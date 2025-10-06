Hình ảnh gợi cảm quá mức của nữ MC ảo dẫn Champions League

Trước khi lấn sân nội dung bóng đá, AI Aksoy hoạt động đa dạng lĩnh vực từ ca sĩ, thời trang, lối sống đến du lịch. Tài khoản Instagram của cô có khoảng 67.500 lượt theo dõi (tính đến ngày 5/10). Những người đứng đằng sau Aksoy xây dựng cho cô nàng hình ảnh Influencer gợi cảm, vóc dáng thon gọn cùng làn da nâu khỏe khoắn. Cô thường diện trang phục của câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ như Galatasaray, Fenerbahce và Besiktas.