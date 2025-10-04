Hoa hậu Lương Thùy Linh nhạt nhòa

Lương Thùy Linh bị chê "một màu" khi tham dự loạt tuần lễ thời trang quốc tế. Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn và Harry Nista đồng loạt để lại dấu ấn riêng.

Lương Thùy Linh khó ghi điểm với trang phục đơn sắc, thiếu điểm nhấn. Ảnh: @_luongthuylinh_.

Không chỉ chứng kiến loạt thương hiệu Việt Nam lên sàn diễn, các tuần lễ thời trang quốc tế mùa này còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều ngôi sao, fashionista, fashionisto đến từ mảnh đất hình chữ S.

Trong khi phần xuất hiện của Quỳnh Anh Shyn hay Harry Nista nhận được nhiều lời khen ngợi, hoa hậu Lương Thùy Linh lại bị chê vì nhạt nhòa, không để lại dấu ấn riêng tại “sân chơi” thời trang thế giới.

Tín đồ thời trang được khen ngợi

Quỳnh Anh Shyn vốn là gương mặt quen thuộc của các tuần lễ thời trang quốc tế. Trong mùa mốt Xuân/Hè 2026, cô xuất hiện tại Paris (Pháp), tham dự show của Rick Owens hôm 3/10. Đây không phải lần đầu fashionista sở hữu gần 3 triệu lượt theo dõi trên Instagram tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập mới của nhà mốt này.

Đáng chú ý, phong cách độc đáo, táo bạo của cô cũng có nhiều điểm chung với tinh thần sáng tạo của thương hiệu. Tại sự kiện, Quỳnh Anh Shyn diện nguyên cây trang phục trắng, bao gồm áo khoác lông cao cổ, dáng ngắn và chân váy len bó sát cut-out 2 bên.

Đáng chú ý, tín đồ thời trang này cũng đội tóc giả bạch kim, chọn layout trang điểm trắng muốt, với điểm nhấn nằm ở màu mắt cam ma mị. Hình ảnh bí ẩn của Quỳnh Anh Shyn nhanh chóng nhận về những lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Cô tiếp tục chứng minh phong độ khi xuất hiện tại “sân chơi” thời trang lớn.

Quỳnh Anh Shyn và Harry Nista gây ấn tượng tại "sân chơi" thời trang quốc tế. Ảnh: @quynhanhshyn_, @harry.nista.

Cùng với Quỳnh Anh Shyn, Harry Nista cũng ghi điểm khi đặt chân đến Tuần lễ thời trang Milan. Đây là lần đầu anh góp mặt tại “sân chơi” thời trang lớn này.

Tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập mới của thương hiệu HUI, Harry Nista diện outfit tối màu nhưng nổi bật, thể hiện khả năng layering (xếp lớp trang phục) ấn tượng. Tín đồ thời trang này mặc set trang phục tông nâu - đỏ, phối thêm ghile thổ cẩm phía ngoài, bổ sung dây lưng chiết eo, giúp phân chia các phần cơ thể, tạo thành một tổng thể cân bằng.

Đôi giày trắng mũi nhọn cũng góp phần kéo dài đôi chân, trở thành mảnh ghép phù hợp với outfit. Diện các thiết kế của nhà mốt HUI, Harry Nista bổ sung thêm loạt phụ kiện, bao gồm kính mắt, bông tai và vòng cổ vàng hình những chú voi.

Những chiếc lắc tay bản lớn cũng được bổ sung vào bộ đồ tối màu, góp phần gia tăng điểm nhấn. Sự lựa chọn này cho thấy tinh thần hưởng ứng trào lưu statement jewelry (trang sức nổi bật, thể hiện tuyên ngôn thời trang mạnh mẽ).

Hoa hậu bị chê

Mùa mốt Xuân/Hè 2026, hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện ở cả Tuần lễ thời trang London, Milan và Paris, nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động trong lĩnh vực này sau khi thành lập local brand hồi tháng 8.

Cô đồng hành với hàng loạt nhà mốt danh tiếng trên thế giới như Balmain, Boss hay Fendi. Tuy nhiên, phần lớn outfit của nàng hậu bị nhận xét là nhạt nhẽo, thiếu điểm nhấn, khó để lại dấu ấn trong lòng công chúng quốc tế.

Tại show thời trang của Boss, cô diện cây trang phục đen, bao gồm những item tối giản như váy và áo khoác da, dễ dàng chìm vào dàn khách mời ngôi sao.

Lương Thùy Linh bị nhận xét là nhạt nhòa, "một màu" tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Ảnh: @_luongthuylinh_.

Khi thực hiện bộ hình thời trang cho nhà mốt Fendi trên đường phố Milan (Italy), cô lại diện cây trang phục trắng, bao gồm sơ mi thả cúc và quần đồng bộ. Bên cạnh những khoảng vải trong suốt, để lộ da thịt lấp ló, outfit này được đánh giá là tương đối nhàm chán, thiếu điểm nhấn.

Đến show thời trang của Balmain, Lương Thùy Linh tiếp tục diện set trang phục trắng đính khuy vàng. Với các thiết kế tối giản, cô cũng không thể hiện sự sáng tạo qua kiểu tóc, layout makeup hay phụ kiện, khiến giới mộ điệu thất vọng.

Trước đó, nàng hậu này cũng từng bị chỉ trích vì ra mắt local brand “ngáo giá”. Các sản phẩm của thương hiệu nội địa này có kiểu dáng, mẫu mã đơn giản, thiếu dấu ấn, nhưng sở hữu mức giá tương đối cao. Tinh thần thiết kế này được đánh giá là tương đồng với phong cách ăn mặc của Lương Thùy Linh, chưa thể hoàn toàn chinh phục công chúng.