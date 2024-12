Hành trình 100 năm di sản của hãng đồng hồ Nhật Bản

Tháng 12, thương hiệu đồng hồ Seiko vừa đánh dấu cột mốc 100 năm di sản bằng triển lãm The Garden of Time tại Bitexco Financial Tower (TP.HCM). Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh hành trình lịch sử của hãng Nhật Bản, mà còn mang đến một không gian nghệ thuật nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa qua những kiệt tác đồng hồ.