Hơn 7.000 hộ gia đình đón Tết an vui

Hành trình “Heineken Việt Nam cùng cộng đồng đón Tết an vui” dừng chân tại 28 tỉnh thành, lan tỏa hơi ấm mùa xuân đến hơn 7.000 hộ gia đình với tổng giá trị hỗ trợ gần 9 tỷ đồng.

Hành trình “Heineken Việt Nam cùng cộng đồng đón Tết an vui” dừng chân tại 28 tỉnh thành, lan tỏa hơi ấm mùa xuân đến hơn 7.000 hộ gia đình với tổng giá trị hỗ trợ gần 9 tỷ đồng .

Năm 2024, Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, đối mặt cả thách thức lẫn cơ hội để bứt phá. Trong bối cảnh đó, sự chung tay của cơ quan ban ngành, cộng đồng và doanh nghiệp là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Với cam kết “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”, Heineken Việt Nam luôn đặt con người và cộng đồng làm trung tâm của mọi hoạt động. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, doanh nghiệp nỗ lực lan tỏa những tác động tích cực, góp phần xây dựng tương lai thịnh vượng và bền vững cho người dân Việt Nam.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, Heineken Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chính quyền địa phương trên cả nước triển khai chương trình “Heineken Việt Nam cùng cộng đồng đón Tết an vui”. Trở lại lần thứ 3, chương trình mang niềm vui xuân đến hơn 7.000 hộ gia đình tại 28 tỉnh thành, với tổng giá trị hỗ trợ gần 9 tỷ đồng , góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và mang đến Tết đủ đầy cho cộng đồng.

Trước thềm Tết Ất Tỵ, khi khắp nơi rộn ràng không khí đón xuân, vẫn còn đó những gia đình canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền, chưa kịp chuẩn bị cho cái Tết trọn vẹn. Những nhu yếu phẩm cho ngày Tết là món quà ý nghĩa đối với họ sau một năm trải qua nhiều biến động.

Giữ vững truyền thống đồng hành cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến, Heineken Việt Nam đã mang phiên chợ Tết Nhân Ái đến 28 tỉnh, thành trên cả nước, giúp hàng nghìn hộ gia đình có cơ hội sắm sửa để đón Tết đủ đầy hơn. Ở những nơi phiên chợ dừng chân, niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt của người dân địa phương khi đón nhận món quà thiết thực và voucher mua sắm trị giá 800.000 đồng từ Heineken Việt Nam. Tạm quên đi những đắn đo thường nhật, họ có thể tự tay chọn lựa nhu yếu phẩm cần thiết từ gạo, gia vị, mì gói, bánh mứt... đến đồ dùng Tết, quần áo mới.

Bên cạnh nhu yếu phẩm, chương trình khơi dậy không khí Tết truyền thống trong cộng đồng - nơi mọi người cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, viết câu đối đỏ, gửi gắm lời chúc an lành đến người thân yêu...

Tham gia phiên chợ Tết Nhân Ái ở Đắk Nông, ông Nam không giấu được niềm vui khi được chọn mua những món đồ Tết thiết thực cho gia đình.

“Người ta hay nói ‘gạo tháng Giêng, tiền tháng Chạp’. Cận Tết, nhà tôi phải lo bao nhiêu khoản, từ cúng tất niên, đón giao thừa đến chuẩn bị đồ ăn thức uống cho mấy ngày đầu năm. Nhờ sự hỗ trợ từ Heineken Việt Nam, năm nay vợ chồng tôi có thể an tâm sắm sửa, để các con đón cái Tết ấm cúng hơn”, ông Nam xúc động.

Với ông Nam, những phần quà từ chương trình “Heineken Việt Nam cùng cộng đồng đón Tết an vui” là sự sẻ chia kịp thời và ý nghĩa, mang đến niềm hy vọng vào năm mới tốt đẹp hơn.

Trong khuôn khổ chương trình, Heineken Việt Nam phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng hành cùng các đối tác và đội ngũ y bác sĩ để chăm lo sức khỏe cho người dân. Theo đó, người dân có hoàn cảnh khó khăn được đội ngũ y, bác sĩ kiểm tra các chỉ số sức khỏe như đo huyết áp, tiểu đường, khám tim mạch, tai mũi họng, khám mắt… và cấp phát thuốc miễn phí.

