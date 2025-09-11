Hành trình từ A70, A50 đến A80 của cô gái Lào ở Việt Nam

Maysaa Phanthabouasy chia sẻ niềm xúc động khi chứng kiến các sự kiện trọng đại của Việt Nam, bao gồm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mong muốn gắn bó với mảnh đất hình chữ S.

Maysaa Phanthabouasy (người Lào, biệt danh tại Việt Nam là Mây, sinh năm 2001) là một trong những gương mặt xuất hiện trong cả A70, A50 và A80.

Cô gái 24 tuổi từng có cơ hội xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hồi năm ngoái. Sau đó, nữ sinh người Lào tiếp tục góp mặt tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2/9 trong năm nay.

Không chỉ có dịp chiêm ngưỡng những bước chân nghiêm trang, hào hùng của các chiến sĩ Việt Nam, Mây còn nhiều lần nói chuyện, thăm hỏi và động viên bộ đội Lào sang Việt Nam diễu binh.

“Lào hắc Việt Nam” và “Việt Nam hắc Lào” (đã phiên âm, có nghĩa “Lào yêu Việt Nam” và “Việt Nam yêu Lào”) là những câu nói mà Mây dạy cho bạn bè Việt, giúp người dân Việt Nam và bộ đội Lào thể hiện tình cảm yêu mến.

Năm 2024, du học sinh người Lào đã có cơ hội xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cô cho biết đó là lần đầu xem diễu binh trực tiếp, cảm thấy đặc biệt ấn tượng, mãn nhãn với chương trình.

“Tôi không thể quên sự hỗ trợ nhiệt tình của các cô chú, anh chị tại Điện Biên. Họ đối xử với tôi ấm áp như con cháu trong nhà. Tôi cứ giới thiệu là người Lào, mọi người lại sẵn sàng giúp đỡ. Các chiến sĩ công an, quân đội cũng rất thân thiện, đáng yêu”, Mây nhớ lại.

Năm nay, khi biết thông tin về Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Mây lập tức đặt vé máy bay vào TP.HCM chung vui. Cô ở nhờ nhà một người bạn gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để tiện đi xem diễu binh.

Cô cho biết mong muốn tận mắt chứng kiến cả chiến sĩ Việt Nam và Lào diễu hành trên phố Lê Lợi (quận 1 cũ). Vì chờ đợi giây phút này hơn 24 tiếng, Mây đặc biệt xúc động khi nhìn thấy các chiến sĩ xuất hiện.

Theo cô gái, các chiến sĩ Lào diễu hành tương đối thoải mái, như tại chính quê hương mình. Điều này xuất phát từ tình hữu nghị Việt - Lào tốt đẹp trong nhiều năm qua, khiến du học sinh như Mây cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

Ngoài ra, cô gái cũng dành lời khen cho trang phục, thần thái của các chiến sĩ diễu binh Việt Nam. Bên cạnh nam giới, các nữ chiến sĩ cũng khiến Mây ấn tượng bởi vẻ ngoài nổi bật.

“Tôi đã gặp các chiến sĩ Lào sang đây diễu binh. Khi tôi hỏi có muốn lấy vợ Việt Nam không, các anh trả lời là: ‘Có, con gái Việt Nam đẹp lắm!’”, Mây kể lại.

Trong cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews, Mây cho biết đang theo học chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), hiện sinh sống và làm việc tại thủ đô. Vì thế, cô không bỏ lỡ các sự kiện liên quan đến đại lễ 2/9 dịp này.

Đối với sự kiện A80, Mây may mắn được tạo điều kiện giao lưu với quân và dân Việt Nam, đồng thời trò chuyện, thăm hỏi các chiến sĩ Lào. Nữ du học sinh cho biết đặc biệt xúc động khi lắng nghe cựu chiến binh Việt Nam kể về tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào nhiều năm nay.

“Sự quan tâm, chào đón của mọi người với một người con Lào khiến em rất hạnh phúc”, Mây chia sẻ.

Sau nhiều cuộc trò chuyện với các chiến sĩ đồng hương, cô gái cho biết bộ đội Lào luôn nói rằng: “Việt Nam là quê hương thứ hai”.Các chiến sĩ cảm nhận được sự thân thiện, hiếu khách và tình cảm ấm áp từ người dân Việt Nam.

Khi đến dải đất hình chữ S tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (nhiệm vụ A80), bộ đội Lào cũng có cơ hội thưởng thức ẩm thực tại đây. Các chiến sĩ chia sẻ niềm yêu thích đặc biệt với phở và nem rán, nói với Mây rằng có thể ăn mãi không chán.

Vẻ đẹp của phụ nữ Việt cũng để lại ấn tượng sâu sắc đối với các anh. Bộ đội Lào nhờ Mây chuyển lời khen ngợi sự dịu dàng và khả năng nấu ăn đến với các cô gái Việt Nam.

Đối với nữ du học sinh, A80 không chỉ là kỷ niệm, mà còn là động lực để cô tiếp tục lan tỏa những câu chuyện gắn kết lịch sử, văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Mỗi lần tham dự các sự kiện lớn, Mây đều xúc động khi nhận thấy sự hy sinh lớn lao của thế hệ đi trước cho nền hòa bình ngày hôm nay. Cô cũng cảm nhận rõ lòng biết ơn của người dân Việt Nam đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do dân tộc.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Việt Nam để du học, Mây cho biết khoảng cách giữa hai quốc gia tương đối gần, thuận tiện di chuyển. Ngoài ra, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, thân thiết của hai đất nước cũng giúp cô đưa ra sự lựa chọn này.

Trong thời gian học thạc sĩ, Mây trải nghiệm nhiều nét đặc trưng về văn hoá Việt Nam, bao gồm ngôn ngữ, phong tục tập quán và ẩm thực. Ban đầu, cô gặp khó khăn vì rào cản ngôn ngữ, cho biết việc học tiếng Việt không đơn giản.

Ngoài ra, đồ ăn không hợp khẩu vị cũng là vấn đề của Mây trong thời gian đầu sống tại Hà Nội. Cô cho biết các món ăn tại Lào rất cay, tạo ra điểm khác biệt lớn trong nền ẩm thực của hai đất nước.

“Tuy nhiên, tôi nhanh chóng thích nghi và tăng cân sau đó”, Mây hóm hỉnh chia sẻ.

Về ngôn ngữ, cô tích cực kết bạn với người Việt, sử dụng tiếng Việt nhiều hơn trong giao tiếp hàng ngày, từ đó cải thiện trình độ của bản thân.

Còn về phong tục, Mây tham gia nhiều dịp đặc biệt như đám cưới, Tết Nguyên đán hay lễ hội tại đây. Đối với cô gái trẻ, những trải nghiệm này đều vui, ý nghĩa và đáng nhớ.

Theo kế hoạch, Mây muốn ở lại Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Đặc biệt, cô muốn kết hôn với người Việt, định cư lâu dài tại đây.

“Tôi cũng mong có cơ hội tham gia nhiều hơn vào các hoạt động hợp tác văn hóa và truyền thông. Tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng tình hữu nghị Việt - Lào bền chặt”, cô chia sẻ.