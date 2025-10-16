Hàng loạt nhà thuốc lớn ở TP.HCM bị xử phạt nặng

TP.HCM mạnh tay xử phạt hàng loạt công ty dược, mỹ phẩm và nhà thuốc vi phạm, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, nhằm siết chặt quản lý và bảo vệ người tiêu dùng.

Cụ thế, từ ngày 1/10 đến 15/10, Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hàng loạt công ty, cơ sở dược, mỹ phẩm và nhà thuốc trên địa bàn vì nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Phúc Thịnh (60A TA17, phường Thới An) bị xử phạt 90 triệu đồng do sản xuất mỹ phẩm khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện. Ngoài phạt tiền, công ty bị đình chỉ hoạt động sản xuất tối đa 24 tháng và buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm sữa tắm Anemones Doby Shower Cream lưu hành trái phép.

Cùng hành vi đưa mỹ phẩm ra thị trường khi chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố, Công ty Cổ phần Đầu tư Royal Star (phường An Lạc) và Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Mặt Trời Mọc (phường Bình Hưng Hòa) bị phạt 55 triệu đồng mỗi đơn vị, đình chỉ hoạt động kinh doanh 3-6 tháng và buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

Trong lĩnh vực dược, Công ty TNHH Med Service - Nhà thuốc Minh Châu 1 (08 Lê Văn Quới) và địa điểm kinh doanh tại 132 Trường Sa bị phạt 65 triệu đồng mỗi nơi vì không cách ly thuốc không rõ nguồn gốc và bán thuốc kê đơn khi không có đơn.

Nhiều nhà thuốc khác cũng bị xử phạt vì các lỗi phổ biến như người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt, bán thuốc kê đơn khi không có đơn, niêm yết giá không đầy đủ, không đúng quy định hoặc trình bày gây nhầm lẫn cho khách hàng tại nơi giao dịch.

Trong số này, Nhà thuốc Hoàn Cầu bị phạt 39,5 triệu đồng; Nhà thuốc Vivita bị phạt 40,5 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động trong 2 tháng; Nhà thuốc An Phát 1 bị phạt 36,5 triệu đồng; Nhà thuốc Linh Chi bị phạt 35,5 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ sở khác như Nhà thuốc Đông y Minh Châu, Minh Châu 79, Việt Khang, Thiện Phước và Nhà thuốc 65 Hùng Vương cũng bị phạt từ 3 đến 7,5 triệu đồng.

Nhà thuốc Minh Châu 79. Ảnh: Nhathuocminhchau.

Sở Y tế cũng xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên (xã Bình Hưng) 50 triệu đồng do không thực hiện đầy đủ việc chuyển giao thông tin về phân phối và chất lượng thuốc.

Tương tự, Công ty Cổ phần Dược phẩm Ánh Sao (phường Tân Hưng) bị phạt 50 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 24 tháng do không nộp hồ sơ đánh giá định kỳ về thực hành tốt phân phối thuốc (GDP).

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Bông Hồng (chung cư Flora Anh Đào, phường Phước Long) bị phạt 57,5 triệu đồng vì hành nghề dược không có chứng chỉ và mua bán thuốc khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tại hai địa điểm ở phường Tân Tạo và phường An Lạc. Ngoài ra, bà Hồng buộc phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Đợt xử phạt này thể hiện quyết tâm tăng cường quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và ngăn chặn tình trạng kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.