Tại phường Thới An (quận 12, TP.HCM), nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt một cụ ông khi nhìn dòng người đang xếp hàng chờ khám bệnh. Gia đình thuộc diện khó khăn nên chiếc điện thoại ông dùng cũng do phường hỗ trợ. Biết tin có đoàn bác sĩ đến thiện nguyện, ông tranh thủ đạp xe đến để được thăm khám sớm. Tay nắm chặt túi thuốc, cụ ông 74 tuổi tâm sự: “Giờ có quà Tết, có thuốc uống, tôi cũng an tâm hơn để đón năm mới khỏe mạnh cùng con cháu. Ấm lòng lắm cô chú ơi”.

Cách đó gần 2.000 km tại Hà Giang, bà Thành và chồng không giấu được sự phấn khởi khi lần đầu tham gia phiên chợ Tết Nhân Ái. Sau khi nhận nhu yếu phẩm cho gia đình, đôi vợ chồng ngoài 70 tuổi còn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí.

“Phải chạy ăn từng bữa, sức khỏe ngày càng yếu, tôi rất mừng khi có cơ hội được khám bệnh và nhận thuốc miễn phí. Tết năm nay, cả nhà không chỉ có thêm mứt bánh, mà còn cảm nhận trọn vẹn nghĩa tình của cộng đồng”, bà Thành xúc động.

Hành trình “Heineken Việt Nam cùng cộng đồng đón Tết an vui” không chỉ lan tỏa niềm vui đón xuân mới đến người dân mọi miền đất nước, mà còn khắc sâu kỷ niệm đáng nhớ trong tâm trí đội ngũ tình nguyện viên.

Đăng ký tham gia tình nguyện tại nhiều khu vực, chị Phương Vy - nhân viên Heineken Việt Nam - cho biết việc góp một phần công sức để hỗ trợ cộng đồng, trao tặng bà con quà Tết thiết thực là niềm hạnh phúc lớn lao đối với chị và đồng nghiệp.

“Hy vọng hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của chúng tôi có thể mang đến mùa Tết an vui hơn cho cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái đến các đơn vị và nhà hảo tâm. Về phần mình, tôi cảm thấy như được tiếp thêm cảm hứng và năng lượng tích cực để tiếp tục gắn bó với công việc”, chị bày tỏ.

Trong vai trò tình nguyện viên, chị Vy và hàng trăm đồng nghiệp giúp bà con chuẩn bị tươm tất để đón Tết. Tất cả tạo nên không gian ngập tràn sẻ chia, với những cái ôm ấm áp, nụ cười thân tình và khoảnh khắc gắn kết chân thành.

Lần đầu tiên đón Tết tại Việt Nam, ông Wietse Mutters - Tổng giám đốc Điều hành Heineken Việt Nam - cảm nhận ý nghĩa sâu sắc của dịp lễ này. Với người dân Việt Nam, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là cơ hội để sẻ chia và lan tỏa yêu thương.

“Tôi rất hạnh phúc khi đồng hành cùng đội ngũ Heineken Việt Nam mang đến niềm vui và sự ấm áp cho bà con thông qua chương trình ‘Heineken Việt Nam cùng cộng đồng đón Tết an vui’. Chúng tôi hy vọng những món quà nhỏ này sẽ góp phần giúp bà con đón mùa xuân trọn vẹn hơn, để năm mới bắt đầu với niềm hy vọng và nụ cười. Heineken Việt Nam tin rằng, với sự đồng lòng và nỗ lực chung, chúng ta sẽ tạo ra tác động tích cực, góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”, ông bày tỏ.

2025 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp “Heineken Việt Nam cùng cộng đồng đón Tết an vui” trở lại với người dân cả nước. Trở thành hoạt động truyền thống ý nghĩa, chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho cộng đồng mà còn kết nối nhiều tổ chức và cá nhân chung tay vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.