Hôn nhân 20 năm của cựu nhân viên massage TQ và nữ tiến sĩ Mỹ

Hôn nhân hạnh phúc suốt hai thập kỷ của Wu Yanju, từng là nhân viên tiệm massage ở Trung Quốc, và người vợ ngoại quốc có bằng tiến sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Wu Yanju và Amy Thames kết hôn vào năm 2005, vẫn chung sống hạnh phúc sau 20 năm.

Wu Yanju (44 tuổi) sinh ra ở một ngôi làng ở Yuzhou (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Gia đình từng nghèo đến mức anh phải ngủ chung với đàn gia súc. Anh vốn thông minh, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên đã phải bỏ học vào năm 15 tuổi để đi làm.

Ban đầu, Wu làm việc cùng cha mình tại một mỏ đá gần nhà. Không lâu sau, mắt anh bị thương nặng trong lúc di chuyển đá. Dù phẫu thuật, thị lực của anh vẫn rất yếu.

Giống như nhiều người có vấn đề về thị lực, Wu đi học nghề massage với hy vọng có một công việc kiếm cơm. Anh xin vào làm tại một tiệm massage ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tây bắc Trung Quốc.

Tháng 9/2004, Wu gặp Amy Thames tại tiệm khi cô đến đây dùng dịch vụ. Thames là người Mỹ, tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân sư phạm và khi ấy đang làm giáo viên mẫu giáo ở Tân Cương.

Wu và Thames đã có sự nghiệp vững vàng sau hơn 20 năm kết hôn.

Hai người gặp gỡ lần hai cách đó vài tuần, khi Thames chạy đến tiệm massage tìm Wu để nhờ giúp đỡ khi cô bị một người đàn ông lạ mặt bám đuôi. Wu kể rằng ban đầu, anh không hiểu Thames nói gì vì không biết tiếng Anh. Nhờ từ điển điện tử, anh hiểu cô đang gặp vấn đề nguy hiểm và giúp cô về nhà an toàn.

Từ đó, họ thành bạn, rồi dần trở thành người yêu.

Bất chấp rào cản ngôn ngữ, cách biệt văn hóa, cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 3/2005, chưa đầy một năm sau lần gặp đầu tiên.

Wu nói rằng vợ anh vốn sinh ra trong một gia đình nghèo tại Mỹ nên cô phần nào đồng cảm được với những khó khăn của chồng. Thách thức lớn nhất của Thames khi mới về chung nhà là chiếc bệ xí xổm, loại bồn cầu phổ biến ở vùng nông thôn Trung Quốc.

Sau 20 năm kết hôn, Wu và Thames vẫn hạnh phúc và tình cảm gắn bó. Họ có hai cô con gái, 17 và 14 tuổi. Wu tự hào tiết lộ các đều rất giỏi thể thao.

Cặp đôi có hai con gái xinh đẹp, giỏi thể thao.

Hiện tại, cả gia đình đã chuyển đến sống tại Thượng Hải. Wu điều hành một học viện quản lý sức khỏe và Thames làm giáo viên tại một trường quốc tế trong thành phố.

Trong những năm qua, Thames lấy được bằng thạc sĩ và tiến sĩ giáo dục từ các trường đại học ở Mỹ.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Thames không giấu giếm mà nói rằng thích chồng rất nhiều vì anh cao và đẹp trai. "Anh ấy cũng rất tốt bụng, kỷ luật. Anh không hút thuốc hay uống rượu, còn rất lãng mạn", cô nói thêm.

Về phía Wu, anh rất yêu thương vợ vì cô nhân hậu và tham gia rất nhiều công tác từ thiện.

"Chúng tôi chấp nhận và sống chung với những khuyết điểm của nhau. Chúng tôi hiếm khi cãi vã. Vợ luôn nhường nhịn khi cả hai có bất đồng. Cô ấy biết tôi là người hay ra lệnh và quan tâm đến cảm xúc của tôi", Wu nói.

Thames tâm sự thêm rằng: "Chúng tôi không thể cùng nhau đi xa đến thế nếu không có những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt".

Chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình lên mạng, Wu hy vọng nhắc nhở và khích lệ mọi người đừng từ bỏ ước mơ chỉ vì hoàn cảnh khó khăn.