Hãng đồng hồ Thuỵ Sĩ rục rịch đón Tết Bính Ngọ từ đầu tháng 11

Bên trong là bộ máy GP03300 do Girard-Perregaux cung cấp và được tùy chỉnh riêng theo cảm hứng Trung Hoa. Trước đó, Atelier Wen từng hợp tác với Peacock và Pequignet cho các dòng sản phẩm tầm trung, nhưng Inflection đánh dấu lần đầu thương hiệu hợp tác cùng một nhà sản xuất Thụy Sĩ trong phân khúc cao cấp. Đồng hồ có kích thước 40 mm, thiết kế dây liền vỏ và chỉ sản xuất 100 chiếc trong năm đầu do độ phức tạp khi gia công tantalum. Giá khởi điểm từ 19.800 USD . Ảnh: Monochrome Watches.