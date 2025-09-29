Hành khách vạ vật chờ đợi lên máy bay rời Đà Nẵng do bão

Do ảnh hưởng bão số 10, sân bay Đà Nẵng có 8 chuyến hủy, 51 chuyến hoãn, 6 chuyến chuyển hướng hạ cánh sân bay dự bị, 17 chuyến bay phải chờ. Hành khách liên tục đổ về từ sáng tới chiều tối, phần lớn phải chờ đợi khiến sân bay đông nghẹt.

Nhiều chuyến bay phải dời lại từ trưa sang chiều, tối. Chị M.T. (TP.HCM) có vé bay vào TP.HCM từ 7h45 sáng, nhưng do ảnh hưởng bão nên chuyến bay lùi lại đến gần 17h. "Tối qua hãng bay có nhắn tin cho tôi về việc hoãn chuyến, nên đến trưa tôi mới ra sân bay. Tuy nhiên cũng phải chờ đến cuối chiều mới được lên máy bay", chị T. nói.

Việc chờ đợi quá lâu khiến các hành khách mệt mỏi. Nhiều người còn lo lắng chuyến bay tiếp tục trễ hơn so với giờ dự kiến.

Khu vực nhà hàng, thư giãn kín khách. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam quyết định ngừng tiếp nhận máy bay tại các sân bay như Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng. Sân bay Đà Nẵng ngừng từ 6h-11h ngày 28/9.

Đến chiều tối 28/9, sân bay Đà Nẵng vẫn nườm nượp khách. "Chuyến bay của tôi dự kiến tới hơn 20h mới khởi hành, nhưng không biết có chắc chắn không. Tôi chờ đợi từ trưa đến giờ đã quá mệt rồi", anh N.M. (TP.HCM) mệt mỏi.

Sân bay Đà Nẵng chật kín người do bão số 10. Trong hôm nay và ngày mai (29/9), khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực này trong chiều nay cũng có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Nhiều thời điểm, hàng ghế chờ kín mít. Nhiều hành khách cho biết được nhân viên sân bay thông báo các chuyến bay sẽ nối tiếp đến 1-2h sáng 29/9 để phục vụ hành khách bị ảnh hưởng do bão số 10.

Trong khi đó, nhiều người quá nóng lòng đã tìm đến quầy vé của các hãng hàng không để hỏi thông tin chuyến bay. Chị L.A. (Hà Nội) bày tỏ lo lắng không biết có được bay trong đêm để về Hà Nội, kịp nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi làm.

