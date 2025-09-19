Hơn nửa triệu xe Toyota bị lỗi đồng hồ kỹ thuật

Hàng trăm nghìn chiếc Toyota thuộc nhiều dòng sản phẩm tại Mỹ đã dính lỗi liên quan đến màn hình trumg tâm.

Toyota vừa thông báo triệu hồi gần 600.000 xe tại Mỹ do lỗi màn hình hiển thị kỹ thuật số. Sự cố có thể khiến bảng đồng hồ 12,3 inch không khởi động cùng xe, để lại màn hình trắng và gây nguy hiểm khi thiếu thông tin lái quan trọng. Nếu lỗi xuất hiện trong lúc xe đang chạy, nguy cơ tai nạn và chấn thương sẽ tăng cao.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 591.000 xe thuộc cả hai thương hiệu Toyota và Lexus, gồm các mẫu Toyota Venza, Crown, Crown Signia, RAV4, GR Corolla, 4Runner, Camry, Grand Highlander, Tacoma, Highlander và Lexus LS, RX, TX.

Tổng cộng 15 mẫu xe từ đời 2023 đến 2025 nằm trong diện này, với mức độ ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ, chỉ có bảy chiếc Toyota 4Runner và ba chiếc Lexus LS500h gặp vấn đề, trong khi hơn 113.000 Toyota RAV4 và hơn 33.000 Lexus TX phải triệu hồi.

Toyota sẽ gửi thông báo cho chủ xe trước giữa tháng 11. Các đại lý được yêu cầu kiểm tra, cập nhật phần mềm bảng đồng hồ hoặc thay mới bằng linh kiện cải tiến.

Đây không phải là lần duy nhất Toyota phải xử lý lỗi kỹ thuật trong thời gian gần đây. Trước đó, hơn 94.000 xe điện Toyota bZ4X, Subaru Solterra và Lexus RZ cũng bị triệu hồi vì hệ thống điều hòa có thể ngừng hoạt động, khiến sưởi và sấy kính không chạy.