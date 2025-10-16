Xuân Son cần bao lâu để lấy lại phong độ đỉnh cao?

Xuân Son vừa trở lại sau 10 tháng chấn thương, mở ra hành trình mới đầy thử thách để lấy lại phong độ và vị thế trên sân cỏ.

Tháng 1, trong pha phản công tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son bị gãy cả xương chày và xương mác. Chấn thương nặng khiến nam cầu thủ phải trải qua ca phẫu thuật kết hợp đinh nội tủy và nhiều tháng phục hồi kéo dài. Anh dành phần lớn thời gian điều trị tại Việt Nam, sau đó sang Brazil hoàn thiện giai đoạn hồi phục cuối cùng.

Gần 10 tháng sau chấn thương, tuyển thủ Việt Nam đã trở lại sân cỏ, được tung vào sân ở những phút cuối trong trận giao hữu giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội ngày 11/10. Sự trở lại của tiền vệ sinh năm 1997 là tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam cầu thủ chia sẻ hình ảnh trong màu áo đội tuyển Việt Nam cùng dòng trạng thái “giấc mơ vẫn tiếp tục”, thể hiện quyết tâm và khát vọng trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Song phía trước anh vẫn còn nhiều thách thức trong hành trình lấy lại thể lực và phong độ thi đấu tốt nhất.

Xuân Son trong trận giao hữu giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội ngày 11/10. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Cần ít nhất nửa năm để trở lại đỉnh cao

Việc Xuân Son có thể trở lại sau 9 tháng được xem là đúng tiến độ, phù hợp với dự tính điều trị. Dẫu vậy, theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, để lấy lại phong độ đỉnh cao, nam tiền đạo vẫn cần thêm ít nhất nửa năm đến một năm nữa để cơ thể thích nghi với cường độ chạy, bật nhảy, va chạm và quan trọng hơn là lấy lại tâm lý thi đấu ổn định.

Phân tích với Tri Thức - Znews, bác sĩ Vũ cho biết chấn thương gãy hai xương cẳng chân được cố định bằng đinh nội tủy, giai đoạn hồi phục thường kéo dài từ 6 đến 9 tháng. Sau khoảng hai tháng đầu, xương đã bắt đầu liền và người bệnh có thể vận động mạnh hơn. Tuy nhiên, riêng với cầu thủ, những người phải di chuyển, xoay người, bật nhảy liên tục, phần xương chịu áp lực lớn gấp nhiều lần. Nếu vội vàng quay lại sân cỏ và thi đấu với cường độ cao, nguy cơ gãy mỏi hay tái chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra.

Xuân Son được đưa ra sân bay trở về Việt Nam sau chấn thương. Ảnh: Minh Chiến.

Gãy mỏi là dạng tổn thương thứ phát, xuất hiện khi xương chịu áp lực cơ học lặp đi lặp lại trong thời gian dài mà không có đủ thời gian phục hồi giữa các buổi tập hay trận đấu.

“Ở những vận động viên thi đấu liên tục, chỉ một điểm yếu nhỏ còn sót lại ở ổ gãy cũ cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến xương rạn nứt trở lại”, bác sĩ Vũ nhận định.

Bác sĩ cho biết tốc độ hồi phục của mỗi cầu thủ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ địa, chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện. Với Xuân Son, anh có lợi thế nhờ nền tảng thể lực vững và khối cơ phát triển tốt của một vận động viên chuyên nghiệp. Đặc biệt, nhóm cơ vùng đùi và đầu gối khỏe giúp bảo vệ khớp gối hiệu quả, giảm nguy cơ gặp thêm các chấn thương khác.

Điều quan trọng hơn cả là ý chí và sự kiên trì trong quá trình tập luyện của anh. Hai tháng sau chấn thương, Xuân Son đăng trên mạng xã hội đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh tập đi mà không cần dùng nạng.

Đến ngày 5/4, CLB Nam Định tiếp tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh anh tham gia buổi tập nhẹ, tập gym và di chuyển trên sân. Trong các đoạn video, nam cầu thủ luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực.

Xuân Son thể hiện quyết tâm quay trở lại sau chấn thương.

Điều quan trọng nhất

Thể lực chỉ là một phần của quá trình trở lại. Vị chuyên gia cho biết tâm lý thi đấu mới là yếu tố khó vượt qua hơn.

Những cầu thủ từng tận mắt chứng kiến cảnh xương mình gãy, nghe tiếng răng rắc trong khoảnh khắc đó, thường mất nhiều thời gian để vượt qua nỗi sợ. Khi trở lại sân, họ dễ ngại va chạm, mất cảm giác bóng, và chỉ một chút do dự cũng đủ khiến họ chậm nhịp trong các pha tranh chấp.

Vì vậy, quá trình trở lại của ngôi sao nhập tịch cần được kiểm soát chặt chẽ. Bác sĩ Vũ nhấn mạnh cầu thủ phải trải qua đánh giá toàn diện về biên độ vận động, sức chịu lực, cảm giác đau tại vùng gãy. Sau đó, anh sẽ được bắt đầu tập dần với bóng, từ chạm, chuyền cho đến xử lý trong các tình huống áp lực cao. Khi cơ thể đã sẵn sàng, giai đoạn tiếp theo là thích nghi dần với không khí thi đấu thực tế.

Ở giai đoạn đầu, cầu thủ sinh năm 1997 không nên ra sân thi đấu trọn vẹn 90 phút. Thay vào đó, anh có thể được vào sân khoảng 10-15 phút cuối trận, rồi tăng dần thời lượng lên một hiệp và sau đó là cả trận.

“Cách tiếp cận này giúp cơ thể và tâm lý lấy lại nhịp thi đấu, giảm rủi ro tái chấn thương, đồng thời giúp cầu thủ tự tin hơn khi đối kháng”, bác sĩ Vũ chia sẻ.

Trên thực tế, ngày 11/10, Nam Định và Công an Hà Nội (CAHN) đã có những trận đấu tập nhằm chuẩn bị cho giai đoạn V.League trở lại sau quãng nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia.

Trong trận này, Xuân Son lần đầu tiên được tung vào sân vào 20 phút cuối hiệp 2. Đây là bước khởi đầu trong lộ trình trở lại thi đấu, khi thời lượng ra sân sẽ được tăng dần qua từng trận cho đến khi anh có thể chơi trọn vẹn cả 90 phút, quy trình cũng sẽ được áp dụng trong các trận chính thức sắp tới.

Hình ảnh tập luyện của Xuân Son vào tháng 9. Ảnh: Rafaelson Fernandes.

Song song với quá trình phục hồi, Xuân Son cũng phải điều chỉnh thể trạng để đưa cân nặng về mức lý tưởng là dưới 90 kg.

Việc Xuân Son có thể trở lại thi đấu được xem là tín hiệu tích cực cho cả CLB Nam Định lẫn đội tuyển Việt Nam. Trước chấn thương, anh là chân sút số một V.League, ngôi sao của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024.

“Cần thêm thời gian để trở lại hoàn hảo”, CLB Thép Xanh Nam Định viết trên trang chủ khi đăng tải hình ảnh Xuân Son tái xuất.