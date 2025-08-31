Hơn 300 học sinh, sinh viên nhảy flashmob mừng Tết Độc lập

16h, trong tiếng nhạc của ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ và Made in Vietnam, hơn 300 học sinh, sinh viên Thủ đô phất cao lá cờ tổ quốc. Các em nhịp nhàng, dứt khoát trong từng điệu nhảy, khuấy động không khí tại quảng trường.

Buổi đồng diễn nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam, diễn ra tại không gian đi bộ hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến 2/9, do Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông.

Tiết mục có sự tham gia của 220 học sinh tiểu học và THCS, cùng với đó là 100 sinh viên Đại học Hà Nội. Mặc thời tiết Hà Nội nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm áo, các em vẫn nghiêm túc thực hiện từng động tác và giữ đều đội hình. Với các em, đây không chỉ là một buổi đồng diễn đơn thuần mà còn là niềm vinh dự và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Tiết mục flashmob có thời lượng khoảng 5 phút, thông điệp chính muốn gửi gắm là tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc. Nguyễn Toàn Trung - đạo diễn chương trình - cho biết quá trình luyện tập diễn ra trong hơn 2 tuần. Trước khi hợp luyện tổng thể tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, các em đã chia nhóm và tập luyện trước tại trường mình.

"Con rất vui và tự hào khi được tham gia buổi đồng diễn", Nguyễn Khánh Vy, học sinh lớp 3, trường Tiểu học Tràng An, chia sẻ với Tri Thức - Znews. Ánh mắt cô bé lấp lánh sự háo hức trước giờ diễn ra sự kiện. Để thể hiện tình yêu với đất nước, đất nước, chiều nay, mẹ Vy đã thắt bím tóc và dán lên má em hình lá cờ tổ quốc.

Chung niềm vui và niềm tự hào với Khánh Vy, Nguyễn Kim Dung (ở giữa), học sinh lớp 8, trường THCS Nguyễn Công Trứ, cho biết em đã rất hạnh phúc khi được chọn vào đội hình đồng diễn. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Dung cùng các bạn đã trải qua 4 buổi luyện tập. Có những hôm, dù chân tay mỏi nhừ, các em vẫn động viên nhau để hoàn thành tốt nhất.

Sự hồn nhiên, trong sáng của các em học sinh cùng với sự nhiệt huyết của sinh viên đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của mọi lứa tuổi. Qua từng điệu nhảy, các bạn trẻ được tìm hiểu về lịch sử dân tộc, về những hy sinh của các thế hệ cha anh để có được nền hòa bình như ngày hôm nay.

Màn nhảy vừa dứt, tiếng hò reo cổ vũ liên tục vang lên ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài phần biểu diễn của học sinh và sinh viên, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại phố đi bộ hồ Gươm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

