Khách hoảng loạn nhìn báo hoa mai náo loạn khách sạn ở Indonesia

Một con báo hoa mai Java khiến du khách hoảng sợ khi bất ngờ xuất hiện tại tầng 2 của một khách sạn ở thành phố Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia.

Cảnh báo hoa mai gầm gừ, náo loạn khách sạn Con báo hoa mai lạc vào khách sạn Anugerah ở thành phố Bandung, buộc giới chức phong tỏa khu vực để vây bắt.

Theo hãng tin Antara, cảnh sát địa phương nhận được tin báo lúc 7h ngày 6/10 (giờ địa phương) từ nhân viên khách sạn về việc phát hiện một con vật lớn đi lại ở hành lang tầng 2, ngay bên ngoài phòng lưu trú của khách. Ban quản lý khách sạn nhanh chóng thông báo sự việc cho cảnh sát và giới chức địa phương.

Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện con báo hoa mai nằm ở góc hành lang, gầm gừ đe dọa với bất kỳ ai tiến lại gần. Nhóm chuyên trách đã dùng lưới khống chế phạm vi di chuyển của con báo và bắn thuốc gây mê để trấn an nó.

Đến khoảng 9h25 cùng ngày, con vật được khống chế hoàn toàn, đặt trong lồng sắt và đưa xuống tầng trệt an toàn. Khu vực khách sạn được phong tỏa tạm thời trong quá trình giải cứu nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và người dân xung quanh.

Cảnh sát Sukasari cho biết đang điều tra khả năng con báo trốn khỏi khu cách ly của vườn thú Lembang Park and Zoo, cách khách sạn chỉ khoảng 5 km.

"Chúng tôi nghi ngờ đây chính là con báo từng sổng chuồng cuối tháng 8, nhưng vẫn cần thời gian xác minh thêm", Trưởng công an Sukasari Ni Wayan Mirasni nói.

Ông Agus Arianto, Giám đốc Cơ quan Bảo tồn Tây Java, cho biết con báo bắt đầu tỉnh lại và gầm gừ, trước khi được đưa đến trung tâm bảo tồn để theo dõi sức khỏe.

Một con báo hoa mai ở Indonesia. Ảnh: Antara/Nazela Azzahra.

Bandung là thủ phủ của tỉnh Tây Java, nổi tiếng với khí hậu mát mẻ và là điểm đến du lịch được ưa chuộng. Sự việc khiến nhiều du khách có mặt tại khách sạn hoảng sợ nhưng không ai bị thương.

Những năm gần đây, Indonesia ghi nhận nhiều vụ động vật hoang dã trốn khỏi vườn thú.

Năm 2021, hai con hổ Bengal sổng chuồng ở thành phố Singkawang (tỉnh Tây Kalimantan) sau mưa lớn kéo dài làm sập chuồng nuôi, khiến một nhân viên trông thú và nhiều động vật khác thiệt mạng.