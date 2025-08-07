Hyundai và General Motors 'bắt tay'

Hãng xe Hàn Quốc và Mỹ quyết định bắt tay sản xuất dải sản phẩm mới nhằm đấu Ford, Toyota và Volkswagen tại thị trường cờ hoa.

General Motors (GM) và Hyundai vừa công bố một thỏa thuận hợp tác nhằm cùng phát triển các dòng xe mới. Hai tập đoàn kỳ vọng sẽ đạt sản lượng ít nhất 800.000 xe mỗi năm sau khi hệ thống sản xuất được mở rộng đầy đủ.

Theo thỏa thuận, GM sẽ dẫn đầu phát triển nền tảng cho xe bán tải cỡ trung, trong khi Hyundai sẽ phụ trách nền tảng xe đô thị cỡ nhỏ và xe van điện.

Những mẫu xe mới sẽ dùng chung nền tảng khung gầm nhưng có thiết kế nội ngoại thất riêng biệt để giữ bản sắc thương hiệu. Tuy nhiên, người tiêu dùng tại Mỹ sẽ ít thấy các sản phẩm GM và Hyundai trên đường phố trong tương lai gần. Hầu hết xe đồng phát triển sẽ được phân phối ở các thị trường ngoài Bắc Mỹ, ngoại trừ một mẫu xe van điện thương mại dự kiến bán tại Mỹ từ đầu năm 2028.

“Việc hợp tác này cho phép GM và Hyundai mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng, với tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn. Những mẫu xe đầu tiên là minh chứng rõ ràng cho cách chúng tôi tận dụng thế mạnh bổ sung và quy mô chung”, ông Shilpan Amin - Phó chủ tịch cấp cao GM chia sẻ.

Trước mắt, liên minh này có kế hoạch phát triển 5 mẫu xe gồm bán tải cỡ nhỏ và cỡ trung, SUV cỡ nhỏ, xe con cỡ nhỏ và xe van điện. Công đoạn kỹ thuật đã được khởi động cho các mẫu xe nhắm tới thị trường Trung và Nam Mỹ, dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Những chiếc xe gầm cao của liên doanh GM-Hyundai sẽ ra mắt năm 2028. Ảnh: Carbuzz.

Mục tiêu hàng đầu của kế hoạch là tối ưu hóa chi phí bằng cách tận dụng quy mô mua hàng lớn cho vật liệu, vận chuyển và logistics. Ngoài ra, GM và Hyundai cũng sẽ cùng hợp tác phát triển thép phát thải thấp, nhằm thực hiện cam kết sản xuất bền vững.

Trong giai đoạn đầu, các mẫu xe sẽ dùng động cơ đốt trong và hệ truyền động hybrid, tuy nhiên các công nghệ xe điện thuần và pin nhiên liệu hydro cũng đang được xem xét.

“Hợp tác chiến lược với GM giúp chúng tôi tiếp tục mang lại giá trị và nhiều lựa chọn cho khách hàng ở nhiều phân khúc và thị trường khác nhau", Ông José Muñoz, Chủ tịch kiêm CEO Hyundai Motor Company, nhận định.

Theo CarBuzz, thỏa thuận giữa hai hãng được ký trước khi có các chính sách thuế quan mới, cho thấy đây là kế hoạch dài hạn, không phản ứng với biến động chính trị tức thời.

Với Hyundai, liên minh này giúp rút ngắn khoảng cách với các đối thủ như Volkswagen và Toyota. Trong khi đó, GM đang tìm cách củng cố lại thị phần toàn cầu trong bối cảnh doanh số sụt giảm.

Việc tham gia thị trường xe van điện tại Mỹ cũng là bước đi chiến lược với Hyundai. Đây là phân khúc có tiềm năng lớn, đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ. Ford đang gặt hái thành công lớn với e-Transit, trong khi cạnh tranh trong phân khúc vẫn còn khá ít.

Nếu loạt xe đầu tiên thành công và đạt được mục tiêu, hai hãng có thể sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác. Trước đây, GM từng hợp tác với một hãng xe Hàn Quốc khác là Daewoo nhưng không thành công. Tuy nhiên, Hyundai là một đối tác hoàn toàn khác, với tiềm lực mạnh và kinh nghiệm toàn cầu.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang tái cấu trúc mạnh mẽ, những liên minh như thế này nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tương lai gần.