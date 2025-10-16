Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông xông vào phòng cấp cứu, cầm bút tấn công nữ bác sĩ

  Thứ năm, 16/10/2025 11:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong lúc làm thủ tục hành chính, một người đàn ông ở Nghệ An bất ngờ xông vào phòng cấp cứu, cầm bút đòi tấn công một nữ bác sĩ.

Sáng 16/10, ông Trần Đức Sâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã xảy ra vụ việc một người nhà bệnh nhân có hành vi đe dọa, tấn công nữ bác sĩ đang trực, khiến nhiều người bức xúc.

Sự việc xảy ra vào tối 14/10. Thời điểm trên, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân ở xã Minh Châu trong tình trạng bị chuột cắn và sốt. Khi nhân viên y tế đang làm thủ tục hành chính, hỏi số điện thoại người nhà để hoàn thiện hồ sơ, một người đi cùng bệnh nhân bất ngờ tỏ thái độ khó chịu, không hợp tác.

Người này sau đó lao vào phòng cấp cứu, giật bút từ tay nhân viên y tế rồi lớn tiếng đe dọa sẽ “chọc vào mặt” nữ bác sĩ đang làm nhiệm vụ. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

“Nữ bác sĩ bị đe dọa mới công tác được hai năm, khóc cả đêm vì hoảng sợ sau sự việc. Vụ việc ảnh hưởng lớn đến tâm lý của đội ngũ y, bác sĩ, nhất là những người trẻ mới vào nghề”, ông Sâm cho hay.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo bệnh viện báo cáo cơ quan công an để xác minh, làm rõ và có biện pháp xử lý theo quy định.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-xong-vao-phong-cap-cuu-cam-but-tan-cong-nu-bac-si-post1787533.tpo

Thu Hiền / Tiền Phong

tấn công bác sĩ đe dọa bác sĩ Nghệ An cấp cứu

Dau hieu mang thai som nhat hinh anh

Dấu hiệu mang thai sớm nhất

2 giờ trước 11:30 16/10/2025

0

Dùng que thử hoặc siêu âm là cách chính xác để xác định có thai. Tuy nhiên, một số dấu hiệu sớm có thể giúp bạn nhận biết đã mang thai hay chưa.

