ biến rằng đồng hồ nên được xem như thú chơi cá nhân thay vì công cụ đầu tư, câu hỏi mà nhiều người vẫn đặt ra với các chuyên gia là: “Anh có thể giúp tôi mua một chiếc Rolex không?”, bao gồm tìm cách “săn” giá tốt hoặc “lách” vào danh sách chờ.

Theo Financial Review, điều này phản ánh sức hút đặc biệt của Rolex, thương hiệu không chỉ được đánh giá cao bởi thiết kế và độ bền, mà còn bởi khả năng giữ giá, thậm chí tăng giá, trên thị trường thứ cấp. Một số thương hiệu khác như Patek Philippe, Audemars Piguet hay Richard Mille có thể đạt được điều tương tự ở một số mẫu nhất định, nhưng chỉ Rolex mới duy trì sức nóng trên toàn bộ danh mục sản phẩm.

Tuy nhiên, việc phân tích sâu để đưa ra quyết định đầu tư vào đồng hồ lại không hề đơn giản. Giá trị thực của một chiếc đồng hồ trên thị trường thứ cấp không được định sẵn sau khi rời khỏi showroom, và cũng không có tổ chức nào theo dõi chính xác giá cả của từng mẫu. Ngành công nghiệp đồng hồ vận hành dựa trên xu hướng, giao dịch, ý kiến và những câu chuyện lan truyền, được khuấy động bởi các chiến dịch quảng bá rầm rộ.

Datejust, Submariner, Daytona đều tăng giá ấn tượng, bất chấp biến động của thị trường toàn cầu. Ảnh minh họa: Time+Tide Watches.

Thông tin về đồng hồ giờ đây xuất hiện dày đặc trên các ấn phẩm, trang web dành cho người đam mê và mạng xã hội. Các báo cáo chuyên sâu từ Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ hay Morgan Stanley đã đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng và ước tính hiệu suất của từng thương hiệu mỗi năm. Trong khi đó, các nền tảng như Chrono24 cung cấp cái nhìn tức thì về giá chào bán của hàng nghìn mẫu đồng hồ mỗi ngày.

Rolex thống trị thị trường với doanh thu 10 tỷ CHF (khoảng 19 tỷ USD ) trong năm qua, chiếm hơn 30% thị phần. Tuy nhiên, chính thương hiệu này lại không công bố số liệu cụ thể, khiến giới phân tích phải dựa vào các chuyên gia để nắm bắt tình hình.

Mới đây, Bob’s Watches, trang bán lại đồng hồ uy tín tại Mỹ, công bố dữ liệu nội bộ trong 15 năm, hé lộ mức tăng trưởng đáng kinh ngạc của Rolex trên thị trường thứ cấp. Từ năm 2010-2025, giá trung bình của đồng hồ Rolex tăng tới 555%. Để so sánh, giá nhà tại Sydney (Australia) chỉ tăng khoảng 170% trong cùng giai đoạn.

Cụ thể, một chiếc Rolex bán trên Bob’s Watches năm 2010 có giá trung bình 2.050 USD . Đến 2022, con số này vọt lên 17.206 USD , và hiện đã điều chỉnh về mức 13.426 USD . Một trong những dòng bán chạy nhất, Datejust, tăng 639%, từ 1.150 USD (2010) lên 8.500 USD (tháng 5/2025).

Submariner, dòng đồng hồ lặn nổi tiếng, cũng chứng minh sức mạnh khi tăng 268% giá trị, đạt đỉnh 18.889 USD năm 2022, giảm xuống 13.602 USD năm 2023 rồi phục hồi gần mức kỷ lục với 17.295 USD hiện nay.

Trong khi đó, Daytona lại cho thấy sự biến động mạnh. Từ mức trung bình 8.300 USD năm 2010, giá của mẫu được săn lùng nhất đạt đỉnh 53.911 USD vào năm 2022, giảm xuống 27.642 USD vào năm 2023, và hiện “phục hồi” ở mức 37.995 USD .

Patek Philippe cũng nằm trong nhóm thương hiệu giữ giá tốt trên thị trường thứ cấp. Ảnh minh họa: The New York Times.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng sự tăng giá của Rolex không chỉ là “cơn sốt nhất thời” mà phản ánh nhu cầu thực tế từ người mua. Tuy vậy, các chuyên gia lưu ý dữ liệu quá khứ khó có thể dự báo chính xác tương lai, nhất là sau giai đoạn bùng nổ bất thường trong đại dịch 2022.

Theo Morgan Stanley, tính đến quý II/2025, thị trường đồng hồ xa xỉ trên toàn cầu đã giảm giá liên tiếp 13 tháng. Dù Rolex và Patek Philippe vẫn duy trì mức bán lại cao hơn giá niêm yết, nhiều thương hiệu khác như Cartier hay Omega hiện giao dịch thấp hơn 30% so với giá bán lẻ.

Trong bối cảnh ấy, Rolex vẫn được xem là “hầm trú ẩn” an toàn cho cả nhà đầu tư lẫn người chơi đồng hồ, gần như một khoản “set-and-forget” (mua để giữ dài hạn mà không cần lo lắng).