Hãng đồng hồ Thuỵ Sĩ rục rịch đón Tết Bính Ngọ từ đầu tháng 11

Bên cạnh Vacheron Constantin, tuần qua tín đồ đồng hồ chứng kiến loạt sáng tạo về nghệ thuật thủ công. Có thể kể đến Franck Muller với cơ chế ba đĩa xoay trong Round Triple Mystery, Atelier Wen cùng chất liệu tantalum hiếm thấy trong dòng Inflection, hay Minase và bộ ba mặt số Yusai vẽ tay. Dưới đây, On Wrist giới thiệu các cỗ máy nổi bật trong tuần đầu tháng 11. Ảnh minh họa: Minase.
Chào năm Bính Ngọ 2026, Vacheron Constantin ra mắt 2 mẫu Métiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac - Year of the Horse. Mỗi phiên bản giới hạn 25 chiếc, được chế tác từ bạch kim hoặc vàng hồng 18K. Trên mặt số, hình ảnh chú ngựa được khắc tay và tráng men thu nhỏ, đặt giữa bố cục mô phỏng khung cảnh thiên nhiên với các chi tiết lá cây được vẽ bằng kỹ thuật tráng men grand feu. Ảnh: Vacheron Constantin.
Bên trong vỏ 40 mm là bộ máy Calibre 2460 G4, hiển thị giờ, phút, ngày và thứ qua bốn ô cửa sổ, thay vì dùng kim truyền thống. Quá trình hoàn thiện mặt số kéo dài hơn 2 tuần, mỗi lớp men được nung ở nhiệt độ trên 800 độ C để đạt được sắc độ mong muốn. Giá bán của mẫu đồng hồ chưa được thương hiệu tiết lộ. Ảnh: Vacheron Constantin.
Franck Muller giới thiệu Round Triple Mystery, phiên bản mở rộng của dòng Double Mystery, bổ sung thêm đĩa xoay thứ ba để hiển thị giây. Mẫu đồng hồ sử dụng 3 đĩa tròn đồng tâm, lần lượt chỉ giờ, phút và giây, tất cả đều vận hành độc lập mà không cần kim chỉ truyền thống. Ảnh: Franck Muller.
Vỏ đồng hồ kích thước 39 mm được chế tác từ vàng hồng hoặc vàng trắng, phủ kín kim cương từ viền bezel đến mặt số. Đĩa hiển thị giây được thiết kế dạng skeleton nhằm giảm trọng lượng và tối ưu hiệu suất vận hành. Toàn bộ cấu trúc nặng 0,052 g, trong đó mũi tên chỉ báo chỉ 0,002 g và viên kim cương ở tâm 0,003 g. Cấu trúc siêu nhẹ này giúp bộ máy duy trì độ chính xác dù phải cấp năng lượng cho ba đĩa xoay riêng biệt. Đồng hồ có giá khởi điểm từ 167.500 AUD (khoảng 109.000 USD). Ảnh: Franck Muller.
Atelier Wen giới thiệu dòng Inflection, bước tiến mới trong hành trình phát triển của thương hiệu với vật liệu và kỹ thuật chế tác ở cấp độ cao hơn. Mẫu đồng hồ sử dụng vỏ và dây đeo hoàn toàn bằng tantalum, kim loại hiếm có độ cứng và màu xám xanh đặc trưng, đi kèm mặt số tráng men grand feu. Ảnh: Monochrome Watches.
Bên trong là bộ máy GP03300 do Girard-Perregaux cung cấp và được tùy chỉnh riêng theo cảm hứng Trung Hoa. Trước đó, Atelier Wen từng hợp tác với Peacock và Pequignet cho các dòng sản phẩm tầm trung, nhưng Inflection đánh dấu lần đầu thương hiệu hợp tác cùng một nhà sản xuất Thụy Sĩ trong phân khúc cao cấp. Đồng hồ có kích thước 40 mm, thiết kế dây liền vỏ và chỉ sản xuất 100 chiếc trong năm đầu do độ phức tạp khi gia công tantalum. Giá khởi điểm từ 19.800 USD. Ảnh: Monochrome Watches.
Thương hiệu Nhật Bản Minase giới thiệu 3 mẫu đồng hồ mới sử dụng mặt số thủ công Yusai, kết hợp nghệ thuật, thời gian và thiên nhiên qua hiệu ứng màu sắc thay đổi theo ánh sáng. Ba mẫu gồm 5 Windows Mid “Pluralist Garden”, 7 Windows “Otherwise than Being” và Divido “Falling Stars and Mirage”, đều được hoàn thiện bằng kỹ thuật đánh bóng Sallaz và thiết kế nhiều lớp kính sapphire tạo hiệu ứng mặt số lơ lửng. Các mặt số được chế tác thủ công bởi nghệ nhân Towa Takaya, với sắc độ chuyển biến tinh tế từ xanh lam, xanh lục đến tím xanh, gợi hình ảnh vườn Nhật, bầu trời đêm hay ánh sáng phản chiếu trên tuyết. Ảnh: Minase.
Trong bộ sưu tập này, Divido lại nổi bật bởi mặt số ngọc trai phủ lớp sơn Yusai thủ công, tạo hiệu ứng ánh sáng tựa dải ngân hà hoặc tuyết tan dưới nắng. Cả ba sử dụng bộ máy tự động ETA 2892-A2, trữ cót 50 giờ. Mỗi mẫu được sản xuất theo đơn đặt hàng, thời gian hoàn thiện khoảng 3 tháng. Bộ ba đồng hồ có giá 6.900-9.100 USD. Ảnh: Minase.
