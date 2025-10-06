Hình ảnh gợi cảm quá mức của nữ MC ảo dẫn Champions League

|
Trong ảnh là Eysan Aksoy (được giới thiệu đến từ thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Gương mặt mới ra mắt với vai trò người dẫn chương trình Champions League gây xôn xao trong giới bóng đá từ giữa tháng 9. Thực tế, Aksoy là nhân vật ảo, tạo dựng hoàn toàn bằng AI.
Trước khi lấn sân nội dung bóng đá, AI Aksoy hoạt động đa dạng lĩnh vực từ ca sĩ, thời trang, lối sống đến du lịch. Tài khoản Instagram của cô có khoảng 67.500 lượt theo dõi (tính đến ngày 5/10). Những người đứng đằng sau Aksoy xây dựng cho cô nàng hình ảnh Influencer gợi cảm, vóc dáng thon gọn cùng làn da nâu khỏe khoắn. Cô thường diện trang phục của câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ như Galatasaray, Fenerbahce và Besiktas.
Trang cá nhân của nữ MC có hình ảnh xa hoa, thường xuyên du lịch Venice (Italy), Paris (Pháp), check-in khách sạn hạng sang. Những bộ cánh gợi cảm quá mức là đặc điểm dễ thấy khi theo dõi các bài đăng của Aksoy. Trong phần giới thiệu trên Instagram, Aksoy gắn 5 đường dẫn tới 5 địa chỉ khác nhau bao gồm YouTube. Đáng chú ý là trang web với nội dung gán nhãn 18+, trả phí trên Patreon. Nhân vật ảo này rao bán ảnh khiêu dâm với giá 771,5 bảng/tháng, khoảng 1.039 USD.
Hồi 23/9, tài khoản của nhân vật ảo đăng tải bức ảnh Aksoy tham dự Lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2025 kèm dòng trạng thái: "Thật là một đêm khó quên! Một buổi tối đẹp trời, tràn ngập sự thanh lịch, cảm hứng và những khoảnh khắc đáng nhớ".
Theo News18, nhân vật Aksoy (bên trái) lấy cảm hứng từ nữ diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình người Albania Eva Murati (bên phải). Ảnh: eysanaksoytr, evamurati/Instagram.
Aksoy "đu trend" ngồi xổm một chân trên giày cao gót, lấy cảm hứng từ rapper người Mỹ Nicki Minaj. Điểm yếu hiện tại của nhân vật ảo như Eysan Aksoy nằm ở tính chân thực và tính nhất quán khuôn mặt. Nếu quan sát kỹ, góc mặt, ánh sáng, độ dài mũi, nếp cười, ánh mắt... trong mỗi bức ảnh của Aksoy có sự thay đổi nhẹ. Làn da quá mịn của cô nàng tạo cảm giác "da nhựa", không có thật. Nếp gấp của trang phục thường bị lỗi.
Dù trang Instagram cá nhân của Aksoy có ghi rõ là nhân vật AI, nhiều người vẫn để lại bình luận khen ngợi vóc dáng và sắc đẹp của cô. Những nhân vật như Eysan Aksoy có tiềm năng thay đổi cách truyền hình/chương trình thể thao vận hành, mở ra ngành công nghiệp kiếm tiền đồ sộ, song đe dọa công việc MC. Ngoài ra, việc xây dựng Influencer ảo gây tranh cãi về tính minh bạch, đạo đức, pháp luật và trách nhiệm xã hội.
