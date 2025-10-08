Hàng loạt trường Hà Nội thông báo đi học sau hai ngày học online

Sáng 8/10, sau hai ngày học sinh, sinh viên ở Hà Nội phải học online do mưa ngập, nhiều trường bắt đầu thông báo đi học trở lại.

Ngày 8/10, nhiều trường bắt đầu đón học sinh trở lại sau mưa ngập. Ảnh: Đinh Hà.

Căn cứ tình hình thời tiết đã ổn định, khu vực trường không bị ngập úng, đảm bảo an toàn giao thông và điều kiện học tập, trường Tiểu học Nhật Tân thông báo tất cả học sinh trở lại trường học bình thường từ ngày 8/10.

Trường cũng lưu ý đối với học sinh ở khu vực có nguy cơ mưa lớn, ngập nước, phụ huynh có thể đưa con đến trường muộn hoặc chủ động cho con nghỉ học, đồng thời liên hệ với cô giáo chủ nhiệm để được hỗ trợ.

Để đảm bảo các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ để phụ huynh yên tâm công tác, trường Mầm non Bình Minh (phường Kiến Hưng) cũng thông báo đón trẻ trở lại trường từ ngày 8/10.

Trường Tiểu học Quốc tế Alaska (phường Cầu Giấy) cũng ra thông báo tương tự. Nhà trường lưu ý phụ huynh đưa con đến trường tránh cung đường qua Công viên Cầu Giấy và trước UBND Cầu Giấy - những điểm hiện tại vẫn còn ngập.

"Nếu gia đình vẫn ở khu vực ngập sâu và việc đi lại tiềm ẩn nguy hiểm, bố mẹ cân nhắc về sự an toàn và quyết định cho con nghỉ học tạm thời. Nhà trường sẽ chủ động hỗ trợ và bù đắp kiến thức ngay khi trẻ quay trở lại trường học", thông báo của trường nêu.

Hàng loạt trường phổ thông công lập, tư thục khác ở Hà Nội cũng đã thông báo đi học trở lại. Tuy nhiên, nhiều trường ở các điểm ngập sâu, đi lại khó khăn nên vẫn duy trì việc học online để đảm bảo an toàn cho học sinh. Cụ thể như sau:

STT Trường Kế hoạch học tập 8/10 1 Tiểu học Hà Nội (phường Ngọc Hà) Học trực tiếp 2 Tiểu học Tràng An (phường Hoàn Kiếm) Học trực tiếp 3 THCS Nguyễn Du (phường Đại Mỗ) Học trực tiếp 4 THPT Minh Phú Học online 5 Tiểu học Phú Lương I (phường Phú Lương) Học trực tiếp 6 Tiểu học Chu Văn An Học trực tiếp 7 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn Học trực tiếp 8 Trường Tiểu học Kim Giang Học trực tiếp 9 Trường Marie Curie - Bậc THCS và THPT học online

- Bậc tiểu học cơ sở Mỹ Đình, Kiến Hưng nghỉ

- Mẫu giáo cơ sở Việt Hưng đi học 10 Tiểu học và THCS FPT - Tiểu học nghỉ

- THCS học online 11 THCS Chương Dương Học trực tiếp

Ở bậc đại học, nhiều trường cũng đã thông báo sinh viên đi học trực tiếp từ ngày 8/10 như Đại học Ngoại ngữ, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Thương mại...

Tuy nhiên, một số trường vẫn duy trì học online như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Đại học Ngoại thương, Đại học Giao thông Vận tải...

Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết thời tiết cơ bản đủ điều kiện để sinh viên đến trường vào buổi chiều 8/10. Song để đảm bảo an toàn, phòng ngừa một số điểm còn ngập, đi lại chưa thuận tiện, đại học tiếp tục thực hiện học trực tuyến.

Tuy nhiên, từ 9/10, nhà trường sẽ thực hiện hình thức học trực tiếp. Trường đề nghị sinh viên, học viên chủ động phương án trở lại giảng đường học tập, nghiên cứu ở trạng thái bình thường